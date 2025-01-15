Vouwbare DJI Flip-drone met propellerguards kost 439 euro

DJI heeft de Flip aangekondigd, een vouwbare drone met volledige propellerguards. Volgens de dronefabrikant combineert de Flip de eenvoud van de Neo met de fotografeermogelijkheden van de Mini. De drone is per direct te koop voor 439 euro.

De Flip heeft vier fietswielachtige propellerguards met daarin de propellers, die ingeklapt naast elkaar verticaal onder de drone hangen. Deze klappen uit naar de hoeken van de Flip. Het is voor het eerst dat DJI een vouwbare drone met volledige propellerguards uitbrengt, die er volgens DJI voor zorgen dat onervaren dronegebruikers de Flip met meer vertrouwen kunnen gebruiken.

DJI plaatst de drone tussen de Neo-lijn en de Mini-serie en geeft de vouwbare drone een betere camerasensor dan in Neo-drones zit. De Flip krijgt een 1/1,3"-48-megapixelsensor met f/1.7-diafragma. De drone kan tot vier keer inzoomen en in 4k filmen met 60fps en hdr. De drone ondersteunt ook slowmotion in 4k met 100fps.

Gebruikers kunnen met MasterShots de drone verschillende bewegingen laten uitvoeren, waarbij verschillende shots worden gemaakt die door de software worden bewerkt tot video's. Daarnaast zijn er Hyperlapse, AI Subject Tracking en FocusTrack, om de drone bepaalde routes te laten bewegen of bepaalde mensen te volgen. De drone heeft ook een Panorama-functie.

De drone heeft een 3110mAh-accu waarmee de Flip maximaal 31 minuten te gebruiken is. De drone heeft 2GB interne opslag, kan windstil maximaal 12m/s horizontaal vliegen en kan met maximaal 5m/s opstijgen of landen. Het apparaat heeft infraroodsensors om automatisch te remmen en werkt met DJI O4-videotransmissie om tot 13km 1080p/60fps beelden te sturen naar een DJI RC-N3- of RC 2-controller. DJI verkoopt de drone vanaf vandaag in verschillende pakketten, waaronder met RC 2-controller met scherm en meerdere accu's.