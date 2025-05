Gebruikers kunnen Drive- en OneDrive-bestanden direct in ChatGPT laden

Betalende gebruikers van ChatGPT kunnen voortaan direct Google Drive en Microsoft OneDrive koppelen aan de assistent. Daarmee kan de AI direct bestanden uit de cloudopslagdiensten analyseren, zonder dat gebruikers die eerst handmatig moeten down- en daarna weer uploaden.

ChatGPT-maker OpenAI schrijft in een blogpost dat het voortaan mogelijk is voor gebruikers van ChatGPT Plus of een van de zakelijke pakketten om hun Google Drive- of Microsoft OneDrive-bestanden direct via een link aan ChatGPT te koppelen. De AI kan vervolgens de informatie daarin, zoals tabellen in een spreadsheet, analyseren en er vragen over beantwoorden.

OpenAI heeft daarnaast een verbetering toegevoegd aan de manier waarop ChatGPT datasets kan analyseren. Als gebruikers een dataset uploaden, schrijft ChatGPT Python-code om die sets te analyseren. Datasets worden voortaan ook als een interactieve tabel in de interface weergegeven. Dat gebeurt in fullscreen, met een zijbalk waarin gebruikers kunnen blijven chatten met de tool. Vervolgens kunnen ze gebieden in de dataset aanklikken om daarover specifieke vragen te stellen.

Die functies zijn per direct beschikbaar voor betalende gebruikers. Die kunnen dan direct gebruikmaken van het nieuwe GPT-4o-taalmodel dat OpenAI eerder deze week uitbracht.