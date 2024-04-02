'Overheid VS wil dat Zuid-Korea export van chipmachines naar China beperkt'

De overheid van de Verenigde Staten wil dat Zuid-Korea niet langer machines om geavanceerde chips te maken gaat exporteren naar China, meldt financieel persbureau Bloomberg. Daarmee wil de VS bereiken dat China niet groter wordt op de wereldwijde chipmarkt.

De VS vraagt of Zuid-Korea wil stoppen met de export van machines en grondstoffen voor chips kleiner dan 14nm en geheugenmodules van 18nm en kleiner, meldt Bloomberg op basis van eigen bronnen. Dat komt overeen met maatregelen die de Verenigde Staten eerder zelf al nam tegen China. Volgens de bronnen heeft de VS de kwestie in maart uitgebreid besproken met Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol. Het land zou voor de G7-top medio juni tot een overeenkomst willen komen.

In Zuid-Korea zitten onder meer chipfabrikanten Samsung en SK Hynix, beide grote namen op gebied van de productie van chips en geheugen. Op het gebied van chipmachines is Zuid-Korea minder prominent dan bijvoorbeeld Nederland, de Verenigde Staten of Japan, hoewel het land met Hanmi Semiconductor en Jusung Engineering ook productieapparatuur voor halfgeleiders levert. Zuid-Korea is de op een na grootste exporteur van chipproductieonderdelen en -materialen naar China, na Japan, zo claimt het Korea Institute for International Economic Policy.

Omgekeerd is China voor Zuid-Korea een grote afzetmarkt. De Zuid-Koreaanse overheid van het land twijfelt daarom om aan het verzoek te voldoen. De VS is al langer bezig met China isoleren op de wereldwijde chipmarkt, omdat het bang is voor dominantie van het land op dat gebied. Er geldt al jaren een handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven met Chinese bedrijven en het Nederlandse ASML heeft inmiddels ook beperkingen gekregen voor handel met China. China, Zuid-Korea en de VS hebben niet gereageerd op het bericht.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 16:11 60

02-04-2024 • 16:11

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Reacties (60)

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wildhagen
2 april 2024 16:37
Omgekeerd is China voor Zuid-Korea een grote afzetmarkt. De Zuid-Koreaanse overheid van het land twijfelt daarom om aan het verzoek te voldoen[
Dat kan ik me voorstellen. Waarom zou je je eigen economie grote schade toebrengen omdat een derde land (VS) dat eist, omdat ze hun eigen marktpositie willen behouden (door te voorkomen dat China groter wordt), en dus voor hun eigen (economische) belangen gaat?

Dan zou ik zoiets hebben van, prima, maar laat de VS dan alle misgelopen inkomsten van die Zuid-Koreaanse bedrijven maar volledig betalen als vergoeding. Dat zou me dan ook vrij redelijk lijken: de VS wenst iets, dan zal de VS daar ook financieel voor moeten opdraaien als het een disproportionele impact op je eigen economie heeft.
mac1987 @wildhagen3 april 2024 15:57
Omdat je overal ziet dat China een interessante markt is, totdat zij de techniek over hebben kunnen nemen en je niet meer nodig hebben, waarna de oorspronkelijke leverancier zijn positie verliest. Dit hebben we al gezien bij:
  • Legermaterieel (oorspronkelijk geleverd door Rusland, nu praktisch volledig zelf ontwikkeld en geproduceerd)
  • Zonnepanelen (praktisch de hele markt is weggevaagd nadat Chinese bedrijven met behulp van staatssteun de achterstand hadden ingehaald)
  • Telecommunicatie (zonder sancties zou Huawei ruimschoots de grootste zijn)
  • Elektrische auto's (zie het overspoelen van alle markten met Chinese merken)
Als Zuid-Korea kun je je dus afvragen of je nu korte termijn economische winst wil door geavanceerde spullen aan China te blijven leveren, of dat je dit niet doet om je langere termijn positie te beschermen.
Het Westen heeft bewezen dat ze een 'veilige' lange termijn partner en klant kunnen zijn. Bij China is dat maar zeer de vraag. Zien zij een industrie als cruciaal, dan wordt alles op alles gezet (staatssteun, hacking, etc.) om eerst kennis te vergaren en daarna alles over te nemen. Vanuit hun gezien logisch, maar vanuit andere landen gezien zeer risicovol en mijns inziens onwenselijk.
downtime @wildhagen2 april 2024 16:42
Zuid Korea leunt militair nog zwaar op de VS. Bijvoorbeeld omdat zij geen kernwapens hebben maar Noord Korea wel. Als ze willen dat de VS helpt in geval van oorlog dan kunnen ze ook maar beter de VS helpen om voorop te blijven lopen met militaire technologie.
wildhagen
@downtime2 april 2024 16:45
Dat zou kunnen, maar dan begint het wel een beetje naar chantage te rieken: als je je eigen economie geen grote schade toebrengt omdat wij als VS onze economische belangen willen beschermen, dan helpen we jullie militair niet meer.

