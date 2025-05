Operationele winst SK hynix stijgt met 734 procent door geheugen voor AI

De operationele winst van componentenfabrikant SK hynix steeg in het afgelopen kwartaal met 734 procent. De enorme stijging dankt het bedrijf voornamelijk aan de opkomst van AI-toepassingen van klanten. De kwartaalomzet van begin 2024 was de hoogste voor het bedrijf ooit.

SK hynix schrijft in de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat de markt voor AI belangrijk voor het bedrijf is. De omzet in het eerste kwartaal van 2024 steeg naar 12,4 biljoen won, omgerekend zo'n 8,4 miljard euro. Dat is een stijging van 144 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met name de operationele winst steeg explosief in de afgelopen maanden; die ging naar 2,9 biljoen won, waar dat in het vierde kwartaal van vorig jaar nog 346 miljard won was, omgerekend respectievelijk 1,9 miljard euro en 234 miljoen euro. De nettowinst steeg ook, maar wel met minder dan die 734 procent. Die nettowinst kwam op 1,3 miljard euro uit, ten opzichte van een verlies van 1,7 miljard euro een jaar eerder.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf dankt de hoge nieuwe winst naar eigen zeggen aan de opkomst van kunstmatige intelligentie; SK hynix levert onder andere geheugenchips aan Nvidia, die dat bedrijf gebruikt voor gpu's om AI-toepassingen op te trainen. SK hynix denkt dat die markt volgend jaar met wel zestig procent kan groeien.

SK hynix haalt het meeste omzet nog steeds uit dram-modules. Ongeveer tweederde van de omzet komt daar vandaan. Het bedrijf zegt dat de markt voor zulke modules ook weer aantrekt, nadat die jarenlang slecht had gepresteerd. SK hynix wil de dram-productie in de toekomst verhogen en heeft daarvoor zelfs een eerdere fab, die nand-modules zou maken, omgebouwd om daar meer dram te maken. Het bedrijf begon in maart van dit jaar al met de massaproductie van HBM3E-geheugen die in AI-gpu's van Nvidia worden gebruikt.