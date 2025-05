Google: 'AI genereert kwart van onze nieuwe code'

Kunstmatige intelligentie genereert een kwart van de nieuwe code bij Google. Dat zegt directeur Sundar Pichai in een bespreking van de kwartaalcijfers. Het is voor het eerst dat een directeur van een groot techbedrijf zo'n cijfer noemt.

De stap om AI te gebruiken voor het maken van code maakt het proces efficiënter, claimt Pichai. "We gebruiken AI om intern ons proces van programmeren te verbeteren en dat geeft een boost aan productiviteit en efficiëntie. Nu genereert AI een kwart van alle nieuwe code, waarna engineers het nakijken en goedkeuren. Dit helpt onze mensen om meer te doen."

De omzet van Googles moederbedrijf Alphabet groeide met 15 procent naar 88 miljard dollar. Het netto-inkomen steeg met 34 procent naar 26 miljard dollar. Die groei zat in alle geledingen van het bedrijf. De divisie 'Search and other' groeide met 5 miljard naar een omzet van 49 miljard dollar. Ook de inkomsten op YouTube-advertenties en uit abonnementen en hardware stegen van 8,3 miljard naar 10,6 miljard dollar.