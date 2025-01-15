Vouwbare DJI Flip-drone met propellerguards kost 439 euro

DJI heeft de Flip aangekondigd, een vouwbare drone met volledige propellerguards. Volgens de dronefabrikant combineert de Flip de eenvoud van de Neo met de fotografeermogelijkheden van de Mini. De drone is per direct te koop voor 439 euro.

DJI FlipDe Flip heeft vier fietswielachtige propellerguards met daarin de propellers, die ingeklapt naast elkaar verticaal onder de drone hangen. Deze klappen uit naar de hoeken van de Flip. Het is voor het eerst dat DJI een vouwbare drone met volledige propellerguards uitbrengt, die er volgens DJI voor zorgen dat onervaren dronegebruikers de Flip met meer vertrouwen kunnen gebruiken.

DJI plaatst de drone tussen de Neo-lijn en de Mini-serie en geeft de vouwbare drone een betere camerasensor dan in Neo-drones zit. De Flip krijgt een 1/1,3"-48-megapixelsensor met f/1.7-diafragma. De drone kan tot vier keer inzoomen en in 4k filmen met 60fps en hdr. De drone ondersteunt ook slowmotion in 4k met 100fps.

Gebruikers kunnen met MasterShots de drone verschillende bewegingen laten uitvoeren, waarbij verschillende shots worden gemaakt die door de software worden bewerkt tot video's. Daarnaast zijn er Hyperlapse, AI Subject Tracking en FocusTrack, om de drone bepaalde routes te laten bewegen of bepaalde mensen te volgen. De drone heeft ook een Panorama-functie.

De drone heeft een 3110mAh-accu waarmee de Flip maximaal 31 minuten te gebruiken is. De drone heeft 2GB interne opslag, kan windstil maximaal 12m/s horizontaal vliegen en kan met maximaal 5m/s opstijgen of landen. Het apparaat heeft infraroodsensors om automatisch te remmen en werkt met DJI O4-videotransmissie om tot 13km 1080p/60fps beelden te sturen naar een DJI RC-N3- of RC 2-controller. DJI verkoopt de drone vanaf vandaag in verschillende pakketten, waaronder met RC 2-controller met scherm en meerdere accu's.

DJI Flip

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 08:00 59

15-01-2025 • 08:00

59

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DJI Flip

vanaf € 314,19

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Reacties (59)

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almightyarjen 15 januari 2025 08:22
Niet onbelangrijk: gewicht is kleiner dan 249g en valt daardoor in de lichtste categorie qua regels in de EU.

https://store.dji.com/nl/product/dji-flip?vid=181131

[Reactie gewijzigd door almightyarjen op 15 januari 2025 08:23]

