Stichting van Max Schrems schrijft 560 bedrijven met illegale cookiebanners aan

De stichting van privacyactivist Max Schrems heeft 560 bedrijven aangeschreven op het gebruik van onrechtmatige cookiebanners. De bedrijven hebben een maand de tijd die aan te passen, anders gaat noyb.eu officiële klachten indienen voor het overtreden van de Europese privacywet.

De organisatie heeft 560 bedrijven in 33 landen aangeschreven op de onrechtmatige methode waarop die toestemming vragen om cookies te installeren na bezoek aan een webpagina. "Onder de wet moeten gebruikers een duidelijke ja-/nee-optie krijgen", schrijft de organisatie. Volgens noyb voldoen de meeste cookiebanners daar niet aan. "Bedrijven gebruiken dark patterns om te zorgen dat meer dan negentig procent van de gebruikers toestemming geeft voor het plaatsen van cookies." Het 'frustreren van gebruikers om op 'ok' te klikken' is een duidelijke overtreding van de AVG, stelt noyb-voorzitter Max Schrems.

Noyb keek niet alleen naar de optie om cookies te weigeren, maar ook de manier waarop de cookiebanners worden geïmplementeerd. De organisatie zag ook bedrijven waar gebruikers naar een aparte pagina moesten om cookies te accepteren, patronen in de UI en UX waarmee het afwijzen moeilijk werd gemaakt, en bij negentig procent van de pagina's was het niet makkelijk toestemming weer in te trekken.

De bedrijven die noyb heeft aangeschreven, krijgen een maand de tijd om hun cookiebanners te repareren. Doen ze dat niet, dan is de stichting van plan een officiële klacht in te dienen. Dat gaat via de privacytoezichthouder per land. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen definitieve lijst beschikbaar van de bedrijven die zijn aangeschreven. Het is dan ook niet bekend of ook Nederlandse bedrijven de brief hebben gekregen. Onlangs concludeerde de Consumentenbond nog dat het merendeel van populaire Nederlandse websites ingewikkelde keuzemenu's had of cookies plaatste voordat gebruikers ermee konden instemmen. Tweakers werd daarbij apart genoemd vanwege de cookiemuur, al is die inmiddels aangepast.

Noyb zegt dat het niet bij de 560 websites blijft. Voor het einde van 2021 wil de stichting 10.000 websites hebben aangeschreven. De stichting zegt dat het daarvoor ook speciale software heeft geschreven die automatisch verschillende soorten cookiebannerovertredingen detecteert. Vervolgens wordt op basis daarvan een automatische klacht gegenereerd.