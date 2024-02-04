'Google Bard wordt op 7 februari hernoemd naar Gemini en krijgt betaalde versie'

Google is naar verluidt van plan om op 7 februari enkele wijzigingen uit te brengen voor zijn AI-chatbot Bard. Zo zou de naam van de tool veranderd worden in Gemini, komt er een betaald abonnement beschikbaar en wordt er een gespecialiseerde Android-app uitgebracht.

Google Bard wordt hernoemd naar Gemini omdat dat sinds kort het onderliggende AI-model is van de chatbot, blijkt uit een changelog die Android-ontwikkelaar Dylan Roussel deelt. Naast de naamsverandering wordt gemeld dat Google de gebruikersinterface op de schop heeft genomen. Hoewel er niet wordt genoemd wat er precies is veranderd, moeten de 'visuele afleidingen' zijn verminderd en zou de leesbaarheid zijn verbeterd. Ook moet het simpeler zijn om door de AI-tool te navigeren.

Daarnaast wordt genoemd dat er een betaald abonnement is toegevoegd: Gemini Advanced. Dit maakt gebruik van het geavanceerdste AI-model van Google, Ultra 1.0. 'In de komende maanden' moeten er meer exclusieve functies voor dit abonnement beschikbaar komen. Als voorbeelden worden 'multimodale mogelijkheden', betere codeerfuncties en 'de mogelijkheid om onder meer bestanden, documenten en data te uploaden en dieper te analyseren' genoemd. Het bestaan van een dergelijk abonnement werd vorige maand al duidelijk uit code van de Google Bard-website. Daaruit bleek dat het abonnement onderdeel gaat zijn van Google One, al wordt dat in de changelog niet genoemd.

Tot slot moet er volgende week een Gemini-app voor Android beschikbaar komen. Volgens Google wordt de chatbot geïntegreerd met andere Google-diensten, zoals Gmail, Maps en YouTube. De app komt enkel beschikbaar voor 'bepaalde apparaten', en wordt in eerste instantie niet uitgebracht in de Europese Unie.

Google Bard-changelog

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 04-02-2024 10:36 83

04-02-2024 • 10:36

83

Lees meer

Google brengt bèta YouTube Create-videobewerkingsapp voor Android uit in NL
Google brengt bèta YouTube Create-videobewerkingsapp voor Android uit in NL Nieuws van 28 februari 2024
Google pauzeert beeldgenerator Gemini na klachten over diversiteit
Google pauzeert beeldgenerator Gemini na klachten over diversiteit Nieuws van 23 februari 2024
Google brengt Gemini uit voor Workspace-gebruikers vanaf 20 dollar per maand
Google brengt Gemini uit voor Workspace-gebruikers vanaf 20 dollar per maand Nieuws van 21 februari 2024
Google maakt op Gemini gebaseerd AI-model Gemma opensource
Google maakt op Gemini gebaseerd AI-model Gemma opensource Nieuws van 21 februari 2024
Google verwijderde vorig jaar ruim 170 miljoen nepreviews van Maps en Search
Google verwijderde vorig jaar ruim 170 miljoen nepreviews van Maps en Search Nieuws van 13 februari 2024
Google hernoemt Bard naar Gemini en komt met betaalde versie
Google hernoemt Bard naar Gemini en komt met betaalde versie Nieuws van 8 februari 2024
Google wil Bard-assistent mogelijk integreren in Berichten-app
Google wil Bard-assistent mogelijk integreren in Berichten-app Nieuws van 19 januari 2024
Google voegt AI toe aan mobiele versie zoekmachine, maar niet in EU
Google voegt AI toe aan mobiele versie zoekmachine, maar niet in EU Nieuws van 17 januari 2024
Code Bard-website verwijst naar betaalde versie onder Google One
Code Bard-website verwijst naar betaalde versie onder Google One Nieuws van 4 januari 2024
Google kondigt AI-modellen Gemini Nano, Pro en Ultra aan
Google kondigt AI-modellen Gemini Nano, Pro en Ultra aan Nieuws van 6 december 2023
Meer producten en artikelen
Websites en community's Gemini Google Chatbot Google Bard Google Gemini

Reacties (83)

-Moderatie-faq
83
81
26
2
0
35
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Ikke_Niels 5 februari 2024 09:15
Als je de kracht van Gemini wil zien, kijk dan dit filmpje vanaf 5 minuten, heb het gisteren toevallig zelf gekeken. :)

https://youtu.be/-a6E-r8W2Bs?si=PIPHDnfC_LONMWIo
OLED 4 februari 2024 11:09
Ik gebruik zelf geen Google producten, maar ik neem aan dat de betaalde versie niet je persoonlijke of bedrijfsdata combineert en verwerkt?

