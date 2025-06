Google blokkeert RCS-berichten op geroote Android-toestellen tegen spam

Google blokkeert RCS-berichten op geroote Android-toestellen. Verschillende gebruikers melden dat de chatberichten via het nieuwe protocol plotseling niet meer werken. Google zegt dat het gaat om een maatregel om spam te voorkomen.

Gebruikers melden op verschillende sociale media, waaronder Reddit en XDA dat ze sinds een recente update van de Berichten-app geen RCS-berichten meer kunnen versturen. Dat lijkt te liggen aan het feit dat die gebruikers hun Android-telefoons hebben geroot. Een gebruiker toont in een video aan dat die geen berichten meer kan versturen.

Google bevestigt aan The Verge dat het inderdaad een beveiligingsmaatregel heeft doorgevoerd. Het bedrijf zegt bepaalde beveiligingsmaatregelen in de RCS-standaard door te voeren. Dat zou het bedrijf doen om spam- en misbruikberichten tegen te gaan. Volgens Google komt een groot deel van de spam die via RCS wordt verspreid door automatisering, waar de maatregelen tegen zouden moeten helpen.

Volgens Mishaal Rahman heeft Google zogenaamde attestation-controles ingebouwd om de berichten te blokkeren. Dat gebeurt via de Play Integrity-api. Daarmee zouden niet alleen geroote apparaten, maar ook apparaten die bepaalde certificeringen hebben behaald, geen RCS meer ondersteunen.