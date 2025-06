Europese politiediensten halen iptv-dienst met 22 miljoen gebruikers offline

Europese politiediensten hebben een illegale iptv-dienst offline gehaald. De politiediensten noemen het 'een van 's werelds grootste' diensten en zeggen dat in ieder geval één verdachte zich in Nederland bevindt. In Nederland zijn ook servers van de dienst in beslag genomen.

De iptv-dienst verspreidde films en tv-series van ruim 2500 tv-kanalen en diensten, schrijft Eurojust. Dit Europese agentschap zegt dat de dienst wereldwijd ruim 22 miljoen gebruikers had en een maandomzet had van ruim 250 miljoen euro. Dit is jaarlijks zo'n drie miljard euro. Auteursrechthebbenden zouden zo een schade van zo'n tien miljard euro hebben, stelt Eurojust. Volgens een Italiaanse politiedienst verspreidde de iptv-dienst content van onder meer Amazon Prime, Netflix en Disney+ en duurde het onderzoek ruim twee jaar.

De verdachten communiceerden met versleuteldeberichtendiensten en gebruikten nepidentiteiten om telefoonnummers, creditcards en tv-abonnementen te registreren. Met die nepidentiteiten huurden ze ook servers. Die servers werden afgelopen dinsdag offline gehaald. Toen zijn ook huiszoekingen in Nederland, Italië, Zweden, Zwitserland, Roemenië, Kroatië, het Verenigd Koninkrijk en China verricht. Daarbij is ruim 1,6 miljoen euro aan cryptovaluta en 40.000 euro in beslag genomen. De Kroatische politie arresteerde tevens 11 verdachten. In totaal zijn er 102 verdachten in beeld, meldt Europol.

Vanuit Nederland waren het Rotterdamse OM en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ofwel FIOD, betrokken bij de operatie. De politiediensten noemen de iptv-dienst niet en zeggen dat de zaak nog wordt onderzocht.