Als dat de basis van een 'samenwerking' tussen landen is, kan je je afvragen of dat nog wel een heel erg gezonde relatie is. Een relatie komt doorgaans van twee kanten, niet van één kant die dicteert (in dit geval de VS), en een andere kant (Zuid-Korea) die blindelings moet gehoorzamen.

Dat is namelijk geen gezonde verhouding meer, maar doet meer aan neo-kolonialisme te denken, waar de meester (VS) opdrachten aan zijn ondergeschikten (Zuid-Korea) geeft, en waar die laatste blindelings moet volgen, want anders gaan we hem straffen of trekken we de steun in.

Als Zuid-Korea door deze opdracht van de VS hun economie grote schade toebrengt, en daarmee dus banen op het spel zet, de inkomsten terugdringt, en reputatieschade oploopt kan ik me héél goed voorstellen dat ze eisen dat de VS ze hiervoor voor minimaal 100 procent volledig compenseert.

De VS eist iets, dan moet de VS ook opdraaien voor de (financiele) consequenties van die eis, en het niet op anderen (bedrijven, de werknemers, het land als geheel) afwentelen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 09:41]

downtime @wildhagen2 april 2024 16:53
Voor wat, hoort wat. Moeten de Amerikanen hun bescherming dan gratis en belangeloos weggeven? Met welk doel? Nee, een bondgenootschap moet de belangen van beide partijen dienen, en anders zal dat bondgenootschap uiteindelijk niet overleven.
yatogami28 @downtime3 april 2024 00:34
Hoezo gratis?? VS haalt toch handel uit Zuid-Korea. Daarnaast heeft Korea ook geholpen met de Vietnam oorlog.

Helaas hebben ze dit ook al bij Nederland gedaan met ASML. We zijn voor nu nog een pion..
LOTG @downtime2 april 2024 16:49
Niet alleen dat, China is een van de weinige landen die met Noord Korea nog iets van zaken doet.
Beetje het zelfde verhaal als met Taiwan, de aanwezigheid van de VS weerhoud China er van om bepaalde militaire acties te doen. Nu is een oorlog met Korea door China (of de steun van China aan Noord-Korea) iets minder waarschijnlijk dan een invasie van Taiwan, maar het zou een behoorlijke klap richting het westen zijn als Zuid-Korea in een oorlog verwikkeld raakt.
SuperDre @LOTG2 april 2024 21:13
Welke aanwezigheid van de VS in Taiwan? Die hebben daar helemaal niemand, zelfs geen officiele ambassade.
zonglew00 @LOTG3 april 2024 10:47
Totdat je zelf daar bent geweest...

Het is niet zwart wit. Taiwan handelt veel met china. Zuid Korea doet zijn best met noord. Alleen wij westerlingen roepen dat get zijn vijanden.

Daar zien ze elkaar ons volk, ons ras. Money talks not politics
Sissors @wildhagen2 april 2024 17:33
Omdat het ook in het voordeel van Zuid Korea is om niet afhankelijk te worden van China? Dat dat veel grotere schade aan je eigen economie veroorzaakt? En even als we het gaan hebben over economische schade: Als de VS zegt: Prima, jullie land, jullie keuzes. Maar onze keuze is dan minder met jullie te handelen. Dan is de economische schade nog veel groter voor ze.
SuperDre @Sissors2 april 2024 21:18
En toch is zuid korea meer afhankelijk van export naar China dan naar de VS, en de VS is voor bepaslde zaken weer behoorlijk afhankelijk van ZK.
Murdah @wildhagen4 april 2024 19:01
Helaas wil je dat niet bij juist de VS. Zij verzinnen hun geld namelijk uit gebakken lucht. Dus: wederom (zoals altijd de bron van) inflatie wereldwijd.
Timmiejj 2 april 2024 16:29
Ik ben benieuwd hoe lang de VS dit soort geintjes vol kan houden. Narrative begint toch wel een beetje te draaien, aantal jaar geleden werden er allerlei redenen gegeven waarom China de as van het kwaad is en dat dit de reden is van die maatregelen.

De redenering in dit artikel is letterlijk 'VS is bang dat China beter in iets word dan de VS is' 8)7
TWeaKLeGeND @Timmiejj2 april 2024 16:33
Dan lees je verkeerd. Er staat niks over 'beter dan ons' er staat 'niet groter dan ze nu zijn', en dat ze 'bang zijn voor dominantie'. Beiden toch beduidend anders dan wat jij claimt.
PrometheusOW @TWeaKLeGeND2 april 2024 16:47
Met andere woorden, dat ze uiteindelijk beter worden dan de Verenigde Staten door middel van wereld dominatie op gebied van overmacht in verschillende sectoren, waaronder ook chipfabrikanten.

Inderdaad, dus wel goed gelezen.
TWeaKLeGeND @PrometheusOW2 april 2024 17:09
Nee, beter en dominant zijn 2 verschillende zaken.

Starbucks is dominant, maar zeer zeker niet beter dan de gemiddelde koffieverkoper.
Simpel feit die hier keihard tentoongesteld staat: China is zwaar inferieur op dit gebied, anders hadden ze deze machines allemaal niet nodig.Maar china is exact het land dat MET geimporteerde machines er ALLES aan zal doen om de technologie ervan te kopieren stelen en op die manier dominantie op proberen te bouwen. Het is geen land waar je normale samenwerking mee kan hebben zoals dus bij Japan Zuid Korea en Taiwan wel kan.

Dat jullie daar zo kort in de bocht over gaan met 'de VS wil gewoon de beste zijn' is aan jullie.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 23 juli 2024 09:41]

Blokker_1999
@TWeaKLeGeND2 april 2024 18:51
Niet alles bouw je zomaar snel even na. Er zijn vele, eenvoudige dingen die men in China vandaag nog altijd niet kan nabouwen, gewoon omdat men de know-how niet heeft. Ik herinner me nog van niet zo heel lang geleden bijv. een rapport dat Chinese bedrijven er maar niet in slaagden om de balletjes voor een balpen te maken en dat men die moest importeren vanuit Europa. Dat is nu iets heel eenvoudig op het eerste zicht, een zeer klein, zeer rond balletje. En toch, ze konden het niet namaken op een manier die goed genoeg was.

Maar ook bij complexe machines. Verhaal gaat dat China erin geslaagd is om een machine van ASML aan te kopen, uit elkaar heeft gehaald, opnieuw in elkaar heeft gezet en nooit meer werkende heeft gekregen. Of het waar is weet ik niet, maar die machines komen met reden met onderhoudspersoneel en -contracten van ASML.
Aldy @Blokker_19993 april 2024 15:26
Dat is nu iets heel eenvoudig op het eerste zicht, een zeer klein, zeer rond balletje.
Voor zover ik begrepen had, kwam dit door de kwaliteit van het staal. Om dit te omzeilen kun je twee dingen doen: balletjes importeren of beter staal importeren.

