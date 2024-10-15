Microsoft schikt in rechtszaak van gamers over overname Activision Blizzard

Microsoft treft een schikking met een groepje gamers dat eind 2022 een rechtszaak tegen de techgigant aanspande om de overname van Activision Blizzard te stoppen. De details van de schikking zijn niet publiekelijk gemaakt.

Een rechter in Californië heeft de rechtszaak uit eind 2022 verworpen en de twee partijen hebben de zaak buiten de rechtbank afgehandeld. De zaak werd al eerder verworpen, waarna de consumentengroep in april van 2023 een aangepaste versie van de aanklacht indiende. Een rechter heeft de zaak nu beëindigd, ditmaal onherroepelijk.

Volgens The Hollywood Reporter berustte de rechtszaak van Amerikaanse gamers uit verschillende staten op de veronderstelling dat Microsofts overname van Activision Blizzard de concurrentiemogelijkheden op de gamemarkt zou belemmeren. Omdat de FTC geen zogenoemde preliminary injunction kon krijgen voor de blokkade van de overname, zouden ook de gamers met vergelijkbare aanklachten geen gelijk kunnen krijgen, zo stelt het medium.

Het groepje gamers beweerde in de eerste versie van de rechtszaak: "Als Microsofts voorgestelde overname van Activision Blizzard door mag gaan, zou de game-industrie substantiële concurrentiemogelijkheden verliezen. Hierdoor krijgt Microsoft disproportionele marktmacht met de mogelijkheid om concurrenten te hinderen, output te beperken en prijzen op te drijven."

Intussen is het een jaar geleden dat Microsoft de overname van de gamegigant afrondde. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over de veranderingen van het afgelopen jaar als gevolg van de overname van bijna 69 miljard dollar.