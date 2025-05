OpenAI gaat Stack Overflow-api gebruiken voor ChatGPT-antwoorden

OpenAI en Stack Overflow hebben een samenwerking aangekondigd. Dat moet ervoor zorgen dat de modellen van OpenAI beter worden in het beantwoorden van vragen gerelateerd aan programmeren.

OpenAI krijgt toegang tot de api van Stack Overflow. Dat moet ervoor zorgen dat taalmodellen van OpenAI na verloop van tijd beter worden in het beantwoorden van vragen die te maken hebben met programmeren. Tegelijkertijd zal OpenAI in ChatGPT verwijzen naar content van Stack Overflow. Stack Overflow zelf gaat de taalmodellen van OpenAI gebruiken om zijn AI-platform OverflowAI uit te breiden. De veranderingen gaan volgens de twee bedrijven tijdens ‘de eerste helft van het jaar’ beschikbaar komen. Een exact tijdbestek geven OpenAI en Stack Overflow niet.

Stack Overflow maakte het in 2022 nog verboden om antwoorden gegenereerd met generatieve AI op het platform te plaatsen. Stack Overflow verliest veel bezoekers doordat AI-tools als ChatGPT en Copilot zelf code kunnen genereren. In oktober vorig jaar ontsloeg Stack Overflow nog 28 procent van zijn personeel.

Correctie: In dit artikel stond eerst dat Stack Overflow rechtsomkeer had gemaakt met betrekking tot het plaatsen van door generatieve AI gemaakte antwoorden op het platform. Dat klopte niet en is verwijderd.