Ik ben het met je eens dat je niet zomaar één, twee, drie een chipmachine namaakt, maar als VS China blijft isoleren, zal dit uiteindelijk wel gaan lukken. Linksom of rechtsom. Met al die expats kun je nooit helemaal zeker weten wat je binnenhaalt en dat geldt niet alleen voor ASML, maar ook voor de Japanse chipmachinemakers. En een isolement is een grote reden om steeds meer en betere spionnen in te zetten.
mac1987 @Blokker_19993 april 2024 15:50
Dat duurt even, maar die balpennen kunnen ze ondertussen prima zelf maken.
Straaljagers lukte ook niet (Russische klonen), maar op de straalmotor na ontwikkelen en bouwen ze nu alles zelf en naar alle waarschijnlijkheid geavanceerder dan de originele Russische straaljagers. Die straalmotoren lukken over een aantal jaren ook nog wel met desnoods nog een aantal bedrijfshacks bij fabrikanten i.c.m. in het Westen opgeleide ingenieurs en materiaalwetenschappers. Het heeft tijd nodig, maar is de achterstand ingehaald, dan bouw je als Westen die voorsprong niet meer op.
Denken dat ze in China nooit de ingewikkelde dingen kunnen doen die wij kunnen is pure arrogantie/naïviteit en niet gestoeld op de werkelijkheid. Huawei is ook al verder met telecommunicatie (5/6G) dan de traditionele Westerse bedrijven.
We zullen als Westen dan ook goed na moeten denken of we de voorsprong die we op een aantal vlakken hebben te snel op willen geven in ruil voor korte termijn economische winst.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 09:41]

SuperDre @TWeaKLeGeND2 april 2024 21:03
Maar het is wel degelijk DE reden wasrom de VS dit wil, de VS loopt al jaren achter op het gebruik van de technologie, gebruik, niet ontwikkeling van nieuwe technologie. China is gewoon veel sneller en beter in her gebruiken van die highend chips, zeker op militair terrein.
yatogami28 @SuperDre3 april 2024 00:39
Nee China is gewoon vele malen goedkoper. Als je het minimum salaris gaat vergelijken tussen beide landen, dan zie je al een aardig verschil. En dan hebben we het nog niet over de rest van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Dit is vaak het nadeel van een wereldmacht als je terug kijkt qua historie. Arbeidslasten worden te hoog om nog op hetzelfde tempo te ontwikkelen.
SuperDre @yatogami283 april 2024 11:41
Maar goedkoper heeft niets te maken met sneller en beter de highend chips in zaken kunnen gebruiken, en dat is waar China heel goed in is en dus vooruit loopt op de VS.
yatogami28 @SuperDre4 april 2024 00:35
Zeker wel, want zoals ik al zei zijn de arbeidsvoorwaarden veel lager daar. Wat ervoor zorgt dat de productie van de technologie uberhaupt al goedkoop gebeurt. daarnaast is het toepassen van de technologie zelf ook al goedkoop. Dus dit heeft er zeker wel wat mee te maken.

Ik vraag me wel af hoe je op de stelling komt dat China beter is in het toepassen van deze tech? Ik zie juist eerder amerikaanse bedrijven gebruik maken van de nieuwe technologie dan China. En ook vaak beter. Heb je toevallig voorbeelden?
meowmofo @Timmiejj2 april 2024 18:51
Dat is toch ook gewoon de essentie van het verhaal? Als we willen dat we niet gedomineerd worden door een discutabel land als China, dan zal je moeten zorgen dat je (ruim) voor blijft lopen.
lighting_ @Timmiejj2 april 2024 17:10
China is ook geen vlekkeloos land.
florkeman @Timmiejj2 april 2024 17:48
100% gelijk, Amerika is bang dat China beter zou worden, ze gaan snel in die richting. Deels door hun eigen schuld, hoe meer ze blokeren, hoe sneller ze beter zullen worden.
julean 2 april 2024 16:31
En wat nou als China opeens de grootste maker in chips wordt wilt de US dan ook iedereen verbieden om vanuit china chips te kopen?
Sissors @julean2 april 2024 16:37
Nee dat willen ze nou juist voorkomen. Dat dat niet het geval is, waarnaar China Taiwan binnen valt, en wij allemaal zeggen: "Foei, maar euhm, niet teveel foei want we willen nog wel jullie chips hebben omdat we ons geheel afhankelijk van jullie hebben gemaakt".
babbeloo @Sissors2 april 2024 17:25
TSMC is niet de enige foundry die geavanceerde chips kan maken. Intel bouwt momenteel aan een grote fabriek in Duitsland.
Sissors @babbeloo2 april 2024 17:31
En TSMC heeft ook nog wel wat buiten Taiwan. In Europa is het zo goed als niks qua geavanceerde fabs voor digitale chips. Ierland heeft wat uit mijn hoofd. En ja, Intel is begonnen met één enkele fab te maken in Duitsland. Beter dan niks natuurlijk, maar ook nogal gerommel in de marge.

