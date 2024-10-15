Microsoft schikt in rechtszaak van gamers over overname Activision Blizzard

Microsoft treft een schikking met een groepje gamers dat eind 2022 een rechtszaak tegen de techgigant aanspande om de overname van Activision Blizzard te stoppen. De details van de schikking zijn niet publiekelijk gemaakt.

Een rechter in Californië heeft de rechtszaak uit eind 2022 verworpen en de twee partijen hebben de zaak buiten de rechtbank afgehandeld. De zaak werd al eerder verworpen, waarna de consumentengroep in april van 2023 een aangepaste versie van de aanklacht indiende. Een rechter heeft de zaak nu beëindigd, ditmaal onherroepelijk.

Volgens The Hollywood Reporter berustte de rechtszaak van Amerikaanse gamers uit verschillende staten op de veronderstelling dat Microsofts overname van Activision Blizzard de concurrentiemogelijkheden op de gamemarkt zou belemmeren. Omdat de FTC geen zogenoemde preliminary injunction kon krijgen voor de blokkade van de overname, zouden ook de gamers met vergelijkbare aanklachten geen gelijk kunnen krijgen, zo stelt het medium.

Het groepje gamers beweerde in de eerste versie van de rechtszaak: "Als Microsofts voorgestelde overname van Activision Blizzard door mag gaan, zou de game-industrie substantiële concurrentiemogelijkheden verliezen. Hierdoor krijgt Microsoft disproportionele marktmacht met de mogelijkheid om concurrenten te hinderen, output te beperken en prijzen op te drijven."

Intussen is het een jaar geleden dat Microsoft de overname van de gamegigant afrondde. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over de veranderingen van het afgelopen jaar als gevolg van de overname van bijna 69 miljard dollar.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 19:51 32

15-10-2024 • 19:51

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Reacties (32)

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3raser 15 oktober 2024 20:09
Dus een groepje willekeurige gamers krijgen nu een zak geld van Microsoft om de zaak te schikken? Was hun aanklacht dusdanig gegrond dat Microsoft eieren voor zijn geld heeft gekozen?
Horatius @3raser15 oktober 2024 20:11
Wat er geschikt is staat nergens. Het enige wat vermeldt is is dat beide partijen hun eigen advocaat kosten betalen.

Zou goed kunnen dat de gamers dachten dat ze geen zaak meer hadden maar bang waren op te geven en dan de kosten van Microsoft moesten betalen. Een schikking waar beiden zich terugtrekken is dan voordeliger
Blokker_1999
@Horatius15 oktober 2024 20:25
Klopt, het feit dat de FCC zijn zaak verloren heeft en dat een eerdere claim van dezelfde groep ook al afgewezen is geweest lijkt sowieso te wijzen op weinig kans op succes.
phray @Blokker_199916 oktober 2024 00:16
FYI de FTC* heeft zijn zaak nog niet verloren, die loopt gewoon nog. Wat de FTC alleen heeft verloren is het kort geding (preliminary injunction) om de verkoop tegen te houden voordat de echte zaak behandelt wordt door de rechtbank. Het kan dus nog steeds gebeuren dat Microsoft en Activision weer uit elkaar moeten, al is die kans erg klein.

https://www.ftc.gov/legal...ctivision-blizzard-matter
ThanosReXXX
@phray16 oktober 2024 10:07
Een preliminary injunction is geen kort geding maar een voorlopige voorziening, het is dus niet hetzelfde, al heeft het wel met elkaar te maken, en het is dus die aanvraag voor die voorlopige voorziening van de FTC die door de rechter is afgewezen en de zaak is daarmee beoordeeld als een gewonnen rechtszaak voor Microsoft.

Natuurlijk kan de FTC nog verder en/of opnieuw procederen, alleen is die kans niet slechts klein maar nagenoeg onmogelijk, omdat ze de volledige aanklacht (bestaande uit honderden pagina's, ik meen ergens in de 300) woord voor woord opnieuw zullen moeten omschrijven, en er zal bovendien sprake moeten zijn van een novum in die herschreven aanklacht (of bij voorkeur meerdere); feiten en/of bezwaren die nog niet bekend waren, want als het verhaal van de aanklacht inhoudelijk op hetzelfde neerkomt als degene waardoor de FTC de initiële rechtsgang al verloren heeft, dan hebben ze sowieso geen zaak en is het bij voorbaat wederom verloren.

Ze hebben dus nogal wat werk te verrichten, en daardoor zal een dergelijke procedure nog jaren duren, en in de tussentijd heeft Microsoft meer dan genoeg mogelijkheden om al die reeds bestaande en potentieel nog komende bezwaren met hun eigen acties te ondermijnen/van tafel te vegen. Het tegendeel bewijzen omtrent het gemekker wat betreft CoD en exclusiviteit is sowieso al een hele grote slag die Microsoft daarin geslagen heeft, en de rest zullen ze uiteindelijk ook wel recht trekken, dus dat de FTC hier ooit nog een kans van slagen heeft, is inmiddels wel astronomisch klein te noemen...

