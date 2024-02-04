'Google Bard wordt op 7 februari hernoemd naar Gemini en krijgt betaalde versie'

Google is naar verluidt van plan om op 7 februari enkele wijzigingen uit te brengen voor zijn AI-chatbot Bard. Zo zou de naam van de tool veranderd worden in Gemini, komt er een betaald abonnement beschikbaar en wordt er een gespecialiseerde Android-app uitgebracht.

Google Bard wordt hernoemd naar Gemini omdat dat sinds kort het onderliggende AI-model is van de chatbot, blijkt uit een changelog die Android-ontwikkelaar Dylan Roussel deelt. Naast de naamsverandering wordt gemeld dat Google de gebruikersinterface op de schop heeft genomen. Hoewel er niet wordt genoemd wat er precies is veranderd, moeten de 'visuele afleidingen' zijn verminderd en zou de leesbaarheid zijn verbeterd. Ook moet het simpeler zijn om door de AI-tool te navigeren.

Daarnaast wordt genoemd dat er een betaald abonnement is toegevoegd: Gemini Advanced. Dit maakt gebruik van het geavanceerdste AI-model van Google, Ultra 1.0. 'In de komende maanden' moeten er meer exclusieve functies voor dit abonnement beschikbaar komen. Als voorbeelden worden 'multimodale mogelijkheden', betere codeerfuncties en 'de mogelijkheid om onder meer bestanden, documenten en data te uploaden en dieper te analyseren' genoemd. Het bestaan van een dergelijk abonnement werd vorige maand al duidelijk uit code van de Google Bard-website. Daaruit bleek dat het abonnement onderdeel gaat zijn van Google One, al wordt dat in de changelog niet genoemd.

Tot slot moet er volgende week een Gemini-app voor Android beschikbaar komen. Volgens Google wordt de chatbot geïntegreerd met andere Google-diensten, zoals Gmail, Maps en YouTube. De app komt enkel beschikbaar voor 'bepaalde apparaten', en wordt in eerste instantie niet uitgebracht in de Europese Unie.