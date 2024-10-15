DJI brengt de Air 3S met iets betere camera uit voor 1099 euro - update

DJI brengt de Air 3S uit voor 1099 euro. De opvolger van de in juli van 2023 uitgebrachte DJI Air 3 is grotendeels hetzelfde gebleven, al is het vernieuwde model iets groter, heeft het meer interne opslagruimte en een iets betere camera.

De DJI Air 3S weegt met 724 gram een fractie meer dan zijn voorganger. Vermoedelijk zorgt dit voor de iets kortere maximale vliegduur, namelijk 45 in plaats van 46 minuten. De drone is zowel op- als opengevouwen enkele millimeters langer en hoger dan de Air 3. Desondanks blijven de maximale beweegsnelheid en vliegafstand met respectievelijk 10m/s en 32km hetzelfde. De interne opslagruimte is 42GB in plaats van 8GB. De drone heeft dezelfde sensors voor het vliegen, maar heeft daarnaast een lidarmodule die naar voren gericht is.

Naast die nuanceverschillen is vooral de camera anders dan die van de voorganger. De DJI Air 3S heeft voortaan een groothoekcamera met een 1"-sensor en een resolutie van 50 megapixel in plaats van twee 1/1,3"-sensors met een resolutie van 48 megapixel. De maximale kijkhoek is twee graden groter, namelijk 84 graden. Het diafragma is f/1.8 in plaats van f/1.7 en de minimale focusafstand is 0,5 in plaats van 1 meter. De tweede camera heeft een telelens en een 1/1,3"-sensor van 48 megapixel en is hetzelfde gebleven.

Dankzij de vernieuwde cameraconfiguratie kan de drone videobeelden schieten met een ISO-bereik van 100 tot 12800. Dat was voorheen maximaal 6400. De maximale fotoresolutie is 8192×6144 pixels. De videobitrate gaat overigens omlaag naar maximaal 130 in plaats van 150Mb/s. Tot slot is de accu van de DJI Air 3S iets groter geworden terwijl het gewicht is afgenomen. De accu van 4276mAh weegt 247 gram in plaats van 4241mAh bij 267 gram.

Update, woensdag: Informatie over lidar is toegevoegd. Verder is informatie over de camera's aangescherpt.