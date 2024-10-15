Google brengt Android 15 uit voor Pixel-telefoons

Google heeft de Android 15-upgrade uitgebracht voor zijn Pixel-telefoons. De komende maanden volgen vermoedelijk de upgrades voor andere Android-smartphones. Voor Pixel-telefoons zijn er aparte nieuwe functies toegevoegd.

In Android 15 zitten onder meer maatregelen om het dieven lastiger te maken een telefoon te resetten, door authenticatie te vereisen bij het verwijderen van een simkaart of het uitschakelen van Find My Device, zegt Google. Ook zijn er instellingen om te detecteren of een dief de telefoon meeneemt, waarna hij automatisch vergrendelt.

Er zijn meer nieuwigheden. Zo is het mogelijk om apps in een Private Space te bewaren, zodat ze in het hoofdmenu onzichtbaar zijn. Daarnaast is er betere ondersteuning voor inloggen met passkeys, kunnen ondersteunde telefoons via de berichtenapp van de provider berichten sturen via satellieten en krijgt de camera diverse verbeteringen.

Zo is het nu mogelijk om audiosporen te maken van individuele stemmen in video's, om die harder of zachter te kunnen zetten. Dat werkt vanaf de Pixel 8 en nieuwer. De Pixel 9-telefoons krijgen een onderwaterfunctie om beter beeldmateriaal te maken in een waterbestendige hoes bij het snorkelen of duiken. Vanaf de Pixel 6 en nieuwer is de Astrofotografie-modus handmatig in te schakelen, waarna gebruikers op de sluiterknop kunnen drukken en vervolgens binnen vijf seconden de telefoon op een stabiel oppervlak kunnen leggen. Daarna is de sluitertijd maximaal vier minuten.

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Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-10-2024 18:00 80

15-10-2024 • 18:00

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Mouze88 15 oktober 2024 18:06
De Pixel 9-telefoons krijgen een onderwaterfunctie om beter beeldmateriaal te maken in een waterbestendige hoes bij het snorkelen of duiken.
Toevallig ben ik net opzoek naar een goede camera voor tijdens het duiken. Waarom niet een telefoon gebruiken? Die heb je toch al en doe je elke 2 a 3 jaar upgraden. Een GoPro of DJI is leuk, maar volgens mij maakt een Pixel 9 net zulke, zo niet mooiere foto's/video's. Weet iemand waar ik meer informatie over deze functie kan vinden? Ben erg benieuwd naar de reviews hiervan.
watabstract @Mouze8815 oktober 2024 18:19
Dit was jaren geleden al mogelijk met een iPhone en een speciaal onderwater huis. Ik heb zelf in de duikindustrie gewerkt en ik ben nooit iemand tegengekomen die met zijn telefoon naar 18+ meter ging. Je moet het maar durven. Geen enkele behuizing is 100% betrouwbaar en ik zou het risico niet nemen. Zeker niet in zout water. Daarnaast zit je met de bediening. Dan is een normale camera in een speciaal huis toch een betere optie. Dan maak je ook meteen mooiere foto's met de grotere lens daarin. Op diepte heb je toch een boel minder licht dan aan de oppervlakte.
B64 @watabstract15 oktober 2024 19:07
Een beetje DSLR of ILC met lens en onderwaterbehuizing is op z'n minst net zo kostbaar als een smartphone met onderwaterbehuizing. Dus waarom zou je het met een camera wel durven en met een smartphone niet?
Dat je het in de duikindustrie nooit gezien hebt wil ook niet zeggen dat bij amateurduikers nog nooit iemand een smartphone mee heeft genomen.
watabstract @B6415 oktober 2024 21:50
Je kunt voor een fractie van de prijs een compact camera kopen die nog steeds veel betere foto's maakt dan een smartphone. Dat is al heel lang zo:n beetje de norm voor de hobby duiker.
Sinester @watabstract16 oktober 2024 10:14
Ben wel benieuwd welke compact camera betere plaatjes schiet als een high end telefoon voor de fractie van de prijs?

