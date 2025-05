Google verwijderde vorig jaar ruim 170 miljoen nepreviews van Maps en Search

Google heeft in 2023 meer dan 170 miljoen nepreviews verwijderd van zijn Search- en Maps-diensten. Dat is 45 procent meer dan het jaar daarvoor. De techgigant gebruikte naar eigen zeggen een nieuw algoritme om nepreviews te detecteren.

Google meldt dat het nieuwe algoritme om 'twijfelachtige reviewpatronen te detecteren' vorig jaar werd geïntroduceerd. Het algoritme bekijkt volgens de techgigant verdachte activiteit op zijn diensten, bijvoorbeeld wanneer een account meerdere keren dezelfde review achterlaat bij verschillende bedrijven op Maps of Search. Ook kan het algoritme detecteren wanneer een bedrijf in korte tijd opeens een grote hoeveelheid reviews met één of vijf sterren ontvangt.

Daarmee verwijderde het bedrijf naar eigen zeggen dus 'meer dan 175 miljoen' nepreviews. De techgigant heeft ook meer dan 12 miljoen nepprofielen van bedrijven verwijderd of geblokkeerd van Maps en Search en ruim 4 miljoen video's verwijderd. Google zegt ook meer dan 2 miljoen keer te hebben ingegrepen toen personen onterecht probeerden een bedrijfsprofiel te claimen op zijn diensten, ruim een miljoen meer dan in 2022. Google ontvangt naar eigen zeggen dagelijks ongeveer twintig miljoen bijdragen op Maps en Search. Naast reviews gaat dat dan om updates van openingstijden, foto's, video's en meer.

Nepreviews zijn een terugkerend probleem op onlineplatforms, waaronder die van Google. Moederbedrijf Alphabet klaagde vorig jaar een Amerikaanse man en zijn bedrijven aan. Die waren betrokken bij het publiceren van 350 nepbedrijfsprofielen en 14.000 nepreviews op Googles platforms.