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 16 oktober 2024 10:30]

phray @ThanosReXXX16 oktober 2024 14:10
Het gaat hier wel om een kort geding omdat dit een losse rechtzaak is. De vergelijking tussen US rechtbank en NL is nooit 100% maar het komt neer op een preliminary injunction.
https://www.amsadvocaten....dings-in-the-netherlands/

En zoals ik al zei de kans is erg klein al zijn ze de recente prijsverhogingen en ontslagronde s bij Activision aan het gebruiken als tegenargumenten.
ThanosReXXX
@phray16 oktober 2024 14:32
Even ter info: ik ben Amerikaans, dus ik weet prima hoe ik dingen vanuit mijn eigen taal naar het Nederlands moet vertalen, maar al was ik wel 100% Nederlands, dan nog is het een redelijke open deur om te stellen dat je niet dingen exact 1 op 1 moet gaan vertalen, en al helemaal niet in het geval van methodes of instituten die sowieso anders werken dan hier.

Los daarvan gaan we nu "het ene advocaatje zegt dit, het andere advocaatje zegt dat" spelen, wat enigszins onzinnig is, omdat ik al middels twee eerdere links exact heb uitgelegd hoe het zit. Dat een andere advocaat het wel een kort geding noemt, doet daar niets aan af. Zoals ik al zei zijn er wel degelijk overeenkomsten/overlappingen, maar het is niet exact hetzelfde, en dat wordt ook precies uitgelegd in de tweede link die ik postte.

Als kanttekening voeg ik daar nog even aan toe dat wij (Amerikanen) "preliminary injunction" zien/interpreteren als een vroegtijdige ingreep, die je op lopende zaken kunt doen. Een injunction is letterlijk inbreken in iemand anders zijn of haar betoog of zaak, ook zonder juridische insteek.

Anders dan een kort geding, wat je voorafgaand aan een eventuele rechtszaak aan moet/kan spannen en wat letterlijk in de categorie snelrecht valt. De letterlijke dan wel dichtstbijzijnde vertaling van kort geding is overigens "a summary judgment", waarmee ook gelijk duidelijk wordt dat dit dus niet 1 op 1 hetzelfde is als een preliminary injunction.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 16 oktober 2024 14:35]

adje123 @3raser15 oktober 2024 20:53
Was hun aanklacht dusdanig gegrond dat Microsoft eieren voor zijn geld heeft gekozen?
MS heeft nergens voor gekozen.
Bijna niemand vond het de moeite waard.
Een rechter in Californië heeft de verworpen en de twee partijen hebben de zaak buiten de rechtbank afgehandeld. De zaak werd al eerder verworpen, waarna de consumentengroep in april van 2023 een aangepaste versie van de aanklacht indiende. Een rechter heeft de zaak nu beëindigd, ditmaal onherroepelijk.
Atilim @3raser16 oktober 2024 00:31
Dat is een aanname, een zaak schikken betekent niet dat je Microsoft zijnde de tegenpartij geld geeft, hè.
hottestbrain @Atilim16 oktober 2024 11:11
Sterker nog, MS zou gemaakte kosten voor deze ongein kunnen krijgen van de tegenpartij via een schikking.
Genosha 15 oktober 2024 20:09
Met al het nieuws omtrent andere game publishers doet Microsoft verbazingwekkend eigenlijk heel erg veel goeds. Zoals de recente wijziging zodat alle games binnen GamePass te streamen zijn naar elk ander apparaat zodat je overal je toegang hebt tot je library.
sdziscool @Genosha15 oktober 2024 23:21
Mwah wat ze "goed" doen is vaak korte term goed, lange term onhoudbaar. Gamepass is, aldus developers, niet echt goed voor verkoop/winst van een game, maar Microsoft compenseert gewoon met geld uit eigen zak want het zijn veelal hun eigen gamestudios. Leuk en aardig maar dat betekent lange term dat gamepass erg in prijs moet gaat stijgen of dat er meer limitaties aan zullen komen, net als alle andere streaming sites die eigenlijk niet winstgevend waren en pas nu na de zoveelste price hike winst in zicht krijgen, terwijl de service alleen maar slechter is geworden.
RobinR_ @Genosha16 oktober 2024 10:00
Veel van het goede dat Microsoft nu doet, is natuurlijk om rechtszaken over machtsmisbruik te vermijden. Op de lange termijn zal dat veranderen wanneer het debat over hun positie is afgenomen.
bh808303 15 oktober 2024 20:11
Als microsoft een hele grote gamepublisher mag overnemen kunnen ze de FTC net zo goed als opheffen. Tuurlijk zijn ze de niet de grootste en ook geen monopolist naar in hoeveel tech sectors wil ms niet een grote speler zijn. Als ze dat zo graag willen opsplitsen…
Wolfos @bh80830315 oktober 2024 21:00
Geen enkele autoriteit heeft bewezen dat het marktverstorend werkt. Het lijkt er vooralsnog op dat Xbox vooral zichzelf verstoord heeft 8)7
Remzi1993 @bh80830316 oktober 2024 08:07
Door de overname is MS bijna gelijk als Sony en dat zegt heel veel hoeveel game studies Sony heeft. MS is nu dus concurrerend met hun grootste concurrent voorheen had Sony alle marktmacht, dit is een van de redenen waarom er nu Sony games naar de PC is gegaan via Steam omdat er nu indirecte druk is vanuit MS. Sony wordt gedwongen om eerlijk te concurreren, ze kunnen nu niet meer fcked up doen, anders kan MS paar series uit de PlayStation halen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 16 oktober 2024 11:27]