Oon @almightyarjen15 januari 2025 08:43
Belangrijk detail, maar was natuurlijk ook wel heel absurd geweest als dat niet zo zou zijn. Alle grote dronefabrikanten richten zich nu op deze drempel voor hun consumentendrones want anders verkoop je gewoon veel minder.
walletje-w 15 januari 2025 08:05
Ik vraag me af waarom de controller zo groot is. Zeker als de drone steeds kleiner is dan heeft het relatief veel impact op de tas die je moet meenemen om de drone + accessoires veilig te kunnen vervoeren.
Oon @walletje-w15 januari 2025 08:09
Ik vind de huidige controllers al zo klein dat ze lastig te gebruiken zijn en ik heb geen hele grote handen, er komt een punt dat kleiner gewoon té klein wordt
Storm-BE @Oon15 januari 2025 08:12
Dan zou het misschien ook interessant zijn om de controller te kunnen opvouwen, net als de drone zelf?
ledents @Storm-BE15 januari 2025 08:40
Als ze kleiner worden is het misschien interessanter om een app op de gsm te gebruiken in combinatie met eventueel een Bluetooth radio module?
endness @ledents15 januari 2025 09:07
Je kan bij veel DJI drones je telefoon al gebruiken als controller, via WiFI. Werkt prima, maar het bereik is een stuk kleiner en je telefoon heeft ook de fysieke knoppen voor besturing niet; kan vervelend zijn voor meer serieuze vluchten.
Baritee @endness15 januari 2025 09:53
Niets is beter dan fysieke conroller, zeker als je er stuntjes mee wil doen. Telefoon apps werken te traag of niet precies genoeg.
drakiesoft @endness15 januari 2025 11:59
De neo kan zelfs zonder controller of telefoon
Giedy5 @endness15 januari 2025 17:57
Dat zijn er maar 2 nu, de neo en de nieuwe flip. alle andere instap modellen (mini serie) vereisen een fysieke controller. Het idee van DJI om de neo en flip te kunnen gebruiken als simeple autonomishe drones is leuk maar is niet altijd even praktish, vooral niet als er iets te weinig licht is. Misschien dat de flip iets beter op zichzelf kan vliegen door zijn front facing obstacle avoidance. Wifi besturing is overigens echt alleen maar praktish om de drone in een positie te zetten voor een foto, echte vluchten ga je er niet mee maken, niet alleen door het bereik maar ook de latency.
JaccoW @Giedy516 januari 2025 12:14
Ik had begrepen uit verschillende reviews dat de Flip infraroodcamera's gebruikt voor object avoidance waardoor het ook beter in slechter licht werkt dan andere modellen. Wel zitten er minder van dat soort camera's op, dus een Mini 4 Pro zal nog steeds beter zijwaards werken bijvoorbeeld.
Giedy5 @JaccoW18 januari 2025 01:13
De flip heeft alleen voorwaards kijkende infraroodcamera's inderdaad, in slecht licht zal het misschien iets beter zijn dan een mini 4 pro maar waar de neo vaak last van had was vooral de onderste sensoren. Heel veel neo's hebben een "flyaway" gehad terwijl het licht goed zou moeten zijn. Of dit een software of een hardware probleem was heeft dji nooit vrijgegeven maar ik hoop dat ze dit voor de flip hebben gefixt. Na een aantal reviews van de flip te hebben gezien krijg ik ook niet het idee dat de voorwaardse sensoren super goed zijn.
SPee @Storm-BE15 januari 2025 11:29
Misschien zelfs een betere optie om de controller dan als case te gebruiken om de drone in op te bergen. :)
JackJack @walletje-w15 januari 2025 08:13
Als ik me niet vergis kun je deze drone ook met je telefoon besturen. Voor als je extra lightweight wil gaan. ;)

Voor de momenten dat je toch een controller wilt denk ik dat een wat handzamer formaat wel handig is. Want dat zijn waarschijnlijk ook de momenten dat je volle controle over je drone wilt en dan denk ik niet dat het handig is als je loopt te prielen met je controller. Das iig mijn persoonlijke voorkeur.
MPIU8686 @walletje-w15 januari 2025 08:18
De RC 2-controller moet makkelijk in de handen liggen.
Te klein wordt ongemakkelijk, het zou nog beter zijn als ze een controller in de vorm maken van een gaming controller.

.. maar ..

waarom ziet een RC 2-controller eruit als deze, omdat er normaal een scherm op zit.
Bij dit goedkoper model ontbreekt het scherm op de controller.
Een RC 2-controller met scherm kost zelf al snel €350
YaPickleBoi @walletje-w15 januari 2025 08:40
Jij hebt duidelijk nog nooit een Radiomaster TX16 in je handen gehad ;) .