Dat is namelijk niet wenselijk in het geval van LLMs, dus fijn dat Google in dit geval met een adware vrije versie komt, zeker voor bedrijven :)
Osiummaster @OLED4 februari 2024 16:43
100% aan dat ze dit wel doen.

Vergeet het Apple iCloud Google photos CSAM filter schandaal niet waar iedereens data gescanned werd en iemand een database kwam omdat hij een foto van zijn zoontje in bad had.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 03:53]

aikebah @Osiummaster4 februari 2024 19:47
Vergeet het Apple iCloud CSAM filter schandaal niet waar iedereens data gescanned werd en iemand een database kwam omdat hij een foto van zijn dochtertje in bad had.
Welk iCloud CSAM filter schandaal? Want ik heb alleen weet van Apple plannen om pre-upload on-device scans te doen en dat plan was al ingetrokken voordat het het licht had gezien.
m_snel @Osiummaster4 februari 2024 19:53
Het was een minder prettig idee , vooruit lopend op de politiek. Maar het is nooit geïmplanteerd .
Geen idee wat u met schandaal bedoelt.
Osiummaster @m_snel4 februari 2024 21:43
Excuus je hebt gelijk dat was van Google Photos, ik las het nieuws tijdens de periode dat Apple het wilde implementeren en dacht dat het door apple was https://forum.level1techs...lice-investigation/187847
haam @OLED4 februari 2024 11:55
Met dit soort spelers wacht ik altijd op het 'oeps' moment.

De eerste vraag die bij mij opkomt: wat wil je dat AI doet en welke informatie heeft ie daarbij nodig. Als dat op wat voor manier dan ook gevoelige data is, zou ik het ook niet aan een betaalde versie toevertrouwen
Halfscherp @haam4 februari 2024 18:22
Er is al een paar keer een “oeps” geweest. In een recente casus lekte ChatGPT ineens naar een andere gebruiker de inlogdata + een heel gesprek van een apotheek.
Superstoned @Halfscherp5 februari 2024 09:14
Gelukkig kun je al aardig wat modellen zelf lokaal draaien. Die zijn nog lang niet zo goed als de betaalde maar er zit wel flink wat ontwikkeling in.
Halfscherp @Superstoned5 februari 2024 12:25
Klopt. Daarnaast heeft OpenAI zelf ook al aangegeven dat nóg meer parameters toevoegen miniem effect gaat hebben, en is AI-chip capaciteit eigenlijk compleet uitverkocht voor de komende paar jaar.
De verwachting is dat het komend jaar er vooral een efficiëntie-slag gaat plaatsvinden, wat ook zal doorwerken op de open modellen.
Verwijderd @Superstoned14 februari 2024 10:26
https://jan.ai/

Hele gebruikersvriendelijke en FOSS manier om met lokale AI's te gaan puzzelen! Voorlopig is een NVIDIA GPU de manier om dit te versnellen (CUDA Cores), maar op een Ryzen 3700X was het niet zo langzaam dat het vervelend werd.
Vexxon @OLED4 februari 2024 18:00
Geen idee waarom je dat denkt, maar Google kennende mag je toch wel zeggen dat het heel zeker is dat ze persoonlijke data van je verwerken.
Dat is hun brood
ultimasnake 4 februari 2024 10:40
Was ‘gemini’ niet de techniek/taalmodel dat al achter Bard hing? Sowieso hoor ik Gemini al veel langer op youtube videos over de AI race/ontwikkelingen waarin wordt gesteld (door Google) dat Gemini echt rondjes kan rennen om GPT-4, qua kennis, functionaliteit en snelheid.

Ik ben erg benieuwd want ondanks dat we al enorm ver lijken te zijn, is dit pas het begin van het AI tijdperk… hopelijk breng het ons echt een hoop moois
rvt1 @ultimasnake4 februari 2024 11:20
En toch, hadden ze het beter Bard kunnen laten, al die naamsveranderingen zijn nergens goed voor en wekt alleen maar verwarring. Over enkele jaren zal het wel weer GoogleAI heten en moeten de mensen weer wat nieuws leren… neemt alleen maar waarde weg bij een naam..
Verwijderd @rvt14 februari 2024 11:26
Bard was vanaf dag 1 de beta naam voor dit project het ging hoe dan ook veranderen.
satya @rvt14 februari 2024 13:07
Bard had geen beste start, en dat hangt er nog aan. De response die ik er nu van krijg is top en ook de opmaak in de antwoorden is erg netjes. Zo vraag ik bijvoorbeeld naar de verschillen tussen twee auto's en waarom je welke zou moeten kiezen en da's best verrassend.
_Pussycat_ @rvt14 februari 2024 12:37
Nouja, Bard was niet weg goed, dus misschien willen ze juist nog eens opnieuw beginnen.
Z100 @rvt14 februari 2024 21:25
Misschien ben ik uniek hierin (jippie!) maar Bard is een stomme naam voor een dienst (niets tegen de Barten onder ons btw).
EnigmA-X @Z1005 februari 2024 11:33
Je bent hierin zeker niet uniek (helaas) ;)

Vermoedelijk een naamswijziging vanuit marketing perspectief, in de associatieve richting denk ik dat Gemini het een stuk beter doet?
StackMySwitchUp @rvt15 februari 2024 06:35
Over enkele jaren staat het op de lange lijst van 'killed by Google' :+
WhatsappHack
@ultimasnake4 februari 2024 10:59
Was ‘gemini’ niet de techniek/taalmodel dat al achter Bard hing?
Uit het artikel: “Google Bard wordt hernoemd naar Gemini omdat dat sinds kort het onderliggende AI-model is van de chatbot”.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 03:53]

ultimasnake @WhatsappHack4 februari 2024 11:54
Overheen gelezen en inderdaad ‘sindskort’ :) thanks
mailis @ultimasnake4 februari 2024 12:03
Oorspronkelijk was PaLM 2 het onderliggende model van Bard, maar is dat sinds de introductie van Gemini vervangen. PaLM blijft blijkbaar nog wel bestaan als een model waar Gemini mee kan samenwerken (bron)
ultimasnake @mailis4 februari 2024 15:11
Toch nog eens bard proberen dan, met PaLM leek het ‘t debiele broertje van GPT wel 😝 (in ieder geval in de fase dat ik het kon gebruiken)
WendelV 4 februari 2024 10:38
Bard heeft een aardige inhaalslag gemaakt. Gebruik het nu liever dan co-pilot. OpenAI is nog wel beter, maar is niet up-to-date.
BobJung @WendelV4 februari 2024 11:33
Bard=google=gemini = bann.
Ben met Samsung en Microsoft in zee gegaan omdat WM ophield te bestaan en de Note erg dicht bij een WM omgeving komt met Microsoft Launcher. Een aantal Google zaken kom je niet omheen, maar ik ga er niet aan helpen Google te vergroten en al helemaal niet met AI modellen.
MrSnowflake @BobJung4 februari 2024 11:42
En waarom ga je wel het bedrijf met de grootste market cap helpen groeien?
BobJung @MrSnowflake4 februari 2024 19:12
Het is een bedrijf van mijn keuze als sinds het begin van Bill gates.
Betaal voor de diensten en geen reclames. Gewoon een fijn eco systeem, hardware onafhankelijk
Ze zetten vaak nieuwe market categorie uit en delen dat met de OEM'ers.
Etiek is dik voor elkaar , dat ze groot zijn ja, veel capitaal hebben ja. Ruim verdient.
Llopigat
@BobJung5 februari 2024 03:52
Betaal voor de diensten en geen reclames.
Heb je wel eens serieus Windows 11 gebruikt? Dat zit bomvol reclame. In edge de coupons, de koop op afbetaling spam, en de reclame voor hun eigen producten zoals copilot, edge, game pass enz.

Ook komen allerlei ongevraagde nieuws feeds van MSN waar ook weer gewoon ordinaire reclame in zit.
BobJung @Llopigat5 februari 2024 17:22
Ik gebruik W11 insider groep, werkt prima. MSN is uit, prive achtig nieuws hoef ik niet te zien. Dus reclame,, nee niet echt
MrSnowflake @BobJung5 februari 2024 07:44
Hardware onafhankelijk? Dat is ook nog maar heel recent.