Maar los daarvan, het gaat er niet om dat TSMC al dan niet de enige is, het gaat erom dat ik reageerde op eentje die schreef: "Wat nu als China de grootste chip producent ter wereld wordt". Waarbij impliciet gesteld wordt, dan moet je wel van ze kopen. En dat wil je dus voorkomen, dat we met zijn allen afhankelijk zijn van China voor chips, net zoals we van Rusland voor energie afhankelijk zijn/waren.
SuperDre @babbeloo2 april 2024 21:06
Maarja, productie in duitsland is vele malen duurder dan in oa Taiwan.
CivLord @SuperDre3 april 2024 13:01
Hoeveel duurder?
Hoeveel procent van de productiekosten gaat in personeel zitten, dat in Taiwan misschien goedkoper is? Of in milieu-eisen, die in Taiwan minder strikt zijn? In Taiwan zijn de bouwkosten voor het aardbevingsbestendig maken weer hoger.
Op de totale productiekosten en zeker tegenover de verkoopprijs zal het marginaal zijn.
gfive @julean2 april 2024 16:36
Zou Kunnen, echter blijft de kwaliteit nog steeds te wensen over. En zolang ze dat niet Willen begrijpen.
SuperDre @gfive2 april 2024 21:05
Wie zegt dat de kwaliteit te wensen over laat? Doorsnee nieuwe chinese auto is tegenwoordig kwalitatief(en zeker prijstechnisch) gezien beter dan wat de amerikanen produceren of europeanen.
tedades @julean2 april 2024 16:43
Het gaat gok ik meer om dominant zijn in AI. In Ukraine zie je al dat groter dure tanks niet tegen een commerciele drone (met bom) kunnen. Klassieke oorlogsvoering werkt straks mogelijk niet meer. De VS zal wat tijd nodig hebben om de transitie door te gaan zodat ze niet direct verliezen van China (of proxy) mocht er oorlog uitbreken. De eerste die AI grootschalig kan inzetten heeft een voorsprong op veel gebieden lijkt mij. Dus China beperken in het opschalen in AI verlaagd het risico op dit scenario.
themadone @tedades2 april 2024 19:39
Klassieke oorlogsvoering zoals we nu in Oekraine zien was volgens mij voor iedereen een verassing. Echter laten we er voor de lol eens vanuit gaan dat ipv Ukraine, Rusland een navo partner was binnen gevallen. Zie Irak, zie wagner in afghanistan als ik het goed heb.

Shock and awe is iets waar geen drone je tegen gaat helpen, als je aan alle kanten plat wordt gebombardeerd is er geen rede meer om tanks in te zetten. De enige rede dat de oorlog in Ukraine voort blijft duren is omdat ze geen knappe luchtmacht hebben, zie hier het globale voordeel van de US.

Mocht China ooit mans gaan doen geven we iedereen een stinger en liggen die aliexpress f16's snel genoeg op de grond. Als Ukraine met onze afdankertjes al een russisch vlaggenschip weet te zinken, wat denk je dat er met de Chinese marine gaat gebeuren?

back on topic, waarom heeft niemand het over het feit dat China een dictatuur is waar het eigen volk zijn leven niet zeker is als ze geen trouw zweren aan de partij? Waarom geen woord op het toch zo privacy bewuste tweakers over de sociale scores die worden bijgehouden op basis van wel of niet wenselijk gedrag? Genocide anyone? Massale leegloop van steden? Vastgoed crisis? China heeft een politiek die erop gericht is vooral in het voordeel van China te zijn, prima, zelf weten, maar dan ook niet huilen als de rest van de wereld je niet laat meedelen in de vooruitgang.

Ik denk dat we er met zijn allen goed aan doen om China zoveel mogelijk te vermijden op alle fronten, zodat hun tactiek van indirecte/directe landjepik in bijvoorbeeld Afrika een halt wordt toegeroepen. De bevolking daar moet zo onder druk komen te staan dat ze de ccp opheffen, dan kunnen we misschien weer eens praten over samenwerking. Je kan zeggen wat je wilt, maar als er hier iemand is die een leven in China zou verkiezen boven een leven in Europa/US betaal ik je ticket en wens ik je veel succes.