Het is natuurlijk een verhouding tussen comfort en compactheid. Ja, het zal vast kleiner kunnen, maar dan ga je (in mijn mening) dusdanig ver dat je het kan vergelijken met van een normaal toetsenbord naar een smartphone touchscreen toetsenbord gaan. Beide doen wat ze moeten doen, maar de één toch wel iets vlotter en comfortabeler dan de ander.
Tweddy @walletje-w15 januari 2025 08:50
Je kan ook je telefoon gebruiken, net als bij de Neo.
Dr C @walletje-w15 januari 2025 09:14
dat valt mij ook op, er lijkt veel loze ruimte, vooral aan de onderkant, daar zou wel iets van een opvouwbaar gedeelte kunnen komen mijns inziens (of je telefoon in klikken).
Xfade @Dr C15 januari 2025 13:41
Aan de bovenkant zit een houder die je uit de controller omhoog trekt om je telefoon in te bevestigen
Bas_f @walletje-w15 januari 2025 09:50
Omdat in die controller een uitschuifmechanisme zit waarmee je je telefoon erboven kunt vastzetten. Op je telefoon zie je het live videobeeld van de drone, welke met USB aan de controller is verbonden. En omdat de DJI-app nogal veel power vraagt, laadt de controller ook je telefoon op tijdens gebruik, dus er zit ook een behoorlijke batterij in de controller. Hij ligt overigens prima in de hand.
StackMySwitchUp @walletje-w15 januari 2025 10:14
Omdat drones in "manual mode" erg lastig te besturen zijn met sticks die niet super nauwkeurig zijn. je wilt genoeg ruimte om (een deel van) je hand op de controller te leggen voor fijne besturing van throttle en pitch.
Er zijn volgens mij ook kleinere controllers voor DJI drones (a la playstation 2-3)
mvds @walletje-w15 januari 2025 10:42
Een te kleine controller ligt niet lekker in de hand en dat is toch wel belangrijk. Ook loop je met een te kleine controller de kans dat je de verkeerde knop indrukt, omdat de knoppen dichterbij elkaar komen te zitten.
lithiumangel @walletje-w15 januari 2025 11:15
Je kunt de sticks losschroeven en in twee speciale gleuven in de controller zelf plaatsen. Dit vermindert de bulk aanzienlijk. Ik had de Neo, en met de N3-controller paste die prima in een 3L-schoudertasje. De Neo is echter niet vouwbaar en qua formaat redelijk vergelijkbaar met de opgevouwen Flip.Dus ik gok dat de Flip ook makkelijk in een 3L tasje kan.
vinkjb @walletje-w15 januari 2025 13:14
Toch wel fijn lijkt me om iets stevigs in handen te hebben zonder al dat gepruts van heel kleine controller. Lijkt mijn fijner juist.
FastFred @walletje-w15 januari 2025 13:29
Dat vraag ik me ook af. Het koffertje dat ik bij mijn Mini 1 FMC kreeg is haast net zo groot als alleen de controller van de nieuwere modellen....
da_PSI @walletje-w15 januari 2025 08:08
Als ze veel kleiner worden (de controller) dan is het niet echt comfortabel te gebruiken neem ik aan. Had zo'n Chinese drone van een paar centen en die controller is Klein en niet comfortabel.

Edit: Comfortable naar comfortabel veranderd....

[Reactie gewijzigd door da_PSI op 15 januari 2025 12:29]

da_PSI @Mschrijver8815 januari 2025 12:30
Al aangepast, spelling/etc staat op Engels en dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Mijn excuses voor dit.
StackMySwitchUp @Jasper191115 januari 2025 10:16
Autocorrect..
da_PSI @Jasper191115 januari 2025 12:28
Ik een bot? Sorry, mijn spellingcheck is in Engels.... Maar fijn dat je mij een bot noemt.
adje123 15 januari 2025 08:25
Ik ben zelden ooit "fan" geweest van een bedrijf, maar als ik DJI in een nieuwsbericht lees dan krijg ik vlinders in mijn maag.
[BoSS] @adje12315 januari 2025 08:46
Ook met de perikelen rondom de Android app die al jaren niet in de Play store te vinden is om onduidelijke redenen? De hardware is super maar ik wordt gedwongen een alternatieve app - Litchi - te gebruiken om hem te bedienen (doordat ik een telefoon heb waar een policy op draait dat ik enkel Play Store apps mag gebruiken).
mvds @[BoSS]15 januari 2025 10:44
Ik zou alzo gaan voor een "Smart" controller waarbij het scherm in de controller zit en je helemaal geen telefoon nodig hebt. De helderheid van die ingebouwde schermen is ook veel hoger dan een telefoon kan halen.

