DJI brengt de Air 3S met iets betere camera uit voor 1099 euro - update

DJI brengt de Air 3S uit voor 1099 euro. De opvolger van de in juli van 2023 uitgebrachte DJI Air 3 is grotendeels hetzelfde gebleven, al is het vernieuwde model iets groter, heeft het meer interne opslagruimte en een iets betere camera.

De DJI Air 3S weegt met 724 gram een fractie meer dan zijn voorganger. Vermoedelijk zorgt dit voor de iets kortere maximale vliegduur, namelijk 45 in plaats van 46 minuten. De drone is zowel op- als opengevouwen enkele millimeters langer en hoger dan de Air 3. Desondanks blijven de maximale beweegsnelheid en vliegafstand met respectievelijk 10m/s en 32km hetzelfde. De interne opslagruimte is 42GB in plaats van 8GB. De drone heeft dezelfde sensors voor het vliegen, maar heeft daarnaast een lidarmodule die naar voren gericht is.

Naast die nuanceverschillen is vooral de camera anders dan die van de voorganger. De DJI Air 3S heeft voortaan een groothoekcamera met een 1"-sensor en een resolutie van 50 megapixel in plaats van twee 1/1,3"-sensors met een resolutie van 48 megapixel. De maximale kijkhoek is twee graden groter, namelijk 84 graden. Het diafragma is f/1.8 in plaats van f/1.7 en de minimale focusafstand is 0,5 in plaats van 1 meter. De tweede camera heeft een telelens en een 1/1,3"-sensor van 48 megapixel en is hetzelfde gebleven.

Dankzij de vernieuwde cameraconfiguratie kan de drone videobeelden schieten met een ISO-bereik van 100 tot 12800. Dat was voorheen maximaal 6400. De maximale fotoresolutie is 8192×6144 pixels. De videobitrate gaat overigens omlaag naar maximaal 130 in plaats van 150Mb/s. Tot slot is de accu van de DJI Air 3S iets groter geworden terwijl het gewicht is afgenomen. De accu van 4276mAh weegt 247 gram in plaats van 4241mAh bij 267 gram.

Update, woensdag: Informatie over lidar is toegevoegd. Verder is informatie over de camera's aangescherpt.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 18:23
92 • submitter: Le Mol

15-10-2024 • 18:23

92

Submitter: Le Mol

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Reacties (92)

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Greatsword 15 oktober 2024 18:31
Vooral leuke dingen voor op vakantie, in NL is de regelgeving echt te treurig voor woorden.

Elke keer als je ergens naar toe gaat moet je weer huiswerk doen en 9 van de 10 keer mag je er natuurlijk weer niet vliegen.
thabasement @Greatsword15 oktober 2024 18:39
Het is niet alleen NL waar het lastig is. Zweden, Noorwegen en Denemarken waren ook zachtst gezegd een uitdaging dit jaar.

Wat wel een duidelijk issue is in NL: no-fly zones in en rond Amsterdam en Rotterdam zijn achterlijk, zeker voor de sub-249gram drones. Specifiek dit soort steden kunnen wel iets minder lomp de zones indelen.
Greatsword @thabasement15 oktober 2024 18:42
Vergeet de Natura 2000 gebieden niet 8)7
Kimbo72 @Greatsword15 oktober 2024 19:15
In de natuur kan je dieren afschrikken zoals vogels die aan het broeden zijn.
tweakkjoost @Kimbo7215 oktober 2024 22:14
Het water-toerisme in Natura 2000 gebieden maakt vaak meer lawaai dan een drone die wat rondvliegt..
Kimbo72 @tweakkjoost16 oktober 2024 00:51
maar die blijven op het water.
tweakkjoost @Kimbo7216 oktober 2024 11:55
En dan mag alles?
Volture @Kimbo7216 oktober 2024 12:23
Nee hoor, die gaan gewoon aan land bij de kribben langs de riview. Met boom-box en BBQ wordt er feest gevierd. En niemand die er wat van zegt. Ook steeds meer mensen die met een jetski door Natura 2000 gebieden gaan. Afijn, er wordt wel degelijk voor overlast door recreanten gezorgd in het voorjaar en de zomer. Een mini-drone is daar niks bij.
Greatsword @Kimbo7215 oktober 2024 19:23
Snap ik, maar dan zou je alsnog wat coulanter kunnen zijn met de regels i.p.v. alles maar als Natura 2000 gebied bestempelen 24/7 - 365.
Kimbo72 @Greatsword15 oktober 2024 19:27
Kijk in de winter is het anders dan in het voorjaar.
Ik vind de regels ook bizar.
Ik mag niet in Delft vliegen omdat er 10 kilometer verder een vliegveld zit.
Mijn drone gaat niet hoger dan 120 meter.
Eigenlijk mag ik negens vliegen in mijn omgeving.
redslow @Kimbo7215 oktober 2024 20:40
In de winter houden dieren hun winterslaap. Drone geluiden dichtbij zouden ervoor kunnen zorgen dat de beesten wakker worden. Verstoring dus.

