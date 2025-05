Google rolt 1.5 Flash uit naar gratis versie Gemini

Google heeft donderdag Gemini 1.5 Flash beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. Hierdoor kunnen gebruikers van de gratis versie onder andere snellere antwoorden van de chatbot verwachten. Ook wordt Gemini for Teens uitgebreid naar meer landen.

De chatbot moet naast snellere reacties ook merkbare verbeteringen tonen in redenering en beeldbegrip, zegt Google. Verder is het aantal tokens in de gratis versie van Gemini verhoogd naar 32.000. Dat betekent onder meer dat gebruikers langere gesprekken kunnen voeren met de chatbot en complexere vragen kunnen stellen.

Gemini for Teens komt de komende week beschikbaar in meer dan veertig landen. "Tieners die voldoen aan de minimumleeftijdseis om hun eigen Google-account te beheren, hebben toegang tot Gemini om dingen te doen als schoolvakken beter begrijpen, zich voorbereiden op de universiteit of hulp krijgen bij creatieve projecten", aldus Google. Het bedrijf wijst erop dat het 'aanvullende beleidsregels en veiligheidsmaatregelen heeft ingevoerd om tieners te helpen AI op verantwoorde wijze te gebruiken'.

Verder kunnen gebruikers via Engelstalige prompts in bepaalde landen aanvullende informatie over onderwerpen rechtstreeks binnen Gemini's reacties bekijken. Gemini had al een dubbelcheckfunctie, maar hiermee kunnen gebruikers makkelijker nagaan of de via de chatbot opgevraagde informatie klopt. De links naar de bronnen zijn terug te vinden in een chip aan het einde van een alinea. De functie werkt ook met de Gmail-extensie, schrijft Google. "Als Gemini's antwoord verwijst naar informatie die is gevonden met behulp van de Gmail-extensie, zie je ook inline links naar relevante e-mails."