'Overheid VS wil dat Zuid-Korea export van chipmachines naar China beperkt'

De overheid van de Verenigde Staten wil dat Zuid-Korea niet langer machines om geavanceerde chips te maken gaat exporteren naar China, meldt financieel persbureau Bloomberg. Daarmee wil de VS bereiken dat China niet groter wordt op de wereldwijde chipmarkt.

De VS vraagt of Zuid-Korea wil stoppen met de export van machines en grondstoffen voor chips kleiner dan 14nm en geheugenmodules van 18nm en kleiner, meldt Bloomberg op basis van eigen bronnen. Dat komt overeen met maatregelen die de Verenigde Staten eerder zelf al nam tegen China. Volgens de bronnen heeft de VS de kwestie in maart uitgebreid besproken met Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol. Het land zou voor de G7-top medio juni tot een overeenkomst willen komen.

In Zuid-Korea zitten onder meer chipfabrikanten Samsung en SK Hynix, beide grote namen op gebied van de productie van chips en geheugen. Op het gebied van chipmachines is Zuid-Korea minder prominent dan bijvoorbeeld Nederland, de Verenigde Staten of Japan, hoewel het land met Hanmi Semiconductor en Jusung Engineering ook productieapparatuur voor halfgeleiders levert. Zuid-Korea is de op een na grootste exporteur van chipproductieonderdelen en -materialen naar China, na Japan, zo claimt het Korea Institute for International Economic Policy.

Omgekeerd is China voor Zuid-Korea een grote afzetmarkt. De Zuid-Koreaanse overheid van het land twijfelt daarom om aan het verzoek te voldoen. De VS is al langer bezig met China isoleren op de wereldwijde chipmarkt, omdat het bang is voor dominantie van het land op dat gebied. Er geldt al jaren een handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven met Chinese bedrijven en het Nederlandse ASML heeft inmiddels ook beperkingen gekregen voor handel met China. China, Zuid-Korea en de VS hebben niet gereageerd op het bericht.