KPN heeft een storing, televisiekijken mogelijk verhinderd

KPN heeft momenteel een storing waardoor televisiekijken mogelijk niet of minder goed werkt. Het bedrijf erkent de storing en werkt naar eigen zeggen aan een oplossing.

De Nederlandse telecomprovider meldt op sociale media dat er een verstoring is van zijn tv-dienst. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is. Klanten melden sinds grofweg 18.00 uur via AlleStoringen dat zij problemen ervaren met televisiekijken. KPN meldt op de storingpagina dat de problemen sinds 18.14 uur spelen en dat de verwachte eindtijd van de storing rond 22.15 uur is.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 19:14
67 • submitter: MarcelGo

15-10-2024 • 19:14

67

Submitter: MarcelGo

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Reacties (67)

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Mr.Monk 15 oktober 2024 19:30
Toch irritant. Ik heb zon KPN tv-box (€1.50 / maand) alles werkt. Internet, wifi, op telefoons en tablets kan ik zelfs gewoon tv (npo app) of netflix kijken. Maar dat apparaat weigert door te starten. Want een storing.

Ik heb geen eens een tv abbonement. Waarom kan die tv-box niet gewoon opstarten? Ik start alleen plex of netflix.

Toch maar even rond kijken naar een andere android-tv box.
xFeverr @Mr.Monk15 oktober 2024 20:29
Na een tijdje komt hij in ‘beperkte modus’ en kan je gewoon bij je apps. Maar die timeout duurt wel een paar minuten.

Inmiddels werkt het wel weer bij mij
danger89 @Mr.Monk16 oktober 2024 00:19
Koop een HTPC :)
Adutch @danger8916 oktober 2024 07:17
Koop een shield van Nvidia :-)
F-I-X @Adutch16 oktober 2024 22:05
Ja leuk.
Alleen is die iTV app van KPN ruk en word ie niet meer geupdate.
Veel haperingen en rare bugs door streams en de layout in cache te houden.

Moet nog kijken of ik de TV+ app kan side-loaden op de shield. Is effe wat hannesen.
Ik had 2 TV+ boxjes bij mijn nieuwe abbo gekregen maar die deden weer raar met de Hue Sync.

Heeft Ziggo toch beter voor elkaar.
danger89 @Adutch2 november 2024 21:13
Ik wil niks met Nvidia te maken xD
Ascathon @Mr.Monk15 oktober 2024 22:00
Heftig. Heb je zo'n kastje genomen om jezelf van iets van Smart TV te voorzien (als je eigen TV dat niet heeft), zit je alsnog met problemen als er diensten uit liggen.
Ik snap dat zo'n kastje services checkt voor firmware updates maar, gewoon doorstarten zou wel de default moeten zijn.

Helaas is die nieuwe Google Streamer ook wel duur. Voor dat geld gedeeld door 1.50 kun je heel wat maanden die van KPN gebruiken.
Mooraalkikker @Ascathon16 oktober 2024 08:58
Ja eigenlijk was het slimmer geweest om te kijken naar de Chromecast HD kortingen. Die kon je nog wel eens krijgen voor 30 euro en dan had je de hele beleving gehad. Die Google Streamer is inderdaad wel aan de dure kant
jpsch @Ascathon16 oktober 2024 13:41
Schotel gehad, Digitenne, ADSL, nu glasvezel. Met alles waren soms problemen en moest je de boel herstarten.
Trithereon @Mr.Monk16 oktober 2024 11:04
Netflix deed het gewoon op de box, als je je netflix knop indrukte kreeg je dat gewoon.
Bij mij werkte dat ook, alleen KPN zelf niet.
DLSS @Mr.Monk16 oktober 2024 17:15
Nvidia shield of Apple tv zijn goede opties als je wat anders zoekt.
MachIII 15 oktober 2024 19:21
Blijkt voornamelijk in Brabant te zijn, las ik ergens.
Hier werkt in ieder geval online TV via internet niet, op tv.kpn.com .
Die dienst ligt er overigens regelmatig uit.
ari2asem @MachIII15 oktober 2024 19:25
ook in groningen.
kijken via vip5202 box gaat goed. maar geen epg
Noresponse @ari2asem15 oktober 2024 20:01
ja klopt terugkijken werkt niet goed en de gids. TV kijken zelf werkt wel.
Gadgeteer @ari2asem16 oktober 2024 08:34
Hier ook Groningen, gisteren echter niets vernomen van een storing.
Gids werkte. Terugkijken niet geprobeerd.

[Reactie gewijzigd door Gadgeteer op 16 oktober 2024 08:35]

memphis @MachIII15 oktober 2024 19:36
Zuid holland bij Leiden hier IPTV van de KPN ging net voor 18:00 eruit, TV ontvanger lijkt het nog te doen.
muppet99 @MachIII15 oktober 2024 19:39
Regio Utrecht ook, al moet ik zeggen dat het bij mij tot epg problemen en terugkijk problemen lijkt te beperken. Live tv geen probleem. Langzaamaan lijkt het zich ook te herstellen nu.
danger89 @MachIII16 oktober 2024 00:32
Ook Gelderland
biteMark @MachIII16 oktober 2024 05:58
Drenthe was ook de sjaak
kizke 15 oktober 2024 19:16
Hier werkt de gids niet meer, maar live kijken is prima, pauzeren of terugkijken via de setupbox niet.
Kiswum 15 oktober 2024 19:17
Tv kijken werkt hier wel, maar de tv gids kan alleen het actuele aanbod weergeven en niet wat je over 2 uur kunt kijken bijvoorbeeld.
Barttes 15 oktober 2024 19:18
Hier werkt het ook niet goed, na 3 keer opnieuw opstarten nu wel beeld en geluid. Laden duurt erg lang (foutmelding dat server problemen heeft).
Bamboozled 15 oktober 2024 19:18
Via de website tv.kpn.com werkt het hier, kon ook live teruggaan, kastje niet getest nog.
Mip 15 oktober 2024 19:23
Hier ook, kan geen opnames terugkijken. Ook de app KPN TV+ doet het niet
MarcelGo 15 oktober 2024 19:26
Live kijken doe ik alleen nog op de publieke zenders, de rest kijk ik altijd via opname of verlate start om de reclame te kunnen skippen dus staat ie nu uit. Maar ook de IOS app doet het niet, ik kan geen verbinding krijgen dus opnemen zit er ook even niet in.

Dan maar een avondje wat anders ;-)
Stefan22 15 oktober 2024 19:31
Hier start de mediabox niet eens meer.
Andre_J 15 oktober 2024 19:33
Doet het weer, kreeg zelfs bericht via de tv box

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