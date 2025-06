Regering komt met sociaal internettarief voor half miljoen Belgische huishoudens

De federaal minister van Telecommunicatie Petra De Sutter heeft een akkoord bereikt met telecomaanbieders over een sociaal internettarief. Een half miljoen Belgische huishoudens kunnen vanaf 2024 internet voor 19 euro per maand krijgen.

Vanaf 2024 moeten huishoudens die dat nodig hebben een internetabonnement kunnen afsluiten tegen een sociaal tarief van 19 euro per maand. Op dit moment is er al een telefoonabonnement met een sociaal tarief, maar dit abonnement is niet voldoende, zegt De Sutter tegenover de VRT: "Het huidige sociaal tarief schiet nu zijn doel voorbij. Het wordt door amper 200.000 Belgen gebruikt en het leidt mensen niet automatisch naar het goedkoopste abonnement", aldus de minister.

Het sociaal internettarief moet ervoor zorgen dat huishoudens met weinig geld toch een internetabonnement kunnen afsluiten. Dit is belangrijk volgens De Sutter, omdat het niet kunnen betalen van een internetabonnement leidt tot maatschappelijke uitsluiting.

Het sociaal internettarief moet in 2024 beschikbaar worden voor Belgen die nu ook in aanmerking komen voor het sociaal energietarief. Het gaat ongeveer om 500.000 huishoudens, die bijvoorbeeld een uitkering krijgen. In het internetabonnement zit 150GB data en het heeft een snelheid van ten minste 30Mbit/s. Ook moet het mogelijk worden om een combipakket van internet en digitale televisie af te sluiten voor maximaal 40 euro.

België is niet het enige land dat bezig is met een sociaal internettarief. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in mei een plan aan om internet betaalbaarder te maken voor Amerikanen met een laag inkomen. In Nederland is er nog niet zoiets als een sociaal internettarief, wel willen verschillende politieke partijen dat er een dergelijke tegemoetkoming komt om internet betaalbaar te houden voor minima.