Belgische providers beginnen met aanbieden sociaal internetabo van 19 euro

Belgische internetproviders beginnen vrijdag met het aanbieden van een sociaal internetabonnement, waarbij klanten voor wie een regulier abonnement te duur is 19 euro betalen voor internet of 40 euro voor een pakket met tv of mobiel abonnement erbij.

Providers doen dat niet vrijwillig, want de landelijke politiek heeft de afspraken gemaakt met providers en het staat bovendien in een Koninklijk Besluit. Het doel is dat de 500.000 mensen die het nu het lastigst hebben wel toegang krijgen tot internet en andere diensten, zoals tv. De redenering is dat het niet kunnen betalen van een internetabonnement leidt tot maatschappelijke uitsluiting.

Het sociaal internettarief moet in 2024 beschikbaar worden voor Belgen die nu ook in aanmerking komen voor het sociaal energietarief. Het gaat ongeveer om 500.000 huishoudens, die bijvoorbeeld een uitkering krijgen. In het internetabonnement zit 150GB data en het heeft een snelheid van ten minste 30Mbit/s. Ook moet het mogelijk worden om een combipakket van internet en digitale televisie af te sluiten voor maximaal 40 euro. Er was al een korting voor armere huishoudens. Het was al langer bekend dat het sociale internetabonnement eraan zat te komen. De afspraken kwamen naar buiten in 2022.