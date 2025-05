Duitsland beschuldigt China van cyberspionage op overheidsinstantie

Duitsland beschuldigt China ervan een overheidsorganisatie die kaart- en locatiedata verzamelt te hebben gehackt. Chinese staatshackers zouden apparaten van andere eindgebruikers hebben ingezet om het BKG te infiltreren, blijkt uit onderzoek van de Duitse overheid.

Duitsland noemt niet om welke hackersgroep het specifiek gaat of welke methode die precies inzet, maar Duitse media schrijven dat minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser China benoemt als dader. Het gaat om een cyberaanval in 2021 op het Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Dat federale bureau verzamelt geografische data over Duitsland. Het BKG heeft gedetailleerde locatiedata over bijvoorbeeld kritieke infrastructuur zoals water- en energieleveranciers, die onder andere aan beveiligingsbedrijven kan worden geleverd. Faeser zegt niet of de hackers die data ook expliciet opzochten of daar zelfs maar toegang toe hadden.

Het BKG werd in 2021 getroffen door een cyberaanval. Daarop startte het federale Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, of BSI, een onderzoek, samen met inlichtingen- en opsporingsdiensten. De beschuldiging aan het adres van China komt naar aanleiding van dat onderzoek, al is dat onderzoek zelf niet openbaar.

Duitsland heeft de Chinese ambassadeur ter verantwoording geroepen. Het land zegt dat de aanval een duidelijk teken is van 'het gevaar van Chinese cyberaanvallen en spionage'. China volgt volgens Duitsland 'een offensieve cyberstrategie die bijdraagt aan de industriële en geopolitieke doelen door extensieve kennisoverdracht'. Ook in Nederland waarschuwen inlichtingendiensten al jaren voor Chinese cyberspionage.