Justitie VS: ex-Google-werknemer stal AI-geheimen voor Chinese rivalen

Een voormalige ingenieur bij Google is aangeklaagd voor het stelen van geheimen rond kunstmatige intelligentie. De man werkte in zijn tijd bij Google in het geheim ook voor twee Chinese bedrijven, stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De ingenieur in kwestie, een 38-jarige Chinese staatsburger, werkte bij Google aan software waarmee gpu's efficiënt functioneren voor machinelearning, AI-applicaties en andere doeleinden van Google- en Google Cloud-klanten, weet The Register. Daarvoor had hij toegang tot vertrouwelijke blauwdrukken gerelateerd aan Googles datacenters, met daarin ook informatie over de hardware-infrastructuur, het softwareplatform en de AI-modellen en -applicaties die ondersteund worden.

Volgens Amerikaanse aanklagers kopieerde de voormalig werknemer deze informatie naar de Apple Notes-applicaties op de MacBook die hij van Google had gekregen voor zijn werk. De Notes-bestanden werden vervolgens omgezet naar pdf's, die hij uploadde naar zijn Google Cloud-account. Die methode werd niet direct opgepikt door systemen van Google die dataverlies moeten tegengaan. Daardoor kon de ingenieur tussen mei 2022 en mei 2023 ruim vijfhonderd documenten stelen, aldus de aanklagers. De documenten bevatten informatie over onder meer de architectuur en functionaliteit van gpu- en tpu-chips en software waarmee chips kunnen communiceren en taken uitvoeren.

De ingenieur werd in juni 2022 benaderd door een Chinese AI-start-up en werd daar een baan als cto aangeboden, stellen de aanklagers. De man bracht vervolgens diverse maanden in China door, waar hij in mei 2023 ook een eigen AI-bedrijf oprichtte. In die tijd liet de man een andere Google-werknemer zijn badge gebruiken bij de ingang van kantoorpanden, zodat het leek alsof hij nog in de VS was.

Pas in december 2023 ontdekte Google dat de ingenieur meer gestolen documenten uploadde naar een Google Drive-account, terwijl hij in China was. De ingenieur zegt dat hij alleen bewijs van zijn werk bewaarde, maar niet van plan was om Google te verlaten. Hij ging akkoord met het verwijderen van deze documenten en tekende volgens de aanklagers een verklaring om dat te bevestigen.

Op 26 december nam de man ontslag. Drie dagen later zag Google op camerabeelden dat een andere werknemer de badge van de ingenieur scande en ontdekte het bedrijf dat de ingenieur ook voor twee Chinese bedrijven werkte. Op 4 januari werd hem de toegang tot zijn laptop en de netwerken van Google ontzegd. Niet lang daarna ontdekte de FBI de vijfhonderd bestanden die de ingenieur gestolen zou hebben.

Op 6 maart werd de man gearresteerd. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van tien jaar en een boete van 250.000 dollar voor ieder van de vier aanklachten.