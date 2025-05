'Android 16 maakt automatisch inschakelen extra beveiliging mogelijk'

Android 16 krijgt een api die apps kan informeren of de gebruiker extra beveiligingsfuncties wil inschakelen of niet. Zo kunnen die apps de extra beveiligingsfuncties meteen inschakelen, zonder dat de gebruiker dit zelf hoeft te doen. Dat zegt Android Authority op basis van een bètaversie.

De api hangt samen met de Advanced Protection-modus van Android 16, schrijft Android Authority. Die modus is bedoeld voor gebruikers die een groter risico lopen om gehackt te worden, zoals journalisten en politici. Als gebruikers die modus inschakelen, kunnen apps dankzij die api herkennen dat de modus is ingeschakeld. In theorie zou een chatapp dankzij de api bijvoorbeeld automatisch screenshots in de app kunnen blokkeren, al is het maar de vraag welke apps de functie straks gaan ondersteunen.

Android Authority baseert zich voor het artikel op de tweede bètaversie van Android 16. Eerder schreef het medium over de Advanced Protection-modus, die nieuw is in Android 16. Deze blokkeert onder meer 2G-verbindingen en schakelt MTE aan, een functie die helpt voorkomen dat kwetsbaarheden met het geheugen worden misbruikt. De modus is weer onderdeel van het Advanced Protection-programma, dat in 2017 werd geïntroduceerd en passkeys of een beveiligingssleutel vereist voor Google Pay, voorkomt dat mogelijk onveilige bestanden worden gedownload en appinstallaties van buiten de Google Play-winkel tegenhoudt.