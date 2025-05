'Nederland verbiedt ook AliExpress en WeChat op werktelefoons van ambtenaren'

Ook AliExpress, WeChat, VKontakte en CapCut staan op de lijst van 'spionagegevoelige apps' van de Rijksoverheid, melden bronnen aan de NOS. Dit betekent dat rijksambtenaren deze apps niet mogen installeren op werktelefoons.

Op dit moment staan er tien apps op de lijst van spionagegevoelige apps, zeggen bronnen tegen de NOS. In maart werd bekend dat TikTok op die lijst zou komen te staan, toen de maatregel werd aangekondigd. Naast dat sociale medium zijn de app van de Chinese webwinkel AliExpress, de Chinese chatapp WeChat en de Chinese TikTok-videobewerkingstool CapCut geblokkeerd op werktelefoons van ambtenaren. Het Russische sociale medium VKontakte zou er ook op staan. Vijf apps zijn onbekend; hier zou een app uit Noord-Korea tussen zitten.

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen kondigde in maart aan bepaalde 'spionagegevoelige' apps te willen blokkeren, omdat deze apps toegang kunnen krijgen tot de data of metadata van gebruikers. Daarbij zouden ze een risico vormen voor intellectueel eigendom, inzicht in politieke besluitvorming en processen, en de 'gedragingen' van diasporagemeenschappen in Nederland. Het gebruik van apps als TikTok zou daarom een risico vormen voor 'meerdere nationale veiligheidsbelangen'. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alleen goedgekeurde apps nog geïnstalleerd kunnen worden op werktelefoons van ambtenaren.

Hoewel bepaalde apps nu dus geblokkeerd moeten worden, gaat dit volgens een NOS-bron niet bij alle afdelingen goed. Zo zouden sommige IT-afdelingen alleen TikTok blokkeren en niet de negen andere apps. Daarnaast zouden sommige afdelingen moeite hebben met het verwijderen van al gedownloade apps. Vooral op Android-smartphones zou het verbod soms lastig te implementeren zijn.