Ethiek ook op orde? Edge overal voorkeurs behandeling geven terwijl duidelijk was dat dergelijke praktijken niet ok zijn in ie tijd, is niet bepaald ethisch.
BobJung @MrSnowflake5 februari 2024 17:24
ik wil edge en geen Google of firefox, mozilla what ever. Reclame van andere zoek machine komen wel een voorbij :P
Superstoned @BobJung5 februari 2024 09:21
Ethiek en Microsoft in 1 zin, das wel een enorme lacher 😅

We hebben het hier over een bedrijf wat de browser markt, de office markt, de user directory markt en nog veel meer verziekt heeft, toch? Jaja. Google VS Microsoft is lood om oud ijzer…

[Reactie gewijzigd door Superstoned op 23 juli 2024 03:53]

WillySis @WendelV4 februari 2024 11:03
Gemini staat voor het sterrenbeeld Tweelingen. Misschien dat Google Bard nu als een tweeling van ChatGPT ziet?
Azenomei @WendelV4 februari 2024 18:11
Wellicht een domme vraag, maar waar gebruik je die dingen voor?
WendelV @Azenomei5 februari 2024 06:22
In plaats van Google vooral. Bijvoorbeeld, "voor en nadelen van X vs Y", of "linux commando om 10 grootste bestanden in folder te verwijderen" (maar dan in het engels, geen idee of NL goed werkt)

Het scheelt meerdere Google links openen, en zoeken op de pagina's naar antwoorden.
MrSnowflake @Azenomei5 februari 2024 07:45
Ik heb laatst warp ai een aantal keer gebruikt om te helpen bij cli commandos. Dat werkte vrij goed.

Warp ai is de ingebouwde dienst van warp terminal op macos
Verwijderd @Azenomei14 februari 2024 10:33
Als programmeer hulpje, ik werk alleen en dan heb ik toch iets/iemand om tegen aan te kleppen wanneer ik weer eens even niet verder kom.
Soms ethische discussie omdat je het dan zonder online vijandigheid kan 'ontleden'
Tijdens jamsessies met mijn band kan ik prima vocal melodieen live improviseren, maar om er dan ook nog een beetje l(live geïmproviseerde)leuke lyrics onder te zetten is vaak nog een stapje te ver, dus dan vraag ik deze bijv: " Maak Engelse lyrics voor een low-tempo synth-wave nummer, zorg dat het over een digitale roos gaat die zijn bloembladen verliest" en dan kan ik gelijk weer verder!
epoman 4 februari 2024 10:45
en wordt in eerste instantie niet uitgebracht in de Europese Unie
Weinig verrassend, lijkt me?
kitkat007 4 februari 2024 11:17
Tijd lang gebruik van gemaakt dmv VPN (VS). Ik vind het vergeleken met chatgpt 4 echt niet goed. Vergeet veel te vaak de context.

Ben benieuwd naar de Ultra maar als het dezelfde probleem heeft als Gemini normaal dan zou ik er niet voor betalen.

[Reactie gewijzigd door kitkat007 op 23 juli 2024 03:53]

PerAspera 4 februari 2024 11:24
Iemand ervaring met gemini ultra 1.0 versus GPT4? Ben wel benieuwd!

[Reactie gewijzigd door PerAspera op 23 juli 2024 03:53]

kftnl @PerAspera4 februari 2024 21:37
Gemini Ultra is nog niet beschikbaar, Gemini Pro kun je in Nederland uitproberen op poe.com. In theorie ook op bard.google.com volgens mij, maar ik weet niet helemaal zeker hoe je ziet of hij daar daadwerkelijk Gemini gebruikt. Voor mij komt gemini pro al aardig in de buurt van ChatGPT4, hoewel ik ChatGPT4 nog net wat fijner vind werken. Ik gebruik het soms allebei voor code generatie en ik heb het idee dat OpenAI daar nipt beter is, maar ze maken aan de ene kant allebei ook fouten en aan de andere kant komen ze allebei met nuttige uitkomsten.

Ik ben heel benieuwd naar Gemini Ultra, maar het is een beetje vervelend dat ze telkens Europa eerst overslaan met de nieuwste modellen. Hopelijk komt het dan weer op POE.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 23 juli 2024 03:53]

PerAspera @kftnl5 februari 2024 22:05
Thanks voor je reactie!
Als ik even heel snel kijk naar de benchmark scores dan schijnt hij wel op de meeste benchmarks beter te scoren dan GPT-4, dus ben benieuwd! https://storage.googleapi...emini/gemini_1_report.pdf

[Reactie gewijzigd door PerAspera op 23 juli 2024 03:53]

telenut 4 februari 2024 16:22
En opnieuw niks over integratie met de google assistent... Ik koop al ruime tijd geen Google Speakers of hardware meer omdat die Assistent zo slecht werkt, dan denk je, met hun AI kunnen ze die zeer eenvoudig stukken beter maken. Want ze verstaan me perfect, en Bard kan perfect antwoorden. Maar die assistent lijkt precies geprogrammeerd door een student voor een eindwerk...
nullbyte 4 februari 2024 10:51
Sap ik, "Bard" was een achterlijke naam voor een LLM.
lenwar
@nullbyte4 februari 2024 11:00
Een Bard is (in de Keltisch talen) een minstreel/lyrisch dichter. Iemand die verhalen schrijft (en zingt).