Daarnaast is 24/7 en 365 dagen per jaar makkelijker te handhaven dan dit te verdelen. Dit om discussies te voorkomen waarom in gebied A wel tussen oktober en april maar in gebied B wat overlapping heeft met A niet.
nexhil @redslow16 oktober 2024 07:36
Ondertussen kan ik mezelf niet horen denken door vliegbasis Volkel maar mijn drone op 120 meter verstoord een winterslaap?

Ik snap je puntwel hoor, ik zie ook wel eens dat vogels niet helemaal lekker gaan op mijn drone, dan stop ik daar. Met drone vliegen komt gewoon een hoop verantwoordelijkheid vind ik. Richting mensen en dieren.
Pannekoek17 @nexhil16 oktober 2024 09:55
"Maar zijn doen dit wat niet goed is dus ik mag ook dingen doen die niet goed zijn"...

Plus ga je er voor het gemak even voorbij dat het niet vergelijkbaar is: een paar vaste bases van Defensie (landsbelang) versus legio individueën die op random plekken door het hele land overlast veroorzaken voor mens en dier, enkel en alleen voor de lol.

Waarom denken zoveel mensen "ja, ik snap de regels en het is logisch, maar ík weet echt wel tot hoe ver ik kan gaan en doe het echt wel netjes hoor"? Zo is iedereen die ene uitzondering. Waarom is het voor zo veel mensen zo moeilijk te slikken dat er in een maatschappij beperkingen zijn aan wat je kunt doen?
Volture @Pannekoek1716 oktober 2024 12:27
Ach, kwestie van tijd. Toen de eerste automobielen hun intreden deden, klaagden mensen ook over geluid (en stank) overlast. Zowel mens, dier als techniek zullen zich aanpassen.
Kimbo72 @redslow16 oktober 2024 00:50
Welke dieren zijn dat dan want wij hebben geen beren?
redslow @Kimbo7216 oktober 2024 06:29
Zat beesten. https://natuurwijzer.natu...0egels%20en%20vleermuizen.

Daarnaast deze dieren kiezen een plek weg van de normale wandelpaden van de mensen. Dieren herkennen de patronen van de mens en passen zich daaraan aan. Een drone die overvliegt komt dus juist uit hoek waar dieren het niet verwachten en over het algemeen ook op een hoogte die relatief laag en dus gevaarlijk oogt voor de beesten.
Jamesl @Kimbo7215 oktober 2024 19:49
In Eindhoven en omgeving mag je ook niet vliegen door Eindhoven Airport, maar de gebouwen hier op Strijp S zijn een stuk hoger dan je met zo'n drone zou vliegen.
Kimbo72 @Jamesl15 oktober 2024 20:25
Ze willen gewoon niet dat je met een drone gaat vliegen lijkt het.
kftnl @Greatsword16 oktober 2024 07:50
Dat was echt een fout zo veel natura 2000 gebieden aan te wijzen. Goed bedoeld maar erg onhandig. Het maakt het ook onmogelijk goed voor die gebieden te zorgen omdat het er zo veel zijn. Het was veel handiger geweest een stuk of 20 grotere gebieden te kiezen en daar dan echt voor te zorgen, dan honderden gebieden aanwijzen als onze belangrijkste natuurgebieden. Schiet uiteindelijk het milieu ook niets mee op.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 16 oktober 2024 07:50]

webster @kftnl16 oktober 2024 11:15
Tuurlijk, paar mensen met een drone zijn belangrijker dan duizenden dieren.

