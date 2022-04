Britse toezichthouder onderzoekt of Amazon en Google optreden tegen neprecensies

De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority is een vervolgonderzoek gestart naar Amazon en Google, met als centrale vraag of de twee bedrijven wel genoeg actie ondernemen om neprecensies tegen te gaan op hun platforms.

Het onderzoek van de CMA is een vervolg van een eerder onderzoek naar neprecensies. Dit eerste onderzoek werd ruim een jaar geleden gestart en richtte zich toen op 'een aantal grote webwinkels'. Het doel was toen om te kijken hoe zij neprecensies detecteren en verwijderen. Het nieuwe onderzoek richt zich specifiek op Amazon en Google, omdat er bij het eerdere onderzoek drie specifieke 'bedenkingen' zijn opgetreden bij deze twee platforms.

Een van deze bedenkingen is de vraag of Amazon en Google wel genoeg doen om neppe en misleidende recensies of 'verdachte patronen' te kunnen detecteren. Met verdachte patronen doelt de CMA op gebruikers die 'dezelfde reeks producten of bedrijven op vergelijkbare tijden hebben gereviewed, waarbij er geen verband bestaat tussen deze producten of bedrijven'. Andere verdachte patronen zijn dat er binnen een review 'aanwijzingen' zijn dat de schrijver geld of andere aansporingen heeft gekregen om een positieve review te schrijven.

De tweede bedenking draait om de vraag of de twee bedrijven wel snel genoeg neppe en misleidende recensies detecteren en, indien nodig, verwijderen van hun platforms. Het derde punt gaat erom of Amazon en Google wel voldoende sancties opleggen aan reviewers of bedrijven om deze en andere partijen af te schrikken neppe of misleidende reviews te plaatsen.

Daarnaast is er een vierde punt dat zich alleen op Amazon richt. De CMA is namelijk bezorgd dat Amazons systemen niet genoeg doen om gemanipuleerde productlistings tegen te gaan. De autoriteit noemt als voorbeeld dat sommige verkopers positieve reviews van andere producten zouden gebruiken voor deze productlistings.

De CMA zegt dat het onderzoek belangrijk is omdat 'miljoenen' consumenten misleid zouden kunnen worden door neppe en foutieve reviews. "Het is daarnaast niet eerlijk als sommige bedrijven kunnen doen alsof ze vijfsterrenreviews van klanten krijgen en daarmee veel aandacht krijgen, terwijl bedrijven die zich aan de wet houden deze aandacht verliezen", aldus de toezichthouder.

Mocht de CMA na het onderzoek concluderen dat de twee bedrijven consumentenbeschermingswetten hebben overtreden, dan kan de toezichthouder actie ondernemen. De autoriteit zou bijvoorbeeld formele toezeggingen kunnen vaststellen met de twee bedrijven, om ervoor te zorgen dat ze anders omgaan met nepreviews. Indien nodig, zou de toezichthouder ook naar de rechter kunnen stappen. De CMA benadrukt echter dat er op dit moment nog niet is vastgesteld dat de twee bedrijven daadwerkelijk de wet overtreden.

Amazon zegt tegen de BBC dat het bedrijf 'significante middelen inzet' om neppe en 'gestimuleerde' reviews tegen te gaan. Volgens The Guardian verwijderde Amazon vorig jaar tweehonderd miljoen vermoedelijke nepreviews, voordat deze door klanten werden gezien. Tegelijkertijd noemt het bedrijf de strijd tegen 'neppe reviewbedrijven' lastig om te winnen. Google heeft voor zover bekend nog niet gereageerd over het nieuwe CMA-onderzoek.