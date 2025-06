Facebook krijgt ondersteuning voor passkeys

Facebook voegt ondersteuning voor passkeys toe aan zijn apps. Daarmee is het mogelijk om in te loggen zonder wachtwoord, met een lokaal aangemaakt bestand dat op het apparaat wordt opgeslagen en dat kan worden ontgrendeld met biometrie. Messenger-ondersteuning volgt later.

Facebook zegt dat het voortaan mogelijk is een passkeyinlogmethode in te stellen in de Facebook-app. Dat geldt zowel voor de iOS- als de Android-app. Gebruikers krijgen die optie als ze inloggen op hun account, maar kunnen die ook zelf in het menu van de app instellen.

Passkeys zijn credentials die een wachtwoord vervangen. De passkey wordt lokaal aangemaakt en via Apples Keychain of in Googles wachtwoordmanager opgeslagen. Gebruikers moeten die ontgrendelen met bijvoorbeeld een vingerafdruk of gezichtsscan. Passkeys zijn een standaard van de FIDO Alliance en zijn mede ontwikkeld door grote techbedrijven die passkeys als alternatief voor wachtwoorden willen gebruiken. Tweakers maakte er in 2023 al een video en achtergrondverhaal over.

Meta zegt dat de passkeyondersteuning geleidelijk aan wordt uitgebracht. Dat werkt voorlopig alleen nog op Facebook. Gebruikers kunnen passkeys wel gebruiken om in Facebook betalingen via Meta Pay uit te voeren. Meta zegt dat Messenger 'over enkele maanden' ondersteuning krijgt voor passkeys. Als dat gebeurt, gaat het om dezelfde inlogmethode als voor Facebook. De passkeys worden dan inwisselbaar.