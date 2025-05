Google Berichten krijgt mogelijk functie voor aangepaste profielfoto’s

Er is nieuwe code in de Google Berichten-app ontdekt waaruit blijkt dat gebruikers binnenkort mogelijk aangepaste profielfoto’s aan contactpersonen kunnen toewijzen. Het is niet duidelijk wanneer de functie definitief beschikbaar wordt.

De feature werd ontdekt in een recente versie van de Google Berichten-app voor Android en kon ook worden geactiveerd. Na activatie was het volgens Android Authority mogelijk om de standaardprofielfoto van een contactpersoon in Google Berichten te wijzigen naar een zelfgekozen afbeelding. De standaardoptie, waarbij de profielfoto van het Google-account van een gebruiker wordt gekozen, blijft beschikbaar.

Eerder in oktober werd ook duidelijk dat Google plannen heeft om de privacyinstellingen van Google Berichten aan te passen. Android Authority ontdekte code voor een nieuwe functie waardoor gebruikers kunnen aangeven welke contactpersonen hun volledige naam en profielfoto’s kunnen bekijken.