Je telefoon onderwater gebruiken, ook al is hij waterdicht vind ik toch geen fijn gevoel en zal ik dus ook niet snel doen
watabstract @Sinester16 oktober 2024 12:48
Elke wat oudere Canon PowerShot of Panasonic Lumix volstaat. Desnoods tweedehands. Een onderwaterhuis koop je dan van het eigen merk of een ander. Dat maakt niet zoveel uit. Dankzij de grotere lens dan op een telefoon maak je dan veel mooiere plaatjes. Alleen al met scherptediepte kun je dan leuke dingen doen. Er zijn ook kleine externe flitsers die het licht van de flitser van de camera opvangen en dan zelf een flits produceren. Heel simpele setup maar zeer effectief. Zeker tweedehands ben je dan voor een paar 100 euro wel klaar.

Je kunt de zuurpruimen hier geloven of iemand die 10 jaar actief heeft gedoken en les gegeven en zelf behoorlijk wat onderwaterfoto's heeft gemaakt. Ik heb alles wel zo'n beetje langs zien komen. Van 200 euro onderwater cameraatjes tot setups van 10k en meer. Natuurlijk kun je met een SLR veel meer maar de fotograaf is de grootste factor in het geheel. Begin gewoon klein en simpel. Oefen eerst met alle settings, white balance e.d. Dan beleef je er het meeste plezier aan.

@B64 Het gaat me vooral om de mods. Niet de mensen die reageren. Ik bedoel niemand in het bijzonder.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 16 oktober 2024 15:00]

Halfscherp @watabstract16 oktober 2024 14:22
Dat zal je dus lelijk tegenvallen.

Huidige smartphones zijn met computational photography zo goed geworden dat je daar zonder DSLR niet meer tegenop bokst.
Compactcameras hebt wel een grotere lens en sensor, maar dat is niet genoeg.

Zijn online ook wel artikeltjes over te vinden, dat men afvraagt waarom er geen supercompacte cameras met goede beeldverwerkingschips op de markt zijn.

[Reactie gewijzigd door Halfscherp op 16 oktober 2024 14:22]

watabstract @Halfscherp16 oktober 2024 14:53
Post processing kun je geen grotere lens mee simuleren. Spelen met scherpte diepte blijft een optisch spelletje en ook meer licht opvangen kun je niet simuleren. Hoe groter de lens en het diafragma hoe beter. Om die reden kan ik met mijn inmiddels 15 jaar oude SLR nog steeds mooiere plaatjes schieten dan met mijn Samsung S23. Huidige cmos sensoren zijn uiteraard beter geworden in het verminderen van ruis maar grotere chips blijven een pre.

Daarnaast gaat het om kosten en het risico dat je wilt nemen om een telefoon mee naar diepte te nemen. Persoonlijk zou ik dat laatste nooit doen. Niet alleen vanwege de mogelijke kostenpost maar ook omdat ik mijn telefoon tijdens een duiktrip niet wens kwijt te raken.

Voor een beetje serieuze fotografie kom je er simpelweg niet met een telefoon. Zeker niet met de moeilijke lichtomstandigheden onder water.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 16 oktober 2024 14:55]

B64 @watabstract16 oktober 2024 15:16
Allemaal waar, maar niet iedereen heeft de tijd/zin/kennis/liefhebberij (doorhalen wat niet van toepassing is) om uitgebreid te gaan nabewerken.

Even een wat oudere compact camera kopen is in 2024 ook bepaald geen sinecure, nieuw zijn die dingen bijna niet meer te krijgen en ook tweedehands lopen de prijzen hard op - zeker als je zoekt naar iets dat RAW schiet, met een redelijk grote sensor (>1") en niet compleet afgetrapt.

