Intel hernoemt fpga-divisie negen jaar na overname weer naar Altera

Intel hernoemt zijn Programmable Solutions Group weer naar Altera. Die bedrijfstak ontwikkelt fpga-chips, die programmeerbaar zijn voor specifieke rekentaken. De divisie was tot 2015 een onafhankelijk bedrijf, dat voor zijn overname door Intel ook Altera heette.

Intel kondigt de rebrand van zijn PSG-divisie aan tijdens een FPGA Vision-webcast, vertelde de fabrikant in een briefing met journalisten. De fpga-tak van het bedrijf wordt hernoemd naar Altera, An Intel Company. Altera is ook de oorspronkelijke naam van die bedrijfstak. Het was tot 2015 een onafhankelijk bedrijf dat fpga's produceerde, maar werd negen jaar geleden overgenomen door Intel en toen hernoemd naar Programmable Solutions Group. Intel betaalde destijds 16,7 miljard dollar voor de fpga-maker.

De fpga-divisie is al op 1 januari afgesplitst van Intel. Het bedrijf opereert sindsdien zelfstandig, hoewel Intel de eigenaar is gebleven. De chipmaker wil Altera over twee tot drie jaar ook naar de beurs brengen en mogelijkheden voor private investeringen verkennen, zo kondigde Intel eerder al aan. Ook dan behoudt de chipfabrikant een meerderheidsbelang in de fpga-ontwikkelaar.

Het is niet de eerste keer dat Intel een van zijn bedrijfstakken afsplitst. De chipmaker deed eerder iets soortgelijks met Mobileye, een Israëlisch bedrijf dat chips voor zelfrijdende auto's ontwikkelt. Dat bedrijf werd in 2022 afgesplitst en ging toen naar de beurs, hoewel Intel ook in dat geval een meerderheidsbelang hield.