CamelKnight @Remzi199316 oktober 2024 09:01
Je bedoelt series zoals CoD? Waarvan MS contractueel met zowel Sony als Nintendo heeft vastgelegd dat die de komende 10 jaar op hun consoles blijven uitkomen?
Remzi1993 @CamelKnight16 oktober 2024 11:29
Hebben ze die aangenomen? Ik dacht dat Sony dat niet wilde ondertekenen door die rechtszaak met de FTC want ze gingen daar ook huilen 😭😂
Cuqebaqer 16 oktober 2024 06:46
Snel geld willen verdienen of gewoon zeiken om het zeiken. Als je ziet hoe Microsoft er mee omgaat en dat ze niks exclusive maken vanuit blizzard weer je gewoon dat dit nergens op slaat. Alsof echte gamers het ook maar iets boeit hoeveel markt aandeel iemand heeft. Ik heb sterk het gevoel dat ze bang waren op exclusiviteit van o.a. Call of duty.
Horatius 15 oktober 2024 19:57
Waarom is Microsoft een schikking aangegaan als de rechter de zaak tweemaal en onherroepelijk verworpen heeft? Microsoft had toch volledig gewonnen?

-- update
Zaak is niet onherroepelijk verworpen maar beëindigd zoals hieronder verder toegelicht.

[Reactie gewijzigd door Horatius op 15 oktober 2024 20:12]

Blokker_1999
@Horatius15 oktober 2024 20:04
Het is een beetje ongelukkig geschreven.

Doordat de twee een schikking hebben getroffen, hebben ze aan de rechter gevraagd om de zaak te verwerpen "with prejudice" waarbij ze dus zelf ook vragen om het onmogelijk te maken later de zaak te heropenen. Dit doen ze omdat zo een schikking ook altijd door de rechter moet goedgekeurd worden.
Horatius @Blokker_199915 oktober 2024 20:10
Ja klopt, Reuters zegt:
The gamers said in a joint filing, opens new tab with Microsoft in San Francisco federal court late on Monday that they were dismissing their lawsuit with prejudice, meaning they cannot refile it.
...
U.S. District Judge Jacqueline Scott Corley previously dismissed the gamers’ lawsuit but allowed them to refile a revised version.
@YannickSpinner de zaak is dus niet verworpen. De tweede zaak is onherroepelijk beëindigd. Een zaak wordt niet verworpen met een schikking maar als de partijen niet wenselijk zijn bijvoorbeeld.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Horatius15 oktober 2024 20:15
Ik heb er beëindigd van gemaakt. Ik weet overigens niet wat de exacte juridische term zou moeten zijn, dus ik denk dat de oorspronkelijke zin voor de gemiddelde lezer ook duidelijk was. Is wel altijd lastig vertalen in dit soort gevallen, omdat juridische termen vaak vrij specifiek per rechtsstaat zijn.
TigerXtrm @Blokker_199915 oktober 2024 20:42
Het is een beetje ongelukkig geschreven.
Dat begint een beetje een trend te worden hier op Tweakers. Niveau van de redactie is de afgelopen tijd gestaag omlaag gegaan.
MPC60 @TigerXtrm15 oktober 2024 20:58
Ik zou zeggen, solliciteer!
Azenomei @MPC6015 oktober 2024 21:17
Want? Solliciteer je ook bij de bakker als je merkt dat de kwaliteit van het brood aan het dalen is? De meeste mensen gaan gewoon naar een andere bakker. Hopelijk zijn er nog andere Nederlandse techsites die niet dood gemaakt zijn door DPG media.
TigerXtrm @MPC6015 oktober 2024 21:24
DPG kan mij niet betalen :)
Zoijar @TigerXtrm16 oktober 2024 00:21
Dat zal misschien ook deel van het probleem zijn... verwacht niet dat mensen die je marginaal betaalt the extra mile voor je gaan.
Donstil 15 oktober 2024 20:44
Oké “willekeurige gamers” terug achter je Playstation, en snel een beetje!
iew @Donstil16 oktober 2024 01:06
Euhhh nou ben ik net een jaar geleden overgestapt naar het Xbox kamp en weer een game pc gekocht.

Wat maak je me nou ?! ;)
Armselig 17 oktober 2024 00:20
Ik zou me geen zorgen maken om die marktmacht (bedoelen ze monopolie?), MS doet toch (bijna) niks met al die studio's die ze opkopen :+

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