Al met al zit je dan naar bedragen te kijken die de prijs van een smartphone overstijgen, vandaar dat ik de 'mogelijke kostenpost' niet als valide argument zie.
watabstract @B6416 oktober 2024 15:28
Nabewerken ontkom je niet aan. Met de diepte verandert de witbalans extreem mee en daar kan een camera simpelweg niet automatisch rekening mee houden. Onderwater fotografie is een heel ander beest dan boven water dus als je dat wilt doen dan ontkom je er simpelweg niet aan om je daar in te verdiepen.
Halfscherp @watabstract17 oktober 2024 11:57
Post processing kun je geen grotere lens mee simuleren. Spelen met scherpte diepte blijft een optisch spelletje en ook meer licht opvangen kun je niet simuleren.
Dat kan juist grotendeels allemaal wel, door dingen als image stacking, pixel binning en gebruik van meerdere lensen/sensoren tegelijk, allemaal in combinatie met heel goede post-processing.
Om die reden kan ik met mijn inmiddels 15 jaar oude SLR nog steeds mooiere plaatjes schieten dan met mijn Samsung S23.
We hadden het dan ook over compactcamera’s, ik vermelde al dat je minstens een (D)SLR wil om tegen smartphones op te kunnen boksen.
Voor een beetje serieuze fotografie kom je er simpelweg niet met een telefoon. Zeker niet met de moeilijke lichtomstandigheden onder water.
Hoe denk je dat het komt dat iPhones ondertussen al een paar jaar beter beeld in het donker hebben dan elke andere camera, inclusief DSLRs?
En qua “serieusheid”, er worden ondertussen al fancy fashionreclames en zelfs hele filmscenes opgenomen met iPhones. Helemaal nu ProRes Log beschikbaar is.


Ik vind DSLR prachtige apparaten en ze hebben zeker nog hun plek, maar wat betreft ieder ander soort camera… it’s a new world.
watabstract @Halfscherp17 oktober 2024 19:30
Image stacking op 10 meter in de stroming bij snel bewegende koraalvisjes? Ik wens je veel succes. ;)

Die DSLR was maar een voorbeeld. Ik snap heus wel dat een telefoon tegenwoordig goede foto's kan maken. Dat is overigens helemaal niet beperkt tot iPhones. Andere smartphones kennen die trucjes inmiddels ook al enige jaren. Mijn Pixel 4a kon bijv ook al hele leuke foto's maken bij weinig licht. Maar dat is wel met een stabiele achtergrond en liefst een statief of een andere vaste ondergrond.

Heb je überhaupt enige ervaring met onderwater fotografie en alles wat erbij komt kijken om er leuke plaatjes uit te halen? Het vergt namelijk nogal wat aanpassingen voor een bovenwater fotograaf. Je wilt zoveel mogelijk licht opvangen dus je schiet je plaatjes liefst lichtjes omhoog. Contrast tussen object en achtergrond en spelen met scherpte diepte dus focal length en diafragma zijn heel belangrijk om er geen 'platte' plaatjes aan over te houden. Je gebruikt bij voorkeur een externe flitser om reflectie van flitslicht door deeltjes in het water te voorkomen (letterlijk alles tussen de camera en het object licht op met direct flitslicht). En je moet achteraf elke foto apart tweaken en dan met name de witbalans want gegarandeerd alles dieper dan 5 meter komt er veel te blauw uit.

Alleen al die scherptediepte is met een kleine lens op een telefoon niet na te bootsen. Dat blijft een optisch fenomeen. Misschien kan het tzt met hele goede AI maar dat zie ik op korte termijn nog niet gebeuren. Huidige post processing waarbij de achtergrond blurry wordt gemaakt blijft er nogal kunstmatig uitzien. Ook op een iPhone.
fabio_bruna @Halfscherp28 oktober 2024 19:12
De reden waarom ik een compact heb is juist omdat die chips er niet in zitten. Is wat mij betreft een feature, geen bug.
B64 @watabstract16 oktober 2024 14:59
Je kunt de zuurpruimen hier geloven of iemand die 10 jaar actief heeft gedoken en les gegeven en zelf behoorlijk wat onderwaterfoto's heeft gemaakt.
Niemand twijfelt aan je kennis en ervaring, maar als je iedereen die een andere mening heeft meteen wegzet als zuurpruim zonder de argumenten goed te lezen dan heeft het ook geen zin om inhoudelijk op jou te reageren.
Atomsk @B6416 oktober 2024 12:44
GoPro-achtige camera's hebben wel het voordeel dat de oppervlakte vrij klein is. Voor duiken maakt het misschien niet zoveel uit, maar snorkelen met een smartphone lijkt me toch lastiger. Idem met vastmaken op een speedboat, quad, etc.

