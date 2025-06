Google laat Gemini weer beelden van mensen genereren en brengt Gems-chatbots uit

Google Gemini kan vanaf de komende dagen weer afbeeldingen van mensen genereren. Google pauzeerde deze functie in februari, nadat de dienst historisch onjuiste afbeeldingen maakte. Het bedrijf zegt deze functie de afgelopen maanden te hebben verbeterd.

De generatieve AI moet 'vanaf de komende dagen' weer beelden van mensen kunnen genereren, mits gebruikers Engelstalige prompts invoeren en Gemini Advanced, Business of Enterprise hebben. Google spreekt over een early access-versie en zegt technische verbeteringen te hebben doorgevoerd. De AI kan geen echte mensen nabootsen en maakt ook geen gewelddadige of seksuele afbeeldingen. Tegelijkertijd benadrukt Google dat de tool niet perfect zal zijn, 'net als elke generatieve AI-tool'.

Gemini kon eerder al afbeeldingen genereren, maar stopte hier in februari mee omdat de dienst historisch onjuiste afbeeldingen maakte. Zo maakte de dienst afbeeldingen van nazisoldaten, Vikingen of grondleggers van de Verenigde Staten met personen met verschillende etnische achtergronden, terwijl deze historische figuren veelal witte mensen waren. Google gaf aan 'enkele weken' nodig te hebben voordat Gemini weer afbeeldingen van mensen zou kunnen genereren; uiteindelijk blijkt dit een half jaar te zijn.

Naast het maken van afbeeldingen van mensen, updatet Google de afbeeldingengenerator tot Imagen 3. Voorheen was dit Imagen 2. Imagen 3 moet afbeeldingen in hogere kwaliteit kunnen maken en verschillende stijlen kunnen aanhouden, zoals fotorealistische landschappen, olieverfschilderijen of 'speelse klei-animatiescènes'.

Een vergelijking van Google tussen Imagen 2 en Imagen 3, met de prompt: Generate an image of glistening dewdrops clinging to a velvety red rose petal. Capture the intricate details of the water droplets, reflecting the morning sunlight, and the delicate veins of the petal.

Google brengt verder een nieuwe functie uit voor de Gemini-chatbot. Die krijgt Gems-chatbots, aangepaste chatbots die gebruikers met specifieke taken kunnen helpen. Google kondigde deze Gems in mei aan. Gebruikers kunnen eigen Gems maken en Google brengt zelf vijf Gems uit. Het gaat om een coach die gebruikers kan helpen met complexer onderwerpen, een brainstorm-Gem, een carrièreadvies-Gem, een schrijfhulp-Gem en een Gem die helpt bij het schrijven van code. Gems zijn vanaf nu beschikbaar voor Advanced-, Business- en Enterprise-klanten.