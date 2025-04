Google Berichten kan binnenkort mogelijk foto's van hogere kwaliteit versturen

Gebruikers van Google Berichten kunnen binnenkort mogelijk foto's van hogere kwaliteit via RCS versturen. Op dit moment worden foto's nog gecomprimeerd door de app voordat ze verstuurd worden.

Foto's die via Google Berichten verstuurd worden, worden doorgaans aanzienlijk verkleind. In een test van Android Authority werden foto's namelijk teruggeschaald naar een resolutie van 2400 pixels hoog. Als de optie om foto's sneller te versturen is ingeschakeld, wordt dit zelfs 1600 pixels hoog.

Binnenkort lijkt daar echter verandering in te komen, zo spotte de nieuwssite. Uit de recentste apk van Google Berichten blijkt uit strings dat de app foto's van maximaal 8192 pixels hoog en breed kan gaan versturen. Wanneer de optie om foto's sneller te versturen is ingeschakeld, worden foto's verkleind naar maximaal 2048 pixels. Of de wijziging daadwerkelijk wordt uitgerold, is echter nog afwachten. Google heeft dat nog niet bevestigd.

Dat foto's worden verkleind, heeft volgens Android Authority dan ook niet zozeer met RCS te maken, maar met Google Berichten zelf. De berichtenapp van Samsung, die ook RCS gebruikt, verstuurt de berichten wel in het originele formaat en met de originele resolutie.