Overigens zijn alle grote spelers allang bezig hun productie uit China weg te halen, kleine ook, maar die hebben minder impact, je Iphone komt straks gewoon uit India of Vietnam, totdat ook die landen denken met de grote jongens mee te mogen doen en dan gaan we gewoon weer naar de volgende. Gaat al een tijdje zo en zal niet zomaar stoppen, want aan het einde van het liedje is het Westen helaas de overmacht in de wereld en leeft de rest binnen de gestelde limieten en regels of anders doe je niet meer mee. China heeft zijn hand overspeelt en ondervind nu langzaamaan de gevolgen.

Don't bite the hand that feeds you, past hier wel mooi, zijn ook anderen maar die zijn niet zo PG.
bladerash @themadone2 april 2024 23:08
back on topic, waarom heeft niemand het over het feit dat China een dictatuur is waar het eigen volk zijn leven niet zeker is als ze geen trouw zweren aan de partij?
Je praat hier onzin. De communitische partij van China heeft 100 miljoen leden. 1,3 miljard Chinezen zijn niet leden en hoeven zich ook niet trouw te zweren aan de partij.
Waarom geen woord op het toch zo privacy bewuste tweakers over de sociale scores die worden bijgehouden op basis van wel of niet wenselijk gedrag?
Zoiets hebben we hier ook, dat heet namelijk een strafblad. Criminaliteit & fraude vallen onder niet-wenselijk gedrag.
Genocide anyone?
Een hoax die door Adrian Zenz de wereld in is geslingerd. Zogenaamd expert omdat hij eenmalig in 2007 naar China was geweest, wist hij in 2016 ineens dat China genocide pleegt op de Oeigoeren omdat god hem dat in een droom had verteld. Hij is een Christelijke evangelist, dus dan moet het wel waar zijn.
Als je religie buiten beschouwing neemt, dan is volgens de laatste telling de Oeigoerse populatie van 2 miljoen naar 12+ miljoen gegroeid.
Massale leegloop van steden?
Weet niet waar jij deze onzin vandaan haalt maar:
https://www.macrotrends.n...HN/china/urban-population
Vastgoed crisis?
De Chinese overheid heeft de vastgoed bubbel bewust lek geprikt en gecontroleerd laten leeglopen zodat het niet tot een klap komt dat andere sectoren mee de afgrond in sleurt zoals in de VS 2008.
Xi Jinping: ''Huizen zijn er om in te wonen, niet om op te speculeren''
China heeft meer woningen dan mensen om in te wonen, 40% heeft 2 of meerdere woningen (1 op het platteland en 1 of meerdere in de stad). Als er dan nog woningen zijn in de stad die onbetaalbaar zijn voor de lokale arbeiders, dan is dat krom. De Chinese regering probeert dat recht te trekken.
Vergelijk dat maar met Nederland waar we 400k woningen te kort komen.
China heeft een politiek die erop gericht is vooral in het voordeel van China te zijn, prima, zelf weten, maar dan ook niet huilen als de rest van de wereld je niet laat meedelen in de vooruitgang.
De rest van de wereld is niet de 350 miljoen mensen in de VS, ook niet als je de 500 miljoen mensen uit Europa erbij optelt. De rest van de wereld handelt graag met China want er valt geld te verdienen en ze hebben het geld nodig om de levensstandaard van hun bevolking te verbeteren.
julean @bladerash3 april 2024 09:05
sommige mensen worden zo bang gemaakt over china door al deze verhalen die ze gewoon zomaar geloven, in realiteit is het helemaal niet zo slecht om daar te wonen veel dingen zijn daar beter geregeld dan hier
Rinzwind @tedades2 april 2024 17:22
Klink klare onzin. Drone met bom hebben totaal a dan inzet dan tanks. AI heeft daar dan weer niets mee van doen. Wat AI dan wel weer duidelijk kan maken is de wispelturigheid van menselijke beslissingen. Veel emotie, weinig logica. En dat vind men weer niet fijn.
ALittleTooLate @julean2 april 2024 19:37
Het is niet mogelijk om te concureren op dat gebied in je eentje. Je hebt de rest van de wereld echt nodig.
Prince 2 april 2024 16:41
De VS was toch het land van de kansen, vrijheid, etc... leuk om te zien dat ze vinden dat dit niet geldt voor iedereen buiten de VS.

