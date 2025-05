Microsoft: hackers China braken in bij e-mailaccounts West-Europese overheden

Microsoft meldt dat criminelen vanuit China bij e-mailaccounts van verschillende bedrijven en West-Europese overheden zijn binnengedrongen. Het zou om leden van de hackersgroep Storm-0558 gaan. Getroffenen zouden zijn ingelicht door het techbedrijf.

De kwaadwillende hackers zouden aan spionage doen en zouden via een kwetsbaarheid in Microsofts cloudservice zijn binnengedrongen bij 25 organisaties, waaronder bedrijven en overheden. Volgens Microsoft is de kwetsbaarheid inmiddels verholpen.

De cybercriminelen hebben volgens het bedrijf digitale authenticatietokens vervalst om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van doelwitten. Een probleem met Azures tokenvalidatie maakte het namelijk mogelijk om via Azure Active Directory toegang te krijgen tot e-mailadressen binnen de Exchange Online- en Outlook-omgevingen.

Welke partijen er precies getroffen zijn is niet bekend, al noemt Microsoft nadrukkelijk dat het voornamelijk om West-Europese overheden zou gaan. The Washington Post schrijft dat de Amerikaanse National Security Council de kwetsbaarheid ontdekte en het techbedrijf inlichtte. Toen was er al enkele weken ongeoorloofd toegang tot de e-mailaccounts. Microsoft zegt de cyberaanvallen door meldingen van gebruikers op het spoor te zijn gekomen.

Momenteel doet de FBI onderzoek naar enkele gerichte aanvallen op Amerikaanse doelwitten. Het is niet duidelijk of het om bedrijven of overheidsorganen gaat. Ook is niet bekend welke West-Europese overheden getroffen zijn en in hoeverre de hackersgroep toegang had tot gevoelige informatie. Eerder dit jaar waarschuwde de AIVD nog dat Nederland 'doorlopend geconfronteerd wordt met digitale aanvallen' omdat de Nederlandse ict-infrastructuur aantrekkelijk zou zijn voor staatshackers.

De Chinese overheid ontkent overigens achter de cyberaanval op de overheden te zitten, zo schrijft de NOS. Microsoft zou desinformatie verspreiden en juist de Verenigde Staten zouden cyberaanvallen uitvoeren op Chinese doelwitten.