TikTok werkt aan AI-chatbot Tako voor aanbevelingen en informatie

TikTok test in de Filipijnen de generatieve-AI-chatbot Tako. Die chatbot kan vragen beantwoorden van gebruikers, vragen voorstellen of andere video's aanbevelen. Het platform zegt alle gesprekken te analyseren voor 'veiligheidsredenen en het verbeteren van de ervaring'.

Het platform zegt 'in een vroegtijdig stadium te zijn van het verkennen van chatbottools' en spreekt over een 'beperkte test'. Tako werkt met een onbenoemde chatassistent van een externe partij 'en is gemaakt om het makkelijker te maken om leuke en inspirerende content te vinden op TikTok'.

Website Watchful.ai heeft Tako gebruikt en zegt dat de chatbot in TikTok-video's op te roepen is met een nieuw icoon aan de rechterzijde van het scherm. De chatbot kan vragen voorstellen; zo geeft de site het voorbeeld van een video over de kroning van de Britse koning Charles III. Daarbij krijgt de gebruiker het voorstel om Tako te vragen wat het belang is van de kroning. Gebruikers kunnen Tako ook vragen om aanbevelingen voor video's. Daarbij krijgen gebruikers volgens TechCrunch een overzicht van meerdere video's met de titel, de maker en het onderwerp.

Het is niet duidelijk waar Tako nu te gebruiken is; TikTok heeft het over 'bepaalde markten' en de Filipijnen. Watchful.ai zegt dat de dienst ook in de Verenigde Staten te gebruiken is. De chatbot zou niet actief zijn op accounts van minderjarigen. Bij het gebruik van Tako worden gebruikers gewaarschuwd dat de chatbot experimenteel is en onjuiste antwoorden kan geven. TikTok zegt daarnaast gesprekken te analyseren en vraagt gebruikers dan ook geen persoonlijke informatie te delen. Gebruikers kunnen die gesprekken wel verwijderen, schrijft TechCrunch.