Nuja, ze kunnen het vragen, maar natuurlijk niets dwingen. Wij kunnen op zich perfect zonder de VS - het zal wel vertragingen met zich meebrengen, maar niet alsof we terug gaan naar de "dark ages".

Hoe grappig zou het zijn moest China vragen aan AMD, Nvidia, Acer, Asus, Samsung,... om geen export meer te doen naar Amerika. Dan mogen ze teren op Apple, IBM en Intel. Ik vraag me af hoe lang MS zou doen om zich dan uit Amerika weg te halen. 300 miljoen mensen vs potentieel biljoenen... keuze is snel gemaakt...
jucierino @Prince2 april 2024 20:23
Ze kunnen heel veel afdwingen. Kijk maar naar Libie. Gadaffi dreigde de dominante positie van de dollar te ondermijnen door een op goud gebaseerde munteenheid, en ze hebben dat land gebombardeerd naar de "dark ages". Een land waar je gratis huisvesting, onderwijs en zorg kreeg is veranderdbin een land waar slavenmarkten overal te vinden zijn.

En vertel me niet dat het ging om de dictatuur. Want de huidige staat van Libië vinden ze prima ondanks dat het nu 10.000 keer erger is. Plus saoedi arabie is een veel grotere schender van mensenrechten, om maar te zwijgen over Israel. Die pleegt letterlijk genocide en de laatste 2 genoemden zijn de grootste bondgenoten in die regio voor de VS (en tevens ook Nederland).

Ik zou de VS en hun bereidheid landen kapit te maken die hen dwarsbomen niet onderschatten. Zoek maar voor de gein de The Hague act op. Ze hebbeb letterlijk een wet die zegt dat ze NL militair binnenvallen mocht een van hen of hun vriendjes door de icj of icc veroordeeod en gearresteerd worden. En dan moeten we geloven dat china en rusland de grootste kwaadwillenden zijn?
Expresso @jucierino2 april 2024 22:45
Denk je nou echt dat de VS het in zijn hoofd zal halen om Nederland aan te vallen, een NAVO lid?

Nederland heeft een hoop aanzien in de wereld. Als de VS Nederland aanvalt, dan kan de VS het opeens erg moeilijk gaan krijgen. Misschien zullen ze half Nederland plat bombarderen, maar vervolgens wil niemand ook maar iets met de arrogante Amerikanen te maken (inclusief Canada en Mexico).

Ook als ze alleen met een groepje special forces komen, dan nog zal dat hevige gevolgen hebben voor de VS.

Ze weten dat dondersgoed en dat ze, als ze dit flikken, gigantische problemen kunnen verwachten.

Gaan ze niet doen.
SuperDre @jucierino2 april 2024 21:24
De VS doet alleen maar wat als het voor hun eigen belang is. Kijk ook maar eens wie de voortouw nam in sancties op russisch gas waar wij dus zwaar voor betalen, en wie komt daar het beste uit? Juist de VS omdat zij daardoor heel veel meer duurder gas aan ons konden verkopen. Wie denk je dan dat ook die Nordstream gasleiding opgeblazen heeft? De enige die daar voordeel in had is de VS, want nu is het niet meer mogelijk om snel de kraan weer open te zetten als de oorlog in de Oekraine voorbij zou zijn. Het kost nog lange tijd om die pijpleiding te repareren.
jucierino 2 april 2024 20:13
Vrije markt economie maar niet als je ons dreigt in te halen... dan gebruiken we onze positie als hegemoon om jou te isoleren van de wereldmarkt. Geen fan v china maar veel minder van de VS. Jakkes zeg.
Genosha 2 april 2024 21:24
Ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat de Amerikaanse overheid heel erg boos is op hun eigen land voor het niet hebben van een goedlopende chip industrie. Met als gevolg dat ze landen die wel heel erg succesvol zijn, een goed lopende productie in chips of chip machines, dwingt om alleen met hun handel te drijven en niet met hun (grootste) concurrent; China. Dit is natuurlijk een resultaat van mondiale handel en industrie maar is heel erg beperkend op de geest van vrije handel.
divvid 2 april 2024 16:36
VS wil dit en VS wil dat. Intussen loopt iedereen op ze uit. China, India, zelfs Europa.
downtime @divvid2 april 2024 16:43
In welk opzicht loopt Europa op de VS uit?
fenrirs @downtime2 april 2024 19:22
Klein voorbeeld: 2024 betalingsverkeer. Hier kan je direct iets over maken van/naar NL van/naar Spanje, litouwen, estland if zelfs tanzania of congo. Vanuit de vs krijg je ….. een cheque (die nergens meer is in te wisselen, al sinds 2018. Van de zotte hoe moeilijk ze daar doen over iets simpels als een wire transfer.)
In 2008 vertelde ik een collega in new york over mijn 50 MBit glasvezel aan huis voor 3 tientjes. Zijn ogen rolde, dat hadden ze voor het hele bedrijf.
In 2000 riep een verbaasde Amerikaanse techneut opweg van Schiphol naar onze vestiging:”it rains, but the road stays dry!” (Zoab dus)

