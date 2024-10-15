Google brengt Android 15 uit voor Pixel-telefoons

Google heeft de Android 15-upgrade uitgebracht voor zijn Pixel-telefoons. De komende maanden volgen vermoedelijk de upgrades voor andere Android-smartphones. Voor Pixel-telefoons zijn er aparte nieuwe functies toegevoegd.

In Android 15 zitten onder meer maatregelen om het dieven lastiger te maken een telefoon te resetten, door authenticatie te vereisen bij het verwijderen van een simkaart of het uitschakelen van Find My Device, zegt Google. Ook zijn er instellingen om te detecteren of een dief de telefoon meeneemt, waarna hij automatisch vergrendelt.

Er zijn meer nieuwigheden. Zo is het mogelijk om apps in een Private Space te bewaren, zodat ze in het hoofdmenu onzichtbaar zijn. Daarnaast is er betere ondersteuning voor inloggen met passkeys, kunnen ondersteunde telefoons via de berichtenapp van de provider berichten sturen via satellieten en krijgt de camera diverse verbeteringen.

Zo is het nu mogelijk om audiosporen te maken van individuele stemmen in video's, om die harder of zachter te kunnen zetten. Dat werkt vanaf de Pixel 8 en nieuwer. De Pixel 9-telefoons krijgen een onderwaterfunctie om beter beeldmateriaal te maken in een waterbestendige hoes bij het snorkelen of duiken. Vanaf de Pixel 6 en nieuwer is de Astrofotografie-modus handmatig in te schakelen, waarna gebruikers op de sluiterknop kunnen drukken en vervolgens binnen vijf seconden de telefoon op een stabiel oppervlak kunnen leggen. Daarna is de sluitertijd maximaal vier minuten.