Google Drive begint met mails sturen als herinnering voor ongeopende bestanden

Google Drive is begonnen met het sturen van e-mails als herinnering dat klanten nog bestanden klaar hebben staan die met hen zijn gedeeld, maar die ze nog niet hebben bekeken.

Google Drive Digest e-mails

Google noemt dat Drive Digest, meldt Google. Klanten krijgen de mails alleen als ze zeven dagen niet hebben ingelogd en als andere gebruikers bestanden hebben gedeeld die zij nog niet hebben gezien. Het is een Workspace-functie en het is onbekend of dat ook uitkomt voor privéaccounts. De functie komt de komende weken uit. De functie is uit te zetten via Instellingen-Meldingen, zo zegt Google.