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 23 juli 2024 09:41]

Moobear @downtime2 april 2024 17:02
In zo n beetje alles behalve tech ;)
holoduke51 @divvid2 april 2024 16:58
Ik denk dat europa helemaal achteraan loopt. VS loopt nog steeds op de eerste plek. China volgt. Die twee groeien keihard in economie. Europa nou niet bepaald.
divvid @holoduke513 april 2024 08:30
groeien in economie betekent niet technisch voorop lopen. Ik praat veel met mensen uit het technisch onderzoeksveld. Stuk voor stuk zijn ze jaloers op diverse technische aspecten, zoals een FEI, letterlijk om de hoek. Korte afstanden tussen EU universiteiten, snelle verbindingen en goede HPC infrastructuur die voor bijna nop te gebruiken is en zo nog wat dingetjes die wij, "achterlopende" europeanen, als vanzelfsprekend beschouwen maar in de VS heel wat voeten in de aarde hebben.
holoduke51 @divvid3 april 2024 09:01
Ik denk dat menig onderzoeker in de Nederland jaloers is op een plek in de VS. Budgetten zijn daar zo veel hoger. Hogere salarissen en onkostenvergoedingen. Veel meer specialisten bij elkaar.
divvid @holoduke513 april 2024 17:10
dat is toch anders dan ik het ervaar. (en ervoer toe ik in SF zat)
Quote van zo'n onderzoeker ( ass. prof level, Berkely labs, SF) "Even with my relatively high salary here I cannot afford the healthcare level you guys have."
Quote van een science manager bij de Chan Zuckerberg foundation (ja die): "My mortgage is killing my income, we are paying $3k for half of your house, without a garden" (mijn huis is 117 m2 met klein tuintje)
Helaas is het allemaal niet zo rooskleurig
Taipau666 2 april 2024 16:32
Ik ben benieuwd wat er gebeurd als je te veel de tijger gaat porren. Ergens hebben ze al zo lang het spel gespeeld dat je niet meer zonder ze kan. En ergens heb ik het gevoel dat hun economische pijn tolerantie groter is dan de westerse.
Timmiejj @Taipau6662 april 2024 16:40
China werkt aan 50 jaren plan terwijl EU en US politici bijna alleen maar bezig zijn met de volgende verkiezingen 8)7
vinkjb @Timmiejj2 april 2024 16:53
Eens hier willen poitici alleen in die 4jaar iets bereiken wat goed op hun cv staat, niet perse het beste voor het land voor ogen hebben. Lekker korte termijn denken.
Dutchzilla 2 april 2024 18:40
Amerika is dat irritante kind uit de klas, dat altijd alles wilde hebben, en altijd gelijk wilde hebben.
Tis een keer klaar, hoop dat Korea niet in gaat op deze zoveelste eis.
protected22 4 april 2024 10:36
Amerika heeft veel te zeuren zeg. Waarom gaan zij zich opeens bemoeien met de economie en export van andere landen? Zij hebben zichzelf niet eens op orde. Kunnen ze beter daarop foccussen ipv hun heksenjacht op China.

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