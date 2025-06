ChatGPT maakt Bing tot standaardzoekmachine voor verwijzingen en recente info

ChatGPT gaat gebruikmaken van Bing als standaardzoekmachine. Dat betekent dat ChatGPT verwijzingen krijgt naar websites en databronnen. Ook kan recentere informatie worden weergegeven.

Microsoft zegt tijdens ontwikkelaarsconferentie Build dat het daarvoor samenwerkt met ChatGPT-maker OpenAI. Met de toevoeging van Bing als zoekmachine kunnen gebruikers tijdens een zoekopdracht niet alleen het gegenereerde antwoord zien, maar ook verwijzingen naar de bronnen waar die informatie vandaan komt. Dat is op dit moment een van de grootste manco's van ChatGPT; gebruikers kunnen niet verifiëren of de informatie correct is en niet doorklikken naar een recente bron. Bing Chat doet dat wel. Die zoekmachinefunctie maakt weer gebruik van ChatGPT.

De zoekmachinetoevoeging maakt het ook mogelijk recentere informatie te vinden. ChatGPT is getraind op data tot aan september 2021 en kan dus geen recente informatie weergeven. Ook dat kon Bing al wel.

De feature is per direct beschikbaar voor abonnees van ChatGPT Plus. Later komt de standaardzoekmachine ook beschikbaar voor alle gratis gebruikers, maar de bedrijven zeggen niet op welke termijn dat moet gebeuren.