TikTok: verbod Montana hindert mogelijk gebruikers in andere VS-staten

Sociaal medium TikTok heeft een aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse staat Montana. Daarin betoogt het bedrijf dat het verbod in Montana ook gebruikers in andere staten kan raken. Mede daarom zou het verbod onwettig zijn.

TikTok beroept zich in de aanklacht die The New York Times online heeft gezet op diverse argumenten waarom het verbod onwettig zou zijn. Zo zou het ingaan tegen het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat vrijheid van meningsuiting regelt. Ook stelt TikTok dat Montana zich beroept op nationale veiligheid en dat een verbod dus alleen van de landelijke overheid mag komen.

Daarnaast stelt het bedrijf dat Montana met het verbod commerciële activiteit tussen staten belemmert, omdat TikTok nog wel mag opereren in andere staten. Tot slot is de wetgeving alleen gericht op TikTok en volgens het bedrijf is dat niet toegestaan.

Het is niet de enige rechtszaak om het verbod in Montana. Ook TikTok-gebruikers in Montana klagen de staat aan vanwege de wetgeving. Het verbod op TikTok in Montana moet op 1 januari 2024 ingaan. Steeds meer overheden verbieden de app op werktelefoons van ambtenaren. In onder meer de Verenigde Staten en België geldt dit verbod al. Nederland moet 'op korte termijn' volgen.