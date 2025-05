Intel: stabiliteitsproblemen 13th en 14th Gen-cpu's komen door moederbordmakers

Intel heeft gereageerd op stabiliteitsproblemen van bepaalde 13th en 14th Gen Core-processors. Volgens de chipmaker worden deze veroorzaakt door moederbordmakers die standaardinstellingen implementeren die buiten de aanbevolen specificaties van Intel liggen.

"Intel heeft geconstateerd dat [de stabiliteitsproblemen] gerelateerd kunnen zijn aan werkomstandigheden die buiten de specificaties vallen", vertelt de chipmaker in een statement aan Igor's Lab. "Hoewel de hoofdoorzaak nog niet is achterhaald, heeft Intel geconstateerd dat de meeste meldingen van dit probleem afkomstig zijn van gebruikers met moederborden die unlocked of overgeklokt kunnen worden", schrijft de processormaker.

Volgens Intel hebben dergelijke moederborden vaak standaard biosinstellingen die buiten de aanbevolen instellingen van Intel draaien en bepaalde veiligheidsfuncties uitschakelen. De chipmaker zegt dat sommige moederbordfabrikanten bijvoorbeeld Current Excursion Protection uitschakelen, de IccMax-waarde voor maximale stroomsterkte verhogen naar 'onbeperkt' en de PL1- en PL2-stroomlimieten te ver ophogen. Dergelijke aanpassingen verhogen de prestaties, maar kunnen ten koste gaan van stabiliteit.

Intel vraagt bedrijven om hun moederborden van standaardinstellingen te voorzien die Intels specificaties en aanbevelingen volgen. De chipmaker raadt moederbordfabrikanten ook aan een waarschuwingsscherm te implementeren voor overklokprofielen die buiten de officiële specificaties van Intel vallen. De chipmaker zegt in mei met een publieke verklaring te komen over het probleem en Intels aanbevelingen voor biosinstellingen.

Eerder deze maand kwam aan het licht dat bepaalde 13e en 14e generatie Core-processors van Intel crashen in verschillende games, die veelal in Unreal Engine zijn gemaakt. Intel zei toen al dat het onderzoek deed naar de problemen. Het probleem lijkt zich vooral voor te doen op de Core i9-modellen binnen die series.

In de tussentijd heeft ASUS al een biosupdate uitgebracht die een Intel Baseline-profiel toevoegt aan zijn moederborden. Gigabyte heeft bètaversies van soortgelijke biosupdates uitgebracht. MSI deelde instructies voor het aanpassen van de biosinstellingen om de stabiliteit te verhogen. Het is niet bekend of MSI later ook met een biosupdate komt om de problemen standaard te verhelpen.