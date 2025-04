Groepje gamers klaagt Microsoft aan 'om overname Activision Blizzard te stoppen'

Een groep van tien personen heeft een rechtszaak aangespannen tegen Microsoft om naar eigen zeggen de overname van Activision Blizzard te stoppen. Volgens de aanklagers krijgt Microsoft te veel macht als de overname doorgaat.

Er is sinds de aankondiging van de overname ter waarde van zo'n 68,7 miljard dollar veel kritiek op de beoogde deal, veelal vanuit markttoezichthouders en -autoriteiten als de Europese Commissie en de FTC. Voor zover bekend is het daarentegen de eerste keer dat een groep particulieren zich met juridische stappen tegen de overname van Activision Blizzard verzet.

De aanklagers beweren: "Als Microsofts voorgestelde overname van Activision Blizzard door mag gaan, zou de game-industrie substantiële concurrentiemogelijkheden verliezen. Hierdoor krijgt Microsoft disproportionele marktmacht met de mogelijkheid om concurrenten te hinderen, output te beperken en prijzen op te drijven", citeert Bloomberg Law uit rechtbankdocumenten. Microsoft herhaalt in een statement voorgaande beweringen; de deal zou juist concurrentiestrijd bevorderen en 'meer kansen creëren voor gamers en gameontwikkelaars'.

Het is volgens een analyse van FOSS Patents daarentegen onwaarschijnlijk dat de rechtszaak daadwerkelijk behandeld wordt. De desbetreffende zaak lijkt meer op een class action-rechtszaak en zou volgens het medium vanwege de 'hinderlijkheid' van de zaak geschikt kunnen worden door Microsoft. Mogelijk is het afbetalen van een dergelijke zaak goedkoper en gemakkelijker dan een goed verweer bieden in een daadwerkelijke rechtszaak.