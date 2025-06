Google Gemini gaat mogelijk ook WhatsApp-berichten versturen en telefoneren

Google Gemini krijgt mogelijk extensies voor WhatsApp, Google Messages en systeemnotificaties van Android. In een bètaversie van de app zijn mogelijkheden gevonden om de extensies aan te zetten, hoewel ze nog niet werken.

De mogelijkheden werden gevonden door Android Authority in een apk-teardown van versie 15.34.32.29.arm64 bèta van Gemini. De extensies werken nog niet, omdat ze nog niet live staan. Maar er is al wel een toggle voor toegevoegd, ontdekte de website.

Met de extensie voor Google Messages kunnen gebruikers berichten laten voorlezen door Gemini of Gemini gebruiken om op berichten te reageren. De extensie voor WhatsApp laat gebruikers via een spraakcommando berichten versturen en lezen, en telefoneren via de app.

Wat de extensie voor Android-notificaties precies mogelijk gaat maken, is niet helemaal duidelijk. Android Authority speculeert echter dat Gemini mogelijk ontvangen notificaties kan samenvatten of ze kan indelen op basis van hoe belangrijk ze zijn. Een andere optie is mogelijk dat Gemini taken uitvoert op basis van specifieke notificaties.

Het is nog maar de vraag of Google de extensies daadwerkelijk gaat activeren en wanneer dat dan zou gebeuren. Google heeft zelf nog niets over de extensies aangekondigd. Wel kondigde het bedrijf eerder deze week aan dat Gemini de komende dagen weer afbeeldingen van mensen kan genereren. Deze functie werd in februari gepauzeerd, omdat de dienst historisch onjuiste afbeeldingen maakte. De functie is in de afgelopen maanden verbeterd, aldus Google.