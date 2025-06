Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor wet die DJI-drones verbiedt

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor drones van het Chinese DJI mogelijk verboden worden in de Verenigde Staten. Het wetsvoorstel moet nog door de Senaat en de Amerikaanse president worden goedgekeurd.

In de Countering CCP Drones Act staat te lezen dat de drones van DJI Technologies een 'onacceptabel risico' vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Om welke risico’s het concreet gaat, is niet duidelijk. Het voorstel maakt deel uit van een reeks defensiemaatregelen die de Amerikaanse overheid in 2025 zal nemen: de National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2025.

Vorige week werd een eerste versie van dit pakket maatregelen goedgekeurd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Deze editie van de National Defense Authorization Act moet volgens DroneLife en Tom's Hardware nog langs de Amerikaanse Senaat en de Amerikaanse president voordat er definitief over gestemd kan worden. Het is ook mogelijk dat er nog aanpassingen worden gedaan of dat sommige passages worden geschrapt.

De Countering CCP Drones Act werd eerder dit jaar geïntroduceerd door Elise Stefanik. Dit Amerikaanse lid van het Huis van Afgevaardigden meent dat de Chinese overheid 'monopolistische controle' over de dronemarkt en telecommunicatie-infrastructuur heeft en dat DJI 'een bedreiging' vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

DJI heeft kort na de introductie van de wet een verklaring gepubliceerd over de materie. Het Chinese bedrijf zegt daarin dat de wet schadelijk is voor zowel DJI als zijn partnerbedrijven en klanten. Het bedrijf meent ook dat er onterechte beschuldigingen zijn gemaakt wat de bedrijfsoperaties en mogelijkheden tot spionage betreft.

DJI staat sinds 2020 op de Amerikaanse Entity List. Hierdoor kunnen Amerikaanse bedrijven en winkeliers geen drones van het bedrijf meer inkopen en verkopen. Amerikaanse toeleveranciers mogen ook geen onderdelen meer leveren aan de Chinese fabrikant. Gebruikers konden de drones vooralsnog wel blijven gebruiken.