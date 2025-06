FIOD en OM halen IPTV-dienst offline die 10.000 zenders en Netflix aanbood

De Nederlandse FIOD heeft samen met het Openbaar Ministerie een grote IPTV-dienst offline gehaald. De dienst bood 10.000 tv-zenders en streams van streamingdiensten als Netflix en Viaplay aan voor tien euro per maand.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zegt niet om welke streamingdienst het gaat. Wel zegt de FIOD dat de streamingdienst tien euro per maand vroeg aan abonnees en daarvoor 10.000 tv-zenders aanbood. Ook bevatte de dienst zo'n 15.000 films en series van streamingdiensten zoals Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland en ESPN. Volgens de opsporingsdienst had de IPTV-dienst 'honderdduizenden abonnees', Europol heeft het over 'meer dan een miljoen'.

De streams werden aangeboden vanaf een datacenter in Den Helder. Na de opsporingsactie zijn de servers offline gehaald en kan de streamingdienst niet meer worden gebruikt.

De FIOD werkte samen met het Openbaar Ministerie en met het Advanced Search Team van de Nationale Politie. Ook hielp Europol mee met data-analyse. Tijdens het onderzoek zijn vier verdachten aangehouden. De FIOD legde beslag op contant geld, de administratie, bankrekeningen en computers van de verdachten, evenals op vijf auto's.

De fiscale opsporingsdienst waarschuwt dat niet alleen het aanbieden van IPTV-diensten zonder geldige licentie illegaal is, maar ook het kijken daarnaar. De dienst meldt echter niets over het opsporen van potentiële kijkers.