Nederland lijkt heel groen, maar meeste land is landbouwgrond. Dat is geen natuur. Echte natuur hebben we amper. Laten we op zn minst zuinig zijn op wat we hebben.
kftnl @webster16 oktober 2024 15:46
Sorry, heb je gemist dat de meeste natura 2000 gebieden worden verwaarloosd omdat het er te veel zijn voor de overheid? Zoals gezegd, het milieu schiet er niets mee op als je zo veel gebieden aanwijst dat je er niets mee doet.
Brilsmurfffje @Kimbo7216 oktober 2024 04:33
In Amsterdam is het Twiske natura 2000 maar daar wordt elk jaar een groot techno festival gehouden..
DJanmaat @Kimbo7216 oktober 2024 09:44
Zal je nog sterker vertellen; ze vallen je drone aan en als je wegvliegt gaan ze hem achterna.
Lednov @Kimbo7216 oktober 2024 18:14
Ach hou op.

Wij lieten een nieuwe paardenstal bouwen. Terwijl de lui nog bezig waren, zaten de zwaluwen al nestjes te bouwen. Dat was al op de eerste dag toen amper het geraamte stond.
Dit argument wordt zó vaak aangehaald. De praktijk is dat de vogeltjes er bar weinig van aantrekken.
nl1bzw @Greatsword15 oktober 2024 23:17
Ja, de Oosterschelde bijvoorbeeld waar je wel met een boot mag varen, maar niet met een drone mag vliegen....
pagani @thabasement15 oktober 2024 19:01
Tja, ik was ook in Denemarken dit jaar en bij de krijtrotsen bij Mons Klint waar een vliegverbod is vond ook een of andere aso het weer nodig om zijn lawaaidrone een half uur los te laten. Kijk, de techniek is fantastisch, maar in Nederland is vliegen zonder overlast voor bewoners of de natuur te veroorzaken praktisch bijna onhaalbaar.
MarnickS @pagani15 oktober 2024 19:24
Klopt, ik had mijn drone niet meegenomen omdat het niet mocht en toen ik er was heb ik 3 drones gezien. Ook deze zomer.

[Reactie gewijzigd door MarnickS op 15 oktober 2024 19:24]

Armselig @MarnickS15 oktober 2024 22:06
Gevalletje als zij het doen doe ik het ook? Toch goed dat je je eigen thuis liet, anders vlogen er waarschijnlijk 4...
hiostu @pagani15 oktober 2024 21:13
Maar ondertussen mogen motorrijders overal een hoop lawaai voortbrengen. Zelfs in de natuurgebieden is het niet meer stil in de weekenden door de grote hoeveelheden motorrijders. Je merkt dat het in winter overal een stuk stiller is. Zo'n drone maakt in verhouding heel wat minder lawaai en het geluid komt veel minder ver. Veel motoren hoor je nog kilometers ver.
Brutal1ty @hiostu16 oktober 2024 06:20
Nee hoor, dat mogen ze helemaal niet. Dat ze niet opgepakt of bekeurd worden wil niet zeggen dat het mag.

Net als die motorrijders kan ook jij er prima voor kiezen je niet aan de regels te houden. Er zal vast net zo goed op gecontroleerd worden als de betreffende tweewielrijders.

Niet aan te raden natuurlijk, maar het kán prima.
hiostu @Brutal1ty16 oktober 2024 07:55
Motoren zoals Harleys zijn gewoon type goedgekeurd en mogen een bak lawaai produceren. Dat erbij zijn die ze nog lawaaierig maken doet niets af aan het feit dat de meeste motoren gewoon voor overlast zorgen.
PKHS @thabasement15 oktober 2024 19:10
"Wat wel een duidelijk issue is in NL: no-fly zones in en rond Amsterdam en Rotterdam zijn achterlijk, zeker voor de sub-249gram drones. Specifiek dit soort steden kunnen wel iets minder lomp de zones indelen."