Die controllers kosten wel wat, maar als je een DJI koopt, zit je alzo niet in het speelgoed segment meer en dan weet je dat het duurder is. De meeste mensen kopen ook vaak een Fly More kit en dan zit er vaak al een smart controller bij.
lithiumangel @mvds15 januari 2025 11:26
Ik zou alzo gaan voor een "Smart" controller waarbij het scherm in de controller zit en je helemaal geen telefoon nodig hebt. De helderheid van die ingebouwde schermen is ook veel hoger dan een telefoon kan halen.
Nee, dat is incorrect. De NC-2 controller doet 700 nitts, mijn Fold 5 doet 1750. Een iphone 15 en 16 hebben 2000 nits. Een Samsung S24 doet zelfs 2600 nits.
qless
@lithiumangel15 januari 2025 12:16
Ja, die doen zoveel nits voor een paar minuten, en dan zakken ze serieus terug. De RC2 doet 700... en zakt niet.
[BoSS] @SoldierOfOrange15 januari 2025 08:56
Dat zou een oplossing kunnen zijn maar op een normale manier een platform ondersteunen dat 70% marktaandeel heeft is ook een optie :/
Rens1967 15 januari 2025 09:22
Het plaatje bij het artikel klopt niet. Volgens de website van DJI is de drone zelf EUR 439. Met RC 2 controller (met ingebouwd scherm) EUR 639.

https://store.dji.com/nl/...uMTczNjkyOTI3MC4wLjAuMA..

[Reactie gewijzigd door Rens1967 op 15 januari 2025 09:24]

roches @Rens196715 januari 2025 09:26
Op het plaatje staat toch ook niet de RC-2 met scherm, op het plaatje staat de standaard controller.
Dus standaard is ie € 439,-
Met RC-2 met scherm € 639,-

Zo moeilijk is het niet.
Rens1967 @roches15 januari 2025 09:27
Mijn fout, ik had weer eens niet verder geklikt
roel0 15 januari 2025 09:21
Jammer. Ik had gehoopt op een concurrente voor de hoverair. Maar de DJI flip is veel groter en niet echt "meeneembaar" tijdens het fietsen of lopen.
Jiskefet296 @roel015 januari 2025 13:58
Daarvoor bestaat al de DJI Neo.
roel0 @Jiskefet29615 januari 2025 16:46
Maar die kan je niet toeklappen
ironic6925 15 januari 2025 09:25
De in het artikel genoemde prijs is volgens mij voor de ready to fly versie. De fly more versie (die je wilt) kost beduidend meer. Dan lijkt de Neo mij een stuk interessanter. Die hoef je ook niet uit te vouwen.
lithiumangel @ironic692515 januari 2025 11:21
Niet per se. Voorheen was de Fly More Combo meestal een goede deal, maar deze keer is dat minder vanzelfsprekend. Voor het eerst in de goedkope segment wordt de Fly More Combo standaard geleverd met de RC-2-controller, wat de prijs-prestatieverhouding voor velen aanzienlijk verandert. (Lees: het duurdere model met ingebouwde opslag en scherm.) Er zijn nu drie pakketten beschikbaar voor de DJI Flip:

Flip, 1 batterij + RC-N3: €439
Flip, 1 batterij + RC-2: €639
Flip Fly More, 3 batterijen, parallelle lader, tasje, RC-2: €779

