DJI introduceert pakketbezorgdrone FlyCart 30 met draagvermogen tot 30 kilogram

Het Chinese technologiebedrijf DJI heeft zijn eerste pakketbezorgdrone aangekondigd, de FlyCart 30. Deze drone is in staat om vracht van 30 kilogram te tillen, heeft een vliegbereik van hoogstens 16 kilometer en kan een topsnelheid van 20 meter per seconde bereiken.

De drone moet bestand zijn tegen temperaturen van -20 tot 45 graden Celsius, schrijft DJI. Ook kan deze windstoten van hoogstens 12m/s aan. De drone is in staat om tot 6000 meter hoog de lucht in te vliegen, al kan deze met een vracht van 30 kilogram nog 'slechts' tot 3000 meter hoog vliegen. De fabrikant belooft dat er tot een afstand van 20 kilometer van de drone tot de bestuurder een stabiele verbinding behouden kan worden. Het is tevens mogelijk om de besturing gedurende de vlucht over te dragen aan een piloot op een andere locatie.

De FlyCart 30 maakt normaliter gebruik van twee accu's, maar kan 'in noodgevallen' ook met één accu gebruikt worden. In die opstelling kan de drone maximaal 40 kilogram tillen, maar wordt het vliegbereik verlaagd naar 8 kilometer. Pakketjes kunnen in de bijgeleverde laadbak van 70 liter geplaatst worden, maar ook is het mogelijk om een apart verkrijgbaar liersysteem onder de drone te monteren. Bij laatstgenoemde kan de vracht op de bestemming automatisch worden losgelaten, terwijl bij de variant met laadbak iemand de vracht handmatig eruit moet halen.

Verder heeft de pakketbezorgdrone een radarsysteem waarmee tot 200 meter hoogte obstakels gedetecteerd kunnen worden, bijvoorbeeld voor als het regent of mistig is. Ook is er een ingebouwde ADS-B-signaalontvanger aanwezig waarmee de piloot gewaarschuwd kan worden voor vliegtuigen in de buurt. Tot slot is er een parachute aanwezig voor noodsituaties. DJI maakt de FlyCart 30 ergens in het eerste kwartaal van 2024 wereldwijd beschikbaar. In de VS kost de bezorgdrone 42.000 dollar. Europese prijzen zijn nog niet bekend.