Microsoft gaat voor Bing-plug-ins hetzelfde platform gebruiken als ChatGPT

Microsoft gaat hetzelfde plug-inplatform gebruiken dat OpenAI ook voor ChatGPT gebruikt. Daarmee wordt het mogelijk voor ontwikkelaars om plug-ins te bouwen voor zowel OpenAI's chatbot als voor Microsoft-applicaties zoals Bing en het recente Copilot.

Microsoft kondigde dat aan tijdens de Build-ontwikkelaarsconferentie. Ontwikkelaars kunnen plug-ins bouwen voor ChatGPT die dan ook in Bing werken, dat met Bing Chat weer gebruiktmaakt van ChatGPT van OpenAI. Die plug-ins moeten dan ook werken in andere AI-diensten van Microsoft. Het bedrijf noemt daarbij onder andere Copilot, de slimme assistent voor Windows 11 die het dinsdagavond onthulde. Ook werken de plug-ins in Dynamics 365, een andere chatbot voor crm-systemen die Microsoft in maart onthulde.

Microsoft zegt dat het verschillende eigen plug-ins aan het platform toevoegt. Dat zijn plug-ins als Expedia, Kayak en Instacart.