Een GoPro meeslepen op vakantie is echter wel gedoe, maar een smartphone is toch niet altijd een alternatief.
Mouze88 @watabstract15 oktober 2024 19:10
Ik zat te denken aan de divevolk seatouch, daarmee bedien je je smartphone gewoon via touchscreen. De behuizing heeft maar 1 smalle opening en geen knoppen, dus weinig failure points. Ik zou de gok wel wagen. Vraag me alleen af of een P9P betere kwaliteit schiet dan een GoPro13 of DJI action 5... Lastig te vinden.
roundlet @Mouze8815 oktober 2024 21:51
Ik heb alleen ervaring met de GoPro 10 en mijn pixel 8. Pixel 8 wint het op alle vlakken. Daarbij is het toestel niet zo duur en kan je er nog eens meer mee ook. Ook kan je prima alleen met de knoppen fotos maken. Denk aan twee keer powerknop om camera te openen en dan volume knop als sluiter. Succes!
Tweekzor @watabstract15 oktober 2024 22:21
Een hoes als de sealife sportdiver sl400 is juist hartstikke populair. Waarom een dure extra camera kopen die je nog mee moet slepen als je al een prima camera altijd op zak hebt? Die hoes heeft net zo veel kans om kapot te gaan als de case van een duikcamera zelf. Bij ons is die in ieder geval mee geweest naar 30 meter.
Ben benieuwd hoe deze feature nog iets gaat veranderen aan de kwaliteit van de foto's die wij maken met de hoes. Helaas hebben we geen Pixel 9.
Fly-guy @Mouze8815 oktober 2024 18:10
https://store.google.com/...l-underwater-photography/
NrFive @Mouze8815 oktober 2024 19:43
Ik heb met een dive case recente trips gedaan en het werkte prima. De dive case, na wat afstellen, bedient de camera met een fysieke knop.

Echter een opmerking van iemand is bij mij wel blijven hangen waardoor ik in de (nabije) toekomst een action cam zal halen en dat is "wat als je je telefoon kwijt raakt of stuk gaat tijdens het duiken". Natuurlijk is de telefoon zelf waterdicht en de case kan ook wel wat hebben, maar wat als het stuk gaat. Valt dan je vakantie in het water? (no phun intended)

Inmiddels is mijn mobiel m'n navigatie, camera, reisgids, etc.. Ik heb m'n mobiel met een camera-strap om m'n nek, maar die ene opmerking heeft me wel weer flink aan het twijfelen gemaakt.
watabstract @NrFive15 oktober 2024 22:35
Dikke kans dat je in zout water duikt en dan kan je het op een paar meter bij een lek ook wel schudden. Gaat de case lek op 10+ meter dan overleeft geen enkele telefoon het. Een Gopro trouwens ook niet. Tik ergens een tweedehands compact camera op de kop die in RAW kan schieten. Koop er een huis bij en je zit gebakken. Dan schiet je onder water veel mooiere plaatjes en die camera is bij een lek geen gat in je begroting.
NrFive @watabstract15 oktober 2024 23:32
Precies dat dus. Nog aan het uitzoeken wat een goedkope maar mooie en draagbare oplossing is. Zo vaak ga ik nou ook alweer niet het water in.
Noresponse @Mouze8815 oktober 2024 20:04
Wat ben ik blij dat ik de 8 pro voor 460 hebben kunnen kopen voordat de 9 uitkwam, want de prijzen zijn ook van de 8 omhoog geschoten. Pixel 8 pro werkt goed en veel beter dan het testmodel pixel 6 waar ik enorm veel problemen mee had. Het bereik en de camera is dik in orde en vind de imaga magic ook geweldig om even een lelijke verkeersbord weghalen of gewoon een verkeers hek midden op de weg.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 15 oktober 2024 20:04]

pelican 15 oktober 2024 19:40
Ik heb hem nu ook op de Pixel 8a. Helaas nog stteds geen optie om het laden van de batterij te begrenzen tot 80%...
Fly-guy @pelican15 oktober 2024 21:50
Komt in de volgende update, het zit wel in de beta voor de kwartaal update 1.
Tervueren @pelican15 oktober 2024 20:31
Had dat ook gelezen.
Ik gebruik daar nu een app voor ( deze geeft een melding al de 89% bereikt is)
Mijn P8 nu aan t downloaden, als hij klaar is met installeren controleer ik t hier ook gelijk.
WippertNL @pelican15 oktober 2024 20:48
Ja dat heb ik ook nog niet kunnen vinden/ontdekken...
ikdedinges 15 oktober 2024 18:08
https://developers.google.com/android/ota

