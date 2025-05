Google Gemini kan Gmail, Maps en Drive gaan doorzoeken en wordt deel van Chrome

Google Gemini krijgt ondersteuning om Gmail, Google Maps en Google Drive in het Nederlands te doorzoeken. Ook wordt de AI-assistent benaderbaar door @gemini te typen in de adresbalk van Chrome.

Met de integratie van Gmail en Drive wordt het volgens Google mogelijk om prompts te maken als 'zoek in gmail wanneer Donny ook alweer zijn verjaardag viert' als het antwoord daarop in een mail staat. Voor Drive moeten gebruikers iets zeggen als 'zoek in Drive de aantekeningen voor de podcast op en vat die samen'.

Daarnaast hoeven gebruikers van Chrome niet langer naar Gemini om de assistent te benaderen. Het noemen van @gemini in de adresbalk is genoeg om een prompt te kunnen invoeren. Daarmee integreert Google zijn AI-assistent in de browser, waarmee het zijn macht op de browsermarkt lijkt in te zetten om het gebruik van Gemini op te stuwen.

De wijzigingen zijn ook in het Nederlands bruikbaar. Gemini begon vorig jaar als chatbot Bard, maar is inmiddels hernoemd. Het is voorzien van betaalde abonnementen en is te gebruiken als standaardassistent op Android.