Google pauzeert beeldgenerator Gemini na klachten over diversiteit

Gemini kan even geen AI-beelden meer van mensen genereren. Google heeft de functie voorlopig uitgeschakeld omdat de AI-tool afbeeldingen van mensen genereerde die historisch onjuist bleken te zijn. Het Amerikaanse techbedrijf werkt naar eigen zeggen aan een oplossing.

Google reageert met deze maatregel op meldingen en klachten van gebruikers die Gemini hadden ingezet om afbeeldingen te genereren met historische figuren zoals Duitse soldaten uit het jaar 1943, Vikingen of grondleggers van de Verenigde Staten. Op die gegenereerde afbeeldingen waren mensen met verschillende etnische achtergronden te zien, terwijl de historische figuren veelal blanke personen waren.

De Amerikaanse techgigant reageerde op de meldingen en schreef op X dat het even niet meer mogelijk is om beelden met mensen te genereren via Gemini. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een oplossing en zegt dat de functie binnenkort opnieuw beschikbaar zal zijn. Wanneer precies, is niet duidelijk. Google stelde ook dat Gemini een breed scala aan mensen kan genereren, maar dat de AI-tool in dergelijke scenario’s de bal misslaat.