Hier staan de updates
Tukk @ikdedinges16 oktober 2024 12:57
En hier een 22 minuten lange video van iemand die de nieuwe versie reviewd

YouTube: Android 15 Official Release - The Complete Pixel 9 Package!
Flappie 15 oktober 2024 18:36
Zat al een aantal dagen te kijken waar de oktober 2024 update voor de Pixel devices bleef. Maar ze hebben er nu gewoon Android 15 van gemaakt :)
GKB 15 oktober 2024 19:03
19:01
Pixel 8 pro
De update komt binnen.
Ben benieuwd.

Moet wel zeggen dat de optie:
"Ook zijn er instellingen om te detecteren of een dief de telefoon meeneemt, waarna hij automatisch vergrendelt." Ik al had onder Android 14 dus die zijn niet nieuw.
AJediIAm 15 oktober 2024 18:04
Nog geen update beschikbaar. Vorige keer kon ik het per direct downloaden. Toch een phased rollout?
MvdW- @AJediIAm15 oktober 2024 18:11
Vanaf 19:00u. Oftewel 10:00am
Correctie: hier komt die inmiddels binnen op een 9 Pro XL

[Reactie gewijzigd door MvdW- op 15 oktober 2024 18:27]

TheZeroorez @MvdW-15 oktober 2024 18:27
Rond 19u zou het zijn. Ik haal de update nu binnen, kon hem 15 minuten geleden nog niet zien. Rollout is begonnen dus.
MvdW- @TheZeroorez15 oktober 2024 18:28
Inderdaad! Krijg hem nu ook binnen.
AJediIAm @MvdW-15 oktober 2024 19:28
Downloading :Y)
Thanks
MvdW- @AJediIAm15 oktober 2024 19:41
Anytime!
Wesley-groet @AJediIAm15 oktober 2024 18:05
Hier op de 9 pro fold ook nog niet
desalniettemin @AJediIAm15 oktober 2024 19:08
Ben het nu aan het installeren. Pixel 6.
DeadMetal 15 oktober 2024 18:37
Als je nu gaat upgraden, hoe groot is de kans dat je tegen problemen aanloopt bij apps die nog niet zijn aangepast aan / getest op Android 15?
pctje @DeadMetal15 oktober 2024 19:12
16,2%
MvdW- @DeadMetal15 oktober 2024 19:36
Gewoon een week wachten voor de zekerheid😉
Yveske2 @DeadMetal17 oktober 2024 09:24
Ik heb gisteren geupdated mijn Pixel 7 en wat ik nu vaststel:
geen kleuren scherm en iconen meer heb al vanalles geprobeert maar noppes alles blijft zwart wit. Alleen bij reset de naam "Google" komt in kleuern.
Wat nu ?
Miglow 15 oktober 2024 20:20
Kun je alle voor geïnstalleerde bloatware ook in de Private Space dumpen zodat je het niet meer ziet?
satya @Miglow15 oktober 2024 22:50
Bij een pixel heb je dat eigenlijk niet.
Verwijderd 15 oktober 2024 18:06
GrapheneOS Port heaven
flaskk 15 oktober 2024 18:17
"binnenkort" Mijn werk Fairphone is net pas geupdate naar 14 terwijl pixel nu al op 15 komt.
Soldaatje @flaskk15 oktober 2024 18:29
Als het een 5 is dan krijg je 15 nog dit jaar, en daarna tot 2031 updates. Niet slecht. Het moet ook allemaal aangepast worden en goed getest worden natuurlijk. Liever dat het goed stabiel draait dan vervelende bugs erbij.

[Reactie gewijzigd door Soldaatje op 15 oktober 2024 18:33]


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