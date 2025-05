Ex-Google-werknemer is in de VS aangeklaagd voor spionage voor China

Een voormalige werknemer van Google is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor spionage. Volgens Justitie was de 38-jarige verdachte van plan om AI-gerelateerde informatie van Google te stelen en door te geven aan China.

De Chinese staatsburger ging in 2019 bij Google werken als software-engineer. Hij was in die tijd echter in het geheim ook gelieerd aan twee technologiebedrijven in China, stelt de aanklacht. In juni 2022 was hij in gesprek om chief technology officer te worden bij een Chinese start-up en in mei 2023 richtte hij zijn eigen AI-startup op in China.

De aanklacht stelt dat de ex-werknemer tussen mei 2022 en mei 2023 meer dan duizend unieke bestanden van het netwerk van Google uploadde naar zijn persoonlijke Google Cloud-account. Het zou gaan om bestanden met vertrouwelijke informatie, zoals gedetailleerde informatie over Googles Tensor Processing Unit-chips en de gpu's van het bedrijf. Daarnaast stal de man technologie gerelateerd aan de hardware-infrastructuur en het softwareplatform waarmee Google grote AI-modellen traint en beschikbaar maakt.

De verdachte meldde zich volgens de aanklacht ook aan voor een talentprogramma in China, dat subsidies, salarissen en laboratoriumruimte biedt aan mensen die technische kennis en onderzoek naar China brengen. In die aanmelding stelde hij dat het product van zijn bedrijf 'China gaat helpen om op het gebied van rekenkrachtinfrastructuur op internationaal niveau mee te kunnen komen'.

De man werd in maart vorig jaar al aangeklaagd voor vier punten van diefstal van handelsgeheimen. De aanklacht is nu verder uitgebreid naar zeven punten van spionage en zeven punten van het stelen van handelsgeheimen. Voor iedere tenlastelegging van spionage kan de man maximaal vijftien jaar gevangenisstraf krijgen. Voor het stelen van handelsgeheimen geldt een maximale straf van tien jaar per aanklacht.