Autoriteit Persoonsgegevens: cookiemuur op websites mag niet

Een cookiemuur op websites die bezoekers tegenhoudt bij een weigering mag niet. Dat heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens bepaald. Veel Nederlandse websites zullen daarop de site moeten aanpassen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft diverse grote sites aangeschreven, maar ook andere sites zullen het mogelijk moeten maken voor bezoekers om websites te bezoeken zonder tracking cookies te accepteren. De AP redeneert dat het niet gaat om een vrije keuze zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft, omdat de keuze om cookies te weigeren een nadelig gevolg heeft, namelijk het niet kunnen bezoeken van de website. De AVG ging in mei vorig jaar in.

De overheidsinstantie legt uit dat sites een manier moeten inbouwen om de site te bezoeken zonder het accepteren van cookies en andere manieren waarop sites bezoekers over het internet kunnen volgen. Er is geen toestemming nodig voor algemene telling van bezoekers of voor cookies die nodig zijn voor de werking van de site, zegt de AP. "Met de bekendmaking van deze uitleg van de norm, ligt er voor betrokken organisaties de opdracht hun praktijk waar nodig hierop aan te passen", aldus de Autoriteit.

De AP maakte in november al bekend onderzoek te doen naar de cookiemuur als manier om toestemming te vragen. Onder andere sites van RTL, de Telegraaf en de Persgroep - waar Tweakers onder valt - hebben deze. Veel sites met een cookiemuur werken met advertenties en veel advertentiesystemen werken met tracking cookies.

RTL reageert dat het uitbaten van gratis sites lastiger wordt met deze maatregel. "Een algemeen verbod op een cookiewall heeft als gevolg dat de advertentie-inkomsten van RTL zullen dalen en het aanbieden van een gratis dienst niet meer rendabel is. Het alternatief is dat RTL geld moet gaan vragen voor haar diensten."

Bovendien zet het Nederlandse sites op achterstand ten opzichte van grote concurrenten, aldus het mediabedrijf. "RTL concurreert online met bedrijven als Facebook en Google/YouTube. Deze partijen zijn door hun volume als geen ander in staat om getargette advertenties aan te bieden. Door de beperkingen die de AP de Nederlandse online mediadiensten oplegt om toestemming te verkrijgen voor tracking cookies, zal de concurrentiepositie van RTL in het digitale domein worden aangetast. Het neveneffect van deze maatregel zal zijn dat gratis mediadiensten uit het online landschap zullen verdwijnen."