[Reactie gewijzigd door lithiumangel op 15 januari 2025 11:27]

eettjjuuhh 15 januari 2025 09:54
Ik heb zelf de neo. Geweldig apparaat, lekker compact.
Heb enkele reviews bekeken op yt van de flip. Ben geen fan. Hij is een stuk groter dan de Neo en maakt ook wat meer lawaai dan de Neo die al niet stil was.
Grootste bezwaar is wel de obstacle avoidance. Die werkt op infra rood. Dat lijkt niet lekker te werken. De neo heeft op dat vlak helemaal niets maar dat weet je en daarbij is de Neo robuuster gebouwd. Beeldkwaliteit is wel beter van de flip maar de prijs is twee keer die van de neo.
Al met al gemengde reacties her en der. De neo is instap en portable en wil je meer dan kun je beter voor de mini4 pro gaan die heeft optische obstacle avoidance.
Jiskefet296 @eettjjuuhh15 januari 2025 14:04
Ik ben me aan het oriënteren en de Neo lijkt ook echt een tweakers drone. Er zijn allemaal handige dingen die je erop kunt bevestigen. Ik vind het vooral onhandig dat de guards van de de Flip niet makkelijk te vervangen zijn. Bij de Neo klik je er gewoon een nieuwe op van Ali. Ook de camera van de Flip is veel breekbaarder.

Moet zeggen dat de camera van de Flip wel een stuk beter is, dus dat zou ik bij de Neo het meeste missen.
eettjjuuhh @Jiskefet29615 januari 2025 15:31
Klopt. Dat is ook imo het zwakke punt al is het nog best ok te noemen. Het is met name de mogelijkheid om vanuit de lucht opnames te maken voor relatief weinig geld, dat het een mooie toevoeging maakt aan je videomateriaal naast de filmpjes gemaakt door de smartphone.

Ik heb trouwens een “kale” neo, de 200 euro versie. Daar kom je al een heel eind mee icm de app op de telefoon. Je zou er een extra batterij bij kunnen kopen voor 39,- maar die mis ik nog steeds niet. Een aparte controller of de fly more combo is ook wat duur imo.

[Reactie gewijzigd door eettjjuuhh op 15 januari 2025 15:34]

ironic6925 @Jiskefet29615 januari 2025 15:40
Ik heb de Neo. Prima drone en wat mij betreft waar voor het geld. Zo vaak en uitgebreid vlieg ik niet dus voor leuk voor de heb.

Uit nieuwgierigheid, wat zou je erop willen bevestigen? De drone moet natuurlijk niet veel zwaarder worden.
Jiskefet296 @ironic692515 januari 2025 18:52
Er zijn allerhande accessores te koop op Ali:
Een nd-filter
Een propeller guard.
Een Camera guard.
Pootjes.
Bevestiging voor een airtag.
LED-verlichting voor het onderstel.
Stofplug voor de batterijpoort.

Ik zou em wel enigszins waterproof willen maken om em mee te nemen op kayakvakantie.
hamspirit 15 januari 2025 10:18
Kan deze Flip ook automatisch obstakels ontwijken zoals bijvoorbeeld de mini 4 doet?
mvds @hamspirit15 januari 2025 10:46
Het antwoord is geen simpele ja of nee. Ja, de flip heeft obstacle avoidance, maar die werkt anders dan die op de mini serie. En met anders, bedoel ik veel minder nauwkeurig. Dus ja, het zit erop, maar nee, hij is niet "zoals de mini 4 het doet"
hamspirit @mvds15 januari 2025 10:47
👍
r03n_d @mvds15 januari 2025 10:52
Anderzijds wel prop-guards waardoor onvoorzien contact met een obstakel minder grote gevolgen zal hebben.
hamspirit @r03n_d15 januari 2025 18:17
:)
Jiskefet296 @hamspirit15 januari 2025 14:00
Nee, hij stopt wel bij obstakels.
hamspirit @Jiskefet29615 januari 2025 18:19
:) :)
Roel1966 15 januari 2025 19:54
Die propellor guard beschermd dan wel de propellors maar ik mij wel af vraag wat er gebeurd als die guard beschadigd word. Kan mij zo voorstellen als 1 van die ijzeren draadjes indeuken dat die dan tegen de propellor aankomen. Dus ja of dan zo'n guard echt veel meer bescherming bied vraag ik mij wel af, maar oke in elk geval dan toch meer bescherming dan totaal geen guard.

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