Britse markttoezichthouder onderzoekt dataverzameling Facebook en Google

De Britse markttoezichthouder Competition and Markets Authority gaat onderzoeken hoe Facebook en Google data verzamelen en of consumenten daarin voldoende keuze hebben. Ook neemt de toezichthouder concurrentie op de markt voor digitale advertenties onder de loep.

Het onderzoek is woensdag begonnen en duurt ongeveer een jaar, meldt de CMA. Het onderzoek richt zich op de marktmacht van online platformen als Facebook en Google en welke gevolgen dat heeft voor consumenten. Ook wil de CMA kijken hoe Facebook en Google voorwaarden opstellen en interfaces bouwen, om zo te bepalen of consumenten over het afstaan van data een goede keuze kunnen maken.

Het onderzoek kan leiden tot wetgeving om de concurrentie in de markt voor online platformen en digitale advertenties te vergroten, zegt de toezichthouder. Daarbij kan de toezichthouder onder meer eisen dat het mogelijk wordt data mee te nemen van het ene platform naar het andere of dat bedrijven meer toestemming vragen voor het vergaren van data.

De CMA richt zich niet op gerichte advertenties. Toezichthouders doen vaker onderzoek naar de marktmacht van techbedrijven. Zo doet de Nederlandse ACM onderzoek naar machtsmisbruik van Apple in de App Store en onderzoekt de Amerikaanse overheid monopolies van grote techbedrijven.