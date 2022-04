Max Schrems werkt aan framework dat automatisch cookieweigering kan doorgeven

Privacyactivist Max Schrems werkt aan een browserplug-in waarmee gebruikers automatisch cookies moeten kunnen weigeren in browsers. De plug-in is onderdeel van een framework voor websitebouwers waarmee kan worden doorgegeven wat de voorkeuren van gebruikers zijn.

Het framework en de plug-in heet Advanced Data Protection Control of ADPC. Die 'kunnen cookie-banners overbodig maken', schrijft de stichting Noyb die door Max Schrems is opgericht. Het systeem moet het mogelijk maken voor gebruikers om automatisch hun voorkeuren voor het accepteren of weigeren van cookies door te geven aan een website. Dat gebeurt via HTTP-headers of via JavaScript. De plug-in zorgt er vervolgens voor dat ze via een cookiebanner alsnog hun voorkeuren kunnen wijzigen, bijvoorbeeld om toestemming in te trekken of juist toch door te geven. Die cookiebanner voldoet volgens Noyb aan de regels van de AVG, dus met een duidelijke ja- of nee-optie voor toestemming.

Het voordeel van het framework is dat gebruikers per domein hun voorkeuren kunnen opgeven. Ook wordt er volgens Noyb onderscheid gemaakt tussen algemene signalen, bijvoorbeeld om alle vormen van cookies te weigeren of accepteren, of specifieke signalen zodat gebruikers kunnen aangeven welke soorten cookies ze wel en niet willen krijgen. Combinaties van die twee zijn ook mogelijk. Met de plug-in kunnen gebruikers bijvoorbeeld ook automatisch toestemming verlenen aan nieuwswebsites die ze vaak bezoeken.

Er zit wel een grote 'maar' aan het voorstel: websitebouwers zouden daar zelf aan moeten meewerken. Het is maar de vraag of die daar ook interesse in hebben. Wel zouden ook browsermakers en ontwikkelaars van besturingssystemen kunnen werken met ADPC, maar voorlopig bevindt het voorstel zich nog in de proof-of-conceptfase. Noyb heeft al wel een prototype van de plug-in klaar voor Firefox, en werkt aan een Chromium-plug-in.

ADPC is een manier waarmee websites aan de eisen voor cookiebanners en -walls kunnen voldoen. Schrems wil al langer actie tegen websites die daarmee niet voldoen aan de AVG en de e-privacyregulering. Hij stuurde eind mei nog waarschuwingen naar honderden websites die niet zouden voldoen aan de privacywet vanwege hun cookiemuren.