Europese Commissie opent officieel onderzoek naar overname Activision Blizzard

De Europese Commissie heeft officieel een onderzoek ingesteld naar de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De commissie gaat onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van de overname voor concurrentie in de console- en pc-markt.

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de overname door Microsoft. De techgigant kondigde eerder dit jaar aam Activision Blizzard te willen overnemen voor 68,7 miljard dollar. De commissie wil onderzoeken wat de overname betekent voor de console- en pc-markt. De commissie maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat bepaalde games straks alleen beschikbaar komen voor hardware en besturingssystemen van Microsoft.

De Europese Commissie schrijft dat het mogelijk is dat Microsoft na de overname bepaalde grote game-titels exclusief maakt voor zijn eigen consoles. Als voorbeeld noemt de commissie Call of Duty. Met name Sony is bang dat Microsoft toekomstige Call of Duty-games niet meer uitbrengt voor PlayStation. Hoewel Xbox nu zegt dat het Call of Duty ook op PlayStation wil blijven uitbrengen na de overname, maakt de commissie zich toch zorgen over de concurrentiepositie van andere game-bedrijven. Zo kan Microsoft er volgens de commissie voor kiezen om titels wel uit te brengen voor andere consoles, maar bijvoorbeeld de games op die platformen duurder maken.

De EU is niet de eerste die onderzoek doet naar de overname. De Britse en Amerikaanse marktwaakhonden doen ook onderzoek naar de overname. Opvallend aan het onderzoek van de Europese Commissie is dat niet alleen de exclusiviteit van games ter discussie wordt gesteld, maar ook het effect op de keuze van consumenten voor een bepaald besturingssysteem. De commissie schrijft dat het mogelijk is voor Microsoft om bepaalde games alleen voor Windows uit te brengen en compatibiliteit met andere besturingssystemen te beperken. Dit kan de concurrentiepositie versterken en dat is volgens de commissie niet de bedoeling.

De Europese Commissie heeft negentig werkdagen om het onderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen over de deal. Op uiterlijk 23 maart 2023 moet de commissie met een besluit komen. Het gebeurt niet vaak dat de commissie een deal blokkeert. Wel gebeurt het dat er bepaalde voorwaarden aan de deal worden gesteld. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over mogelijke bezwaren en gevolgen van de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard.