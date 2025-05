DJI brengt Osmo Action 4-camera uit met 1/1,3"-sensor voor 430 euro

DJI kondigt de Osmo Action 4-actioncam met een 1/1,3"-sensor. Het gaat om dezelfde sensor als in de Mini 3 Pro- en Air 3-drones. De Osmo Action 4 kan opnemen in maximaal 4k120 en is verkrijgbaar vanaf 430 euro.

De grotere 1/1,3"-sensor moet voor betere prestaties zorgen in situaties met weinig licht. Ter vergelijking: de DJI Osmo Action 3 heeft een 1/1,7"-sensor en in de GoPro Hero 11 Black is een 1/1,9"-sensor te vinden. De Osmo Action 4 maakt daarnaast gebruik van hetzelfde gezichtsveld van 155 graden en een diafragma van f/2.8. Verder heeft de actioncam dezelfde 1770mAh-accu als zijn voorganger. Dat moet goed zijn voor 150 minuten aan opnames.

Op het gebied van ontwerp is er bij de Osmo Action 4 niet veel veranderd. Aan de bovenkant van de actioncam is de opnameknop te vinden en de aan/uit-knop bevind zich aan de zijkant. Daarnaast is er een usb-c-poort en een microSD-slot aanwezig. De Osmo Action 4 heeft geen intern geheugen. Aan de voorzijde heeft de camera een 1,4"-display van 320x320 pixels. Aan de achterkant zit een scherm van 360x640 pixels. Beide displays hebben een piekhelderheid van 750 nits.

De standaard opnamemodus neemt wederom video's op in 4k120. De resolutie bij het schieten van foto's is wel wat lager, namelijk 3648x2736 pixels in plaats van 4000x3000 pixels bij zijn voorganger. Ook bij 4:3-beelden ligt de kwaliteit lager, namelijk 3840x2880 pixels in plaats van 4096x3072 pixels. De GoPro Hero 11 Black kan naast 4k120 echter ook 5,3k-beelden schieten bij 60 frames per seconde. De 10-bit-kleurmodus D-Log M moet het dynamisch bereik ten opzichte van de Action 3 wel wat vergroten.

De Osmo Action 4 beschikt verder over DJI's beeldstabilisatie Rocksteady 3.0 en 3.0+. Ook is HorizonSteady beschikbaar, waardoor de horizon ondanks bewegingen waterpas blijft. Deze functie werkt maximaal bij 2,7k. Verder corrigeert de HorizonBalancing-feature horizontale kantelingen binnen 45 graden.