Gemini is (oud)Grieks voor een tweeling.

Met dat gegeven klinkt Bard voor mij logischer?
nullbyte @lenwar4 februari 2024 11:43
Daar ben ik me van bewust. Mijn favoriete RPG class. Gezien bard een beroep is en geen voornaam, een achterlijk klinkende naam. Zowel in het Engels als internationaal. Google zal het zelfde denken gezien de naamsverandering.

Een Nederlandstalige LLM genaamd "dichter" is ook niets.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 03:53]

dixet @nullbyte4 februari 2024 11:02
Waarom? Een bard is een taaldichter. Dat is een LLM ook. "Tweeling" (gemini) lijkt mij juist een veel minder toepasselijke naam
nullbyte @dixet4 februari 2024 11:49
Het gaat er qua marketing niet echt om wat het betekent. Het gaat er qua marketing om hoe het overkomt op de massa. "BARD" klinkt meer als een plotselinge lichamelijke gas of vloeistof uitlating.

Google naar "de lelijkste namen" en je krijgt een lijstje met namen die de meeste moeders over het algemeen vreselijk vinden. Nu kunnen die namen het beste en mooiste betekenen dat er denkbaar is.

Het blijft een ***naam

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 03:53]

cmegens @nullbyte4 februari 2024 15:01
Jij vindt het een ***naam. Al presenteer je je mening als feit, het blijft een mening. Dat je de Engelse connotatie er niet van begrijpt wil niet zeggen dat er geen betekenis achter zit.
nullbyte @cmegens4 februari 2024 16:23
Beste -, ik begrijp de connotatie uitstekend noch zeg ik dat er geen betekenis achter zit.

Admin-edit:Naam verwijderd op verzoek gebruiker

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 03:53]

cmegens @nullbyte4 februari 2024 11:09
Over smaak valt niet te twisten. Uiteindelijk maakt het niet uit wat je als naam kiest, als je de grootste wordt is het de de facto naam. Amazon is ook een gekke naam voor een boekenwinkel (zelfs een tikkeltje cru), Apple voor computers, Google is ook een gekke naam, ga zo maar door. Niet alles heeft een logica zoals YouTube of Facebook.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 23 juli 2024 03:53]

nullbyte @cmegens4 februari 2024 11:57
Uiteindelijk maakt het wel degelijk uit wat je kiest. Een naam moet een beetje pakkend zijn. Of die nou "gek" klinkt of niet. "Google" was inderdaad uitstekend, modern, klinkt als een werkwoord voor het gene dat men daadwerkelijk aan het doen is met de dienst. Ik garandeer je dat in een enquête de meeste mensen niet voor "bard" zullen gaan.

Waarom denk je dat Twitter hernoemd is naar "X". Al vond ik Twitter persoonlijk betert, het past meer bij het nuttleloze gekakel van mensen dat ik persoonlijk vermijdt als de pest.

Een mooi voorbeeld vind ik de vele Linux distro's. Gemaakt door slimme technische mensen die weinig weten van het ontwerp van gebruikers interfaces en marketing.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 03:53]

watercoolertje
@nullbyte4 februari 2024 12:55
het past meer bij het nuttleloze gekakel van mensen dat ik persoonlijk vermijdt als de pest.
Hoe noem je dat wat je nu over de naam van een dienst aan het doen bent dan? In mijn boekje heet dat gewoon nutteloos gekakel :Y)
nullbyte @watercoolertje4 februari 2024 14:11
Exact het is vrij nutteloos ;)
FrostyPeet 4 februari 2024 11:08
Dat gezwabber van Google lijkt me funest om in te investeren als bedrijf. Je kan niet voorspellen wanneer Google een dienst (plotseling) stopt, of (sterk) aanpast. Als ik zie hoeveel Google al in de prullenbak gooide de afgelopen jaren... Je zou als klein bedrijf maar geporteerd zijn naar een Google dienst en dan weer moeten overstappen naar/aanpassen.
PCG2020 @FrostyPeet4 februari 2024 12:21
Ah, daar hebben we de open deur over het stoppen van diensten door Google weer. Waarom blijven zulke reacties altijd hangen in algemene vaagheden en gaan ze eigenlijk nooit in op wat er in het artikel wordt geschreven? :/
Llopigat
@PCG20205 februari 2024 03:54
Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken wat er met dit product gaat gebeuren. Maar er is wel heel duidelijk een patroon bij Google.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.