Privacystichting noyb dient klacht tegen OpenAI in wegens mogelijk schenden AVG

Privacystichting noyb heeft een AVG-klacht tegen OpenAI ingediend bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB. De zaak is gericht op de 'hallucinaties' van ChatGPT en het onvermogen voor de chatbot om verkeerde informatie over individuen te corrigeren.

De privacystichting noyb claimt dat ChatGPT verkeerde informatie verstrekte over de persoonlijke gegevens van een onbekend 'publiek figuur'. De chatbot gaf herhaaldelijk de verkeerde verjaardag van die persoon aan. De AI-chatbot bevatte geen optie om die gegevens te verbeteren of te verwijderen. Onder de AVG hebben Europeanen verschillende rechten rondom hun data. Artikel 16 van de privacywet dicteert bijvoorbeeld het recht om foutieve persoonsgegevens te laten rectificeren.

Noyb claimt ook dat OpenAI niet correct inging op informatieverzoeken onder de AVG. Het bedrijf kon ook niet aangeven welke gegevens het bezit over de persoon, maar artikel 15 van de AVG geeft EU-inwoners het recht om in te zien welke gegevens bedrijven van ze bezitten. "De verplichting om inzageverzoeken in te willigen geldt voor alle bedrijven", zegt een data-advocaat van noyb.

De stichting vraagt Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit DSB om de dataverwerkingspraktijken van OpenAI te onderzoeken, naast de maatregelen die het AI-bedrijf neemt om ervoor te zorgen dat verzamelde data accuraat is. Noyb vraagt de toezichthouder ook om OpenAI te bevelen aan de AVG te voldoen. De stichting vraagt ook om een boete voor OpenAI om 'naleving in de toekomst te garanderen'. AVG-boetes kunnen oplopen tot maximaal vier procent van de wereldwijde jaaromzet.

Noyb, oftewel 'none of your business', is de non-profitstichting van privacyactivist Max Schrems. De organisatie diende eerder meerdere privacyklachten in tegen onder andere Facebook-moederbedrijf Meta en Google.