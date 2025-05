Google maakt na jaar nog steeds winst met Cloud en verdient meer met YouTube-ads

Google blijft steeds meer geld verdienen aan zijn Cloud-divisie. Die afdeling, die jarenlang verlies draaide, haalde het afgelopen kwartaal een winst van 900 miljoen dollar. Googles omzet uit YouTube-advertenties en abonnementen steeg ook.

Google-moederbedrijf Alphabet schrijft in de presentatie van zijn kwartaalcijfers over de eerste drie maanden van 2024 dat de omzet op de meeste vlakken flink steeg. De hele omzet steeg van 69,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 80,5 miljard dollar nu. Advertenties vormen nog steeds de grootste drijfveer van die omzet; ze leverden in de zoekmachine 46 miljard dollar omzet op.

Opvallend is ook de stijging in omzet uit YouTube-advertenties; die steeg van 6,7 miljard naar 8 miljard dollar. Ook de omzet uit abonnementen van gebruikers steeg, van 7,4 miljard dollar naar 8,7 miljard dollar. Het gaat dan wel om alle abonnementen van gebruikers, waaronder ook die op bijvoorbeeld de Play Pass. Alphabet maakt in de kwartaalcijfers geen onderscheid tussen individuele abonnementen.

De stijging van zowel omzet als winst bij Google Cloud blijft doorzetten. Die trend begon in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen Google voor het eerst winst boekte met de Cloud-dienst. Daar verdiende het bedrijf toen een relatief bescheiden 191 miljoen dollar mee. In de daaropvolgende kwartalen bleef het bedrijf winst maken met de clouddienst. Inmiddels is de totale winst op die divisie opgelopen tot 900 miljoen dollar, op een totale omzet van 9,5 miljard dollar.

Google is naast Amazon Web Services en Microsoft Azure de grootste cloudprovider, maar de omzetcijfers vallen nog steeds in het niet vergeleken met die andere bedrijven. Microsoft meldde eerder vandaag nog dat de omzet voor Azure dit jaar op 26,7 miljard dollar uitkwam.