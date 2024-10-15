KPN heeft een storing, televisiekijken mogelijk verhinderd

KPN heeft momenteel een storing waardoor televisiekijken mogelijk niet of minder goed werkt. Het bedrijf erkent de storing en werkt naar eigen zeggen aan een oplossing.

De Nederlandse telecomprovider meldt op sociale media dat er een verstoring is van zijn tv-dienst. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is. Klanten melden sinds grofweg 18.00 uur via AlleStoringen dat zij problemen ervaren met televisiekijken. KPN meldt op de storingpagina dat de problemen sinds 18.14 uur spelen en dat de verwachte eindtijd van de storing rond 22.15 uur is.