De 'toerist'? die enige tijd geleden zijn drone langs onze huizen aan de gracht voorbij liet komen, weet nog steeds dat ik daar anders over denk.
Was niet de enige die er zo over dacht.
ManiacsHouse @PKHS15 oktober 2024 19:18
Die no fly is er waarschijnlijk niet om jouw woongenot te beschermen. :+
Is puur vanwege vliegverkeer etc neem ik aan.
flaskk @thabasement15 oktober 2024 19:12
Wat gebeurd er precies als zo'n ding de motor invliegt van een trauma helicopter? Die laag boven de woonwijk vliegt.
ManiacsHouse @flaskk15 oktober 2024 19:19
Geen idee. Maar daar heb je een cursus voor en regels en gezond verstand mbt met een drone vliegen.
hiostu @ManiacsHouse15 oktober 2024 21:14
Die je niet hoeft te doen met een sub 250gram drone. Alleen daarboven.
Cuball @flaskk15 oktober 2024 19:50
Een van de problemen is bv. als een drone met LiPo batterij in de motor vliegt en brand vat, deze batterijen zijn nauwelijks te blussen en vormen dus een groot gevaar voor de motor (automatisch blussysteem van vliegtuig krijgt ze niet gedoofd).

[Reactie gewijzigd door Cuball op 15 oktober 2024 20:19]

MadMarky @Cuball15 oktober 2024 23:41
Geloof je het zelf?
De drone incl batterij wordt vermalen in duizend snippers, dan valt er niets meer te branden.
Cuball @MadMarky16 oktober 2024 07:18
Ik zeg niet specifiek voor deze drone. Maar er zijn genoeg drones (bv. custom build FPV drones) die grotere batterij packs meesleuren, waar het risico wel een stuk groter is.
slijkie @thabasement15 oktober 2024 20:39
Nergens last van in Noorwegen. Zoek het niet eens op. Vlieg gewoon rond. Toch midden in de natuur, is geen hond, letterlijk. Dan ga ik echt niet kijken hoe of wat. (Dus ook geen vliegvelden of wat dan ook)
thabasement @slijkie15 oktober 2024 22:57
Dat is een manier. Maar mijn dji mini 3 is afaik geofenced, ik krijg ook waarschuwingen als ik opstijg in de buurt van vliegvelden en ze kunnen mijn drone tracken. Daarbij ben ik best een brave hendrik die niemand/niets wil storen, dus ik check ook waar ik mag en of er niet teveel mensen zijn. En helaas als je op de regels let... blijken er veel beperkingen te zijn. Deels terecht (natura2000) maar ook deels volstrekte b.s. (op kilometers afstand van vliegvelden, of binnenstedelijk gebied).
Brutal1ty @thabasement16 oktober 2024 06:21
Dat kan je grotendeels ongedaan maken. Niet legaal natuurlijk, maar hé, ontgrensde brommers zijn ook niet legaal.
ModelMagician @thabasement15 oktober 2024 21:26
Ik snap de behoefte zeker om te vliegen, leuk speelgoed immers. Enige is dat het knap privacy invasief voelt als zo een drone boven je tuin blijft hangen. Ik heb regelmatig in de zomer een drone gehad die boven onze tuinen bleven hangen. Ik vind het daarom wel zo fijn dat steden niet zo happig zijn op prive drone vliegen... En in mijn geval was ook niet te traceren wie dit vloog op dat moment.

[Reactie gewijzigd door ModelMagician op 15 oktober 2024 21:27]

Nees @Greatsword16 oktober 2024 04:34
Alleen als je drones gebruikt van DJI... FPV doe je wat je wil, zelfs met sub 250 quads... Arm and liftoff!
Brutal1ty @Nees16 oktober 2024 06:28
Meeste FPV drones kunnen dan ook niet stil boven iemands tuin hangen en 4K+ videomateriaal van de topless buurvrouw verzamelen. Bij wijze van spreken :p Daar zijn de makkelijk te besturen DJI drones bij uitstek geschikt voor.
Nees @Brutal1ty18 oktober 2024 02:19
Klopt, maar het zou wel kunnen, er bestaat INAV, dat vooral voor GPS based vliegen dient. Waarbij hovering en path finding mogelijk is...
Zavantas @Nees16 oktober 2024 08:56
Meer en meer politiezones investeren in drone detectie systemen. En afhankelijk van het systeem dat ze installeren, kunnen zelfs die FPV drones gedetecteerd worden en nog belangrijker: de piloot ook.
Nees @Zavantas18 oktober 2024 02:09
DJI heeft dit zelf al en denk dat eerder zoiets zou zijn. Maar hobbiesten die zelfgebouwde drones hebben en werken op ELRS, wat ook voor elk type RC voertuig kan gebruikt worden, zal al lastiger worden.

Eventueel kunnen ze misschien iets van O3 oppikken, omdat dit van DJI is, en broadcast dit iets van details, maar als je andere digitale cams zoals HDZero gebruikt, zal het ook lastig worden. Ze zouden misschien een singal jammer kunnen gebruiken, maar dat heeft ook zn limitaties en FPV quads kunnen tegenwoordig ook GPS gebruiken voor RTH. Dus die zal ook niet zomaar uit de lucht vallen.
Verwijderd @Greatsword16 oktober 2024 09:27
De regels zijn Europees geregeld en dus niet meer of minder zwaar dan de buurlanden.
Dlsruptor @Greatsword16 oktober 2024 16:15
Nederland is een groot dorp. Word alleen maar erger naarmate de bevolking groeit.
absrnd @Greatsword15 oktober 2024 18:48
Gelukkig maar, ik had een buurman die het leuk vond om voor ons raam te vliegen :(
grote_oever @absrnd15 oktober 2024 19:09
Das toch meer een gevalletje van aanspreken dan dat er regelgeving moet zijn? 99% van de gevallen is het onbewust.
absrnd @grote_oever15 oktober 2024 20:43
Hij was zeer eigenwijs, maar de popo heeft hem wel kunnen overtuigen :)
Verwijderd @absrnd15 oktober 2024 19:04
Is daar wat te zien dan?
Aemstel @Verwijderd15 oktober 2024 22:46
Dat is precies het probleem. Gaat niemand wat aan wat daar te zien is. Privacy heet dat.
porky-nl @Verwijderd16 oktober 2024 00:25
Wat een onzin als ik zo'n drone zie vliegen gaat hij ook neer. Heb er al eens een met een tak gesloopt. Die dingen zouden gewoon verboden moeten zijn in een woonwijk.
Verwijderd @porky-nl16 oktober 2024 05:15
Een drone neerhalen is strafbaar, je pleegt dan een misdrijf.
Ik zou daar mee uitkijken. Voor je het weet heb je flinke problemen!
porky-nl @Verwijderd16 oktober 2024 10:38
Een misdrijf nog wel nou en wie heeft bewijs dat ik het gedaan zou hebben dan?

Beetje lastig bewijzen als die drone stuk is.
Verwijderd @porky-nl16 oktober 2024 16:26
Grote kans dat de drone je gefilmd heeft en het bewijsmateriaal gewoon in handen van de piloot is.
Als je, zoals wordt beweerd, geen privacy hebt met zo'n drone in de lucht, dan ben jij ook wel te herkennen op de beelden.
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 00:48
Mijn prive is belangrijker dan een evt. Boete dus die kans neem ik want die is zo klein.

Die dingen moeten gewoon verboden worden in gebieden waar mensen wonen.

[Reactie gewijzigd door porky-nl op 17 oktober 2024 00:49]

Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 05:56
Nou ja, veel succes met neerhalen dan. Een verbod gaat er nooit komen. Er komen eerder steeds meer drones. Sterkte!
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 11:20
Geen. Sterkte nodig heb er al eens een gesloopt en als er weer 1 boven mijn huis vliegt gaat hij ook weer neer.

Zoek anders even al drone video op internet van mensen die gefilmd worden is toch niet normaal dat je geen eens beschermd wordt in je eigen huis tegen privacy overtredingen. Dus dan moet je zelf het maar oplossen.

Waarom denk je dat er nooit een verbod komt dan? Is afwachten tot de eerste dode valt en dan verandert de publieke mening snel

[Reactie gewijzigd door porky-nl op 17 oktober 2024 11:21]

Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 11:57
Je overdrijft nogal met privacy en dode vallen.
En dat je daarom maar voor eigen rechter moet spelen slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Maar daar kom je vanzelf wel achter dan. En daarmee dus sterkte.
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 12:01
Dat van die dode is gewoon een kwestie van als er maar genoeg rond vliegen komt er vanzelf een ongeval.

Waarom overdrijf ik met mijn prive dan? Er staan websites vol met ontblote mensen in hun tuin.

Meesten denken ik vlieg ze zien mij niet dus huppa.

Jij denkt dat ik de gevangenis in moet voor. Het slopen van een drone?

Dan wens ik u veel sterkte met uw gedachten.
Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 12:28
Ik denk dat de kans op een ongeval groter is wanneer jij 'gewoon' drones uit de lucht gaat halen. Ze maken dan geen gecontroleerde landing, dus kans op schade, gewonden of zelfs doden is dan een stuk groter!

Daarnaast is het niet normaal om andermans spullen te vernielen omdat je het ergens niet mee eens bent. Sloop je ook auto's omdat je je ergert aan hun snelheid of hard geluid? Of omdat ze een dashcam hebben?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 oktober 2024 12:31]

porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 12:55
Nee die kans is niet groter want die ene die ik neer haal staat natuurlijk niet in verhouding met die 1000e anderen.

Nee het is niet normaal om andermans spullen te slopen maar iemand filmen in zijn privé ook niet.

Die andere voorbeelden slaan nergens op want dat gebeurd in de openbare ruimte en er wordt aardig gecontroleerd op snelheid.

Als mijn buren te veel Lawaai maken spreek ik ze er netjes op aan maar als dat niet werkt dat neem ik ook maatregelen. Zo heb ik al eens een buurt feestje dat snacht om 0200 op een werkdag aan de gang was gestopt door nadat de politie niet wou komen.
Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 13:28
Dat zou ik hier in de wijk niet proberen :*)
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 14:08
Nee ik zag al dat u in een bepaalde wijk woont waarschijnlijk veel PVV stemmers als buren?
Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 14:17
En dronepiloten, en gezellige buurtfeestjes tot in de late uurtjes.
In ieder geval geen zure azijnzeikers die voor elk dingetje op de kast zitten. Bij ons is het nog ouderwets leven en laten leven.
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 14:21
Wij noemen dat gewoon asocialen maar ja een gek ziet zelf ook niet dat hij gek is. Laten leven zeg ja je eigen maar een ander wel belemmeren in die van hem.

Maar ja typische Nederlandse reactie ik ik ik

Wij houden gewoon rekening met elkaar hier in onze buurt.

[Reactie gewijzigd door porky-nl op 17 oktober 2024 14:23]

Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 14:52
Een gek ziet zelf niet dat hij gek is. Dat zeg je mooi. Zullen we het daar bij laten dan? :P
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 16:10
Lekker origineel maar ja wat verwacht je van een aso
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 12:04
Daarnaast zou u het fijn vinden als ik met mijn camera in de hand uw huis loop te filmen? Zo ja geef u adres even kom ik wel, even langs om een leuke reportage te maken.

Vrijheid en privé is ons hoogste goed moeten we zuinig op zijn. Wat je weggeeft krijg je niet gauw weer terug.
Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 12:28
Ik maak me daar niet druk om. Je mag filmen en foto's maken in de openbare ruimte.
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 12:47
Openbare ruimte dat is niet mijn huis en tuin waar, we het hier over hebben.

Maar u vind privé niet belangrijk zegt u dat?

Maar als je filmt dan moet je wel toestemming vragen als. Je het publiceren wilt dus daar zitten ook restricties aan.
Verwijderd @porky-nl17 oktober 2024 12:35
https://maps.app.goo.gl/t6WnH6bABsCJpY1z7?g_st=ac

Hier moet je zijn. Succes met de reportage.
porky-nl @Verwijderd17 oktober 2024 12:48
Wow u snapt dus werkelijk niets van hoe belangrijk privé is.
TheScythed 15 oktober 2024 18:37
Videobitrate omlaag van 150Mb/s naar 130Mb/s? Dat is best opmerkelijk, vraag mij af waarom dat is.

De laatste zin klopt volgens mij niet helemaal, @YannickSpinner

[Reactie gewijzigd door TheScythed op 16 oktober 2024 12:40]

scorpio @TheScythed15 oktober 2024 18:42
inderdaad ...247 in plaats van 4241 gram. :o
Goffo @TheScythed15 oktober 2024 19:00
Mogelijk de trade-off geweest en dat deze ISP dat niet ondersteund? #gokje
AuteurYannickSpinner Redacteur @TheScythed15 oktober 2024 19:06
Daar ging inderdaad iets mis! Zin is aangepast, thanks!

Ik heb geen informatie gekregen over de reden voor de bitrate-afname. Mogelijk zit er een iets andere beeldprocessor in of wellicht heeft de verhoogde opslagruimte een iets lagere schrijfsnelheid?
Flappiewappie @YannickSpinner15 oktober 2024 19:53
Vermoedelijk is het die laatste.

De 48gb interne opslag is gelijk aan de AVATA2 en die kent ook een maximale bitrate van 130mbs.

Wat overigens echt een top
Feature zou zijn is als je dmv een knop de inhoud van dit interne geheugen naar een SD kaart zou kunnen schrijven. Dan zou je met enkele goedkope 64gb sd kaartjes continue je gemaakte content kunnen back uppen on the go.

@YannickSpinner De buren bij Bright zijn nog iets verder de specs in gedoken; https://www.bright.nl/nie...em_id-MZWjbyQv4Bj6sKzsSFg door toevoegen van Lidar kan deze drone ook snachts vliegen.

[Reactie gewijzigd door Flappiewappie op 16 oktober 2024 01:38]

Mr.Veng @TheScythed16 oktober 2024 07:26
In vergelijking met de vorige generatie Air 3 is het video encoding compressie algoritme verbeterd, waardoor de bestandsgrootte ongeveer 30% kleiner is.

Daardoor gaat er ook een lagere bitrate zijn. De kwaliteit gaat er in principe dus niet op achteruit, maar er is minder "bandbreedte" nodig. (Staat ergens halverwege de product pagina, net onder Free Panorama.)
evilution 15 oktober 2024 18:32
De accu van 4276mAh weegt 247 in plaats van 4241 gram.
Dat lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. Het lijkt me dat hier wat misgaat.

[Reactie gewijzigd door evilution op 15 oktober 2024 18:33]

carlo @evilution15 oktober 2024 19:19
Voor dit soort verbeteringen is er de 'feedback' link rechtsboven bij het artikel. Was mij ook opgevallen en is gemeld.
kameleon20 15 oktober 2024 18:43
247 gram nu in plaats van 4241 gram eerst vind ik een flinke afname inderdaad 😝
Roel1966 15 oktober 2024 19:09
Voor wat ik zo snel qua droneregels zien kan gelden er in de EU toch ietwat andere regels dan b.v. in de UK vooral wat lichte drones onder 250 gr betreft. In de UK worden drones onder 250 gr. gezien als min of meer speelgoeddrones en daaronder dan ook de DJI Mini drones vallen. Alleen volgens EU regels zag ik net moet er epliciet op staan dat die geschikt is voor kinderen onder 14 jaar. Het is mij alleen nu even niet duidelijk of volwassenen dan zo'n drone mogen gebruiken en b.v. de DJI Mini ook hier in de EU hieronder valt.

Bij deze zwaardere drones zijn er toch nogal wat regels en kan je niet zomaar zo'n drone de lucht in sturen voor zover ik kon lezen. Ergens maar goed ook want tja zo'n ding kan toch wel wat schade veroorzaken en niet iedereen is zo handig ermee.
qless
@Roel196615 oktober 2024 20:24
De regels in de UK zijn zo goed als hetzelfde, omdat ze vanuit dezelfde EU regels zijn gekomen (in de UK hebben ze moeten invoeren de dag voor de brexit)
sub 250 gram mag redelijk wat meer, maar zodra er een camera op ziet moet je je registreren, behalve als het speelgoed is. DJI valt niet onder speelgoed.
Roel1966 @qless15 oktober 2024 21:09
behalve als het speelgoed is. DJI valt niet onder speelgoed.
Voor zover ik begrepen heb valt in de UK de DJI mini ook onder speelgoed drones maar in de EU regels er dus specifiek tot 14 jaar op moet staan wil het onder speelgoed drone vallen. Ook ongeacht dan of er wel of niet een camera op zit binnen de UK.
Kimbo72 15 oktober 2024 19:14
Ik ben benieuwd wanneer de Mini 5 uitkomt.
Hooverboard 16 oktober 2024 09:47
Als natuurliefhebber blij eindelijk een aantal ransuilen te hebben gespot.
Met de verrekijker even genieten. Meerdere enthousiastelingen om je heen.
Drie dagen later terug met telelens tref je iemand met een drone aan.
Zo'n lens is helemaal niet nodig hoor.....ik kom er veel dichter bij!
Die ransuilen komen in ieder geval niet meer terug op die plek.
De dronevlieger echter wel. De